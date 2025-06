Agustín Bellido: “Los argentinos adoptamos tecnología en etapas muy tempranas”

Adaptarse es la palabra clave en este nuevo escenario definido por la inteligencia artificial. Y aplica a todos: desde pequeñas empresas y puestos iniciales hasta grandes corporaciones y sus principales ejecutivos. Así lo plantea Agustín Bellido, actual gerente general de IBM para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Bellido, que comenzó su carrera como pasante, hoy lidera el negocio en el sur de la región con un foco claro: impulsar el desarrollo de las tecnologías que vienen, incluso aquellas que aún no conocemos del todo.

En un mercado atravesado por cambios estructurales profundos —como los despidos masivos que generan creciente preocupación— Bellido insiste en que la clave está en la capacitación. “Hay que complementar los conocimientos existentes”, aseguró en una entrevista exclusiva con LA NACION. Según él, los argentinos tienen un alto potencial de adopción: la innovación y la predisposición a entender lo nuevo están en nuestro ADN. Lo que falta, más que nada, es tiempo para que el ecosistema termine de acomodarse.

-Con el avance de la inteligencia artificial, ¿cuáles son las habilidades que están ganando más relevancia y qué tipo de perfiles está buscando IBM específicamente?

-Hay estudios que muestran un aumento en la demanda de roles que hasta hace poco no existían. No solo vinculados a la inteligencia artificial, sino también a tecnologías emergentes como la computación cuántica. En el caso específico de la IA, surgen perfiles vinculados al diseño de prompts, la arquitectura de sistemas y la preparación de datos. Estos perfiles definen una nueva era laboral. Si bien no están tan alejados de los que ya conocemos, requieren ser adaptados y moldeados. En IBM enfrentamos este desafío con capacitación, que para nosotros es esencial, especialmente en empresas como la nuestra que proveen tecnología. Una parte clave de nuestro rol está ligada a la educación.

-¿IBM está atravesando algún tipo de reestructuración interna para adaptarse al avance de la IA?

-A lo largo de la historia hubo innumerables hitos tecnológicos que generaron verdaderos movimientos tectónicos. Hoy, lo que observo es un fuerte movimiento entre áreas y unidades. En este contexto, nuestro foco está puesto en la capacitación y en complementar los conocimientos existentes. Esto es clave no solo para la población en general, sino también para perfiles como el mío, ya que el rumbo cambia constantemente. Siempre hay algo nuevo que estudiar y aprender. Algunas personas ya tienen una base tecnológica, otras no, pero lo fundamental es poder amigarse con estas tecnologías.

Agustín Bellido junto con el periodista Mario Pergolini en el evento de AI Live. Crédito: IBM.

-¿Cómo manejan la incorporación de la inteligencia artificial en IBM?

-Nuestro modelo de negocio conlleva una responsabilidad aún mayor, porque trabajamos con datos de terceros y los ayudamos a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para sus propios clientes. En IBM contamos con una familia de modelos llamada Granite, desarrollada sobre nuestra plataforma de IA watsonx.ai. Todos estos modelos son de código abierto, lo que permite conocer cómo fueron entrenados, qué información contienen y, sobre todo, garantizar que la información de nuestros clientes quede protegida dentro de esos modelos. Internamente, además, existe un incentivo constante por resolver problemas y mejorar día a día.

-¿Creés que el auge de la inteligencia artificial está provocando una desconexión entre las habilidades que las empresas están buscando y las que tiene hoy la fuerza laboral?

-Cuando empieza a abrirse una brecha entre las habilidades que se buscan y las que realmente vamos a necesitar, la solución vuelve a ser la capacitación. Creo que las compañías, en este proceso de aprendizaje, necesitan que los nuevos roles puedan reinventarse y adaptarse. La humanidad ya atravesó muchas transformaciones similares a lo largo de la historia y, de una forma u otra, siempre encontró la manera de cerrar esa brecha. En nuestro caso, no pensamos en la tecnología de forma aislada, sino en el conjunto que conforman las personas y la tecnología dentro de esa “máquina superpoderosa”.

-IBM es pionero en el desarrollo de la computación cuántica, ¿en qué etapa está ese desarrollo?

-Hasta hace muy poco, hablábamos de la computación cuántica como algo que estaba por venir: una nueva generación tecnológica con un enorme poder de procesamiento a corto plazo, pero que aún se encontraba en fase de descubrimiento y desarrollo. Sin embargo, la semana pasada IBM anunció la creación de su primera computadora cuántica, con la proyección de alcanzar para 2029 una cobertura del 80% de fallo. Esto marca un punto de inflexión: ya no es una promesa a futuro, es una realidad.

-¿Qué impacto ves de la computación cuántica a nivel global y en la región de América Latina? ¿Cuánto creés que va a tardar en llegar a Argentina?

-Hoy es posible acceder a la computación cuántica a través de una API, lo que ha permitido democratizar su uso y ponerlo al alcance de muchas más personas y organizaciones. Como resultado, capacidades que antes no existían están comenzando a aplicarse en industrias presentes en nuestra región. En minería, por ejemplo, puede utilizarse para la exploración de petróleo, donde la computación cuántica acelera significativamente los procesos. También tiene un enorme potencial en salud, especialmente en investigaciones científicas. Pero más allá de los casos puntuales, no se trata de una cuestión geográfica: este tipo de avances están ocurriendo en todas las regiones del mundo.

Agustín Bellido abriendo el evento de IBM AI Live. Crédito: IBM.

- ¿Cómo evalúas el grado de adopción de inteligencia artificial en América Latina y, en particular, en Argentina? ¿Cuáles son las principales barreras que encuentran las empresas locales para incorporar estas tecnologías?

-Volví a la Argentina porque quería que mis hijos se críen acá. Hay una métrica interesante que muestra que los argentinos adoptamos tecnología en etapas muy tempranas, incluso antes que en muchas otras regiones del mundo. Esa combinación entre una cultura que siempre busca hacer las cosas de manera diferente y una gran predisposición a incorporar nuevas tecnologías nos da un potencial enorme. No es casualidad que la mayoría de los unicornios de América Latina hayan nacido en Argentina. Somos ágiles y rápidos para movernos en temas tecnológicos.

-¿Y qué le falta a la Argentina para ser potencia?

-Creo que es una cuestión de tiempo. No se trata solo de Argentina, sino de muchas otras geografías. La tecnología avanza a una velocidad impresionante, pero todavía necesita un tiempo de maduración: hay que probarla, entenderla, usarla y seguir creciendo en su adopción. Siempre pongo el ejemplo de cuando le regalé un DVD a mi mamá; tardó dos años en aprender a usarlo sola. Hoy, sin embargo, creo que —a nivel global— estamos mucho más preparados y abiertos a incorporar nuevas tecnologías.