Alejo Blasco: “El usuario argentino es como una especie de economista sin serlo”

Aunque el mercado cripto nació con bitcoin, en la Argentina el mayor volumen operado no se lo lleva el BTC, sino el siempre deseado dólar. Así, a la par de cepos e incertidumbre electoral, las plataformas cripto se vieron paradójicamente beneficiadas por una macroeconomía inestable. ¿Pero qué pasa si el peso se estabiliza y disminuye la necesidad de dolarizarse?

En una entrevista con LA NACION, Alejo Blasco, Head of Marketing de Lemon, la principal exchange cripto del país, explica la importancia de las stablecoins más allá del pulso político, analiza por qué el usuario local es un trader natural y se entusiasma con las posibilidades de la Web3.

—El mercado de las criptomonedas nace con bitcoin, pero en la Argentina el mayor volumen de transacción se lo lleva el denominado dólar cripto, algo que se ve sobre todo en épocas electorales. ¿Cómo impacta esta tendencia en la actividad de su plataforma?

—En los últimos dos ciclos electorales, 2023 y 2025, vimos volúmenes de stablecoins muy superiores a lo habitual. En 2023 se alcanzó el récord histórico de operaciones en stablecoins, sobre todo en los domingos de elecciones: el domingo de las PASO, el de las generales y el del balotaje. Fueron los récords históricos de Lemon en compra y venta de criptodólares.

Este año, 2025, volvimos a ver la misma tendencia. Si bien no superamos el récord anterior, estuvimos muy cerca. Desde 2019 hasta hoy, los días con más dólares cripto operados coinciden con los domingos de elecciones. Eso muestra que el dólar cripto ya es un mercado que los argentinos miran especialmente en períodos electorales, sobre todo en los días de elecciones, cuando no hay referencia clara del precio oficial.

—¿El usuario argentino intenta adelantarse a la reacción del mercado tradicional?

—Sí. Pero lo que vemos es un usuario cada vez más educado. Por ejemplo, a pocos días de las elecciones, bitcoin empezó a bajar de precio —por razones externas a la Argentina— y eso generó récord de compra de monedas no estables, como bitcoin, ethereum y otras criptomonedas.

Entonces, el usuario argentino responde muy bien ante los estímulos del contexto: cuando lo importante es el tipo de cambio del dólar, se registran récords en ese activo. Pero a los cuatro o cinco días, cuando bitcoin baja, los mismos usuarios se vuelcan a esta criptomoneda y marcan récords de compra. Yo diría que el usuario argentino es como un economista amateur. Esto se nota también cuando comparamos con otros países de la región: empieza a comprar de manera contracíclica.

—¿Cómo se compara con usuarios de otros países de Latinoamérica?

—En Perú, por ejemplo, sucede todo lo contrario. Hace un mes se quedaron sin presidente y el tipo de cambio del dólar se apreció, algo impensado para nosotros. Allí el dólar cripto no es la principal moneda, y bitcoin sobresale como herramienta de reserva de valor a largo plazo. Es un contexto totalmente diferente.

Ahora estamos lanzando en Colombia, y allí vemos que el dólar digital tiene mucha importancia. A veces la parte cripto no les interesa tanto, pero quieren dolarizarse y el banco no les ofrece alternativas fáciles, así que el dólar cripto aparece como opción.

—Volviendo al dólar cripto, en la Argentina sirvió para atrae a muchísimos usuarios a las plataformas de exchange, en parte por la volatilidad del peso y, antes, por las restricciones para comprar dólares. ¿Pero qué pasa ahora si el peso se estabiliza?

—Nosotros vendíamos muchas stablecoins cuando había cepo, y siempre nos preguntábamos: “¿Qué pasará cuando no haya más cepo y la gente pueda comprar dólares libremente?”. De hecho, teníamos planes de acción preparados, más volcados a bitcoin, por si eso sucedía y la gente optaba por comprar dólares en el banco y dejaba de usar alternativas como Lemon. Pero cuando ves las curvas de volumen operado en stablecoins, siguen subiendo independientemente de la salida del cepo.

—¿Por qué?

—Primero, por la comodidad de comprar desde casa, a cualquier hora, incluso fines de semana o a las tres de la mañana, sin depender del mercado bancario. Segundo, porque cada vez hay más productos construidos sobre stablecoins, que funcionan como rieles por detrás. Por ejemplo, en Brasil, con PIX, cualquier usuario puede descargar Lemon u otra app y, con sus pesos, pagarse una caipirinha en la playa; detrás de eso hay stablecoins. Lo mismo pasa con remesas o depósitos desde el exterior. Ahora, en Lemon se puede depositar dólares desde una cuenta bancaria —como la de Santander— y se acreditan en stablecoins. Todos estos casos de uso hacen que, aunque se levante el cepo, el volumen operado siga creciendo mes a mes y semestre a semestre.

—El último mes fueron la plataforma cripto más usada en la Argentina. ¿A qué le deben ese logro?

—Según Sensor Tower, que es la misma plataforma que usan todas las empresas para ver usuarios activos de cada app por país, cuando analizas las sesiones activas en la aplicación móvil, Lemon fue la más usada el mes pasado. Es un hito importante, que refleja la relevancia de construir no un producto 100% cripto, sino algo que relacione cripto con el día a día de las personas.

Cripto es una capa más de la vida financiera. Todo el ecosistema que estamos construyendo sobre sistemas de pago tradicionales, como QR o tarjeta, combinado con la parte cripto, atrae muchos usuarios. Hoy tenemos 1.200.000 personas que usan Lemon cada mes. Ya no es una tendencia aislada; es una aplicación con mucho uso, no solo en la Argentina, sino también en América Latina.

Alejo Blasco, Head of Marketing de Lemon

—¿Cuáles de estos productos destacás?

—El año pasado lanzamos la inversión de fondo FIMA en Lemon para que los pesos rindan. Si el peso se aprecia, podés dejar tus pesos generando rendimiento dentro de Lemon. También podés hacer rendir tus criptos. Lanzamos los pagos con QR, algo que los usuarios pedían mucho. Hoy más de 200.000 usuarios hicieron pagos con QR en la Argentina y recibieron bitcoin como cashback, lo cual es un atractivo importante.

Para este año tenemos dos lanzamientos más. Uno está orientado a desarrolladores: abrir el ecosistema de Lemon para que creen aplicaciones dentro de la plataforma. Esto se vincula con eventos como DevConnect y el mundo cripto. El otro está dirigido a usuarios más tradicionales: ofrecer una alternativa similar a la tarjeta, generando una nueva intersección entre pesos y cripto.

—Hablabas de la DevConnect. ¿Cómo analizás la actualidad del ecosistema cripto y blockchain en la Argentina?

—La Argentina está teniendo un papel muy importante en la adopción cripto y tecnológica a nivel mundial. Creemos que el país es una capital cripto o tiene el potencial para ser uno de los más importantes del mundo en este sentido. Vengo de estar tres días en Edge City, en San Martín de los Andes. Fue una ciudad itinerante, una pop-up city, organizada por gente del ecosistema Ethereum, donde 400 personas de todo el mundo se instalaron durante un mes para testear o prototipar cómo podrían ser las sociedades del futuro. Están pensando a 100 años, viviendo en la Patagonia argentina y debatiendo sobre temas que hoy pueden parecer muy alocados. DevConnect también es un ejemplo: permite interactuar en la Argentina con toda esa comunidad global. Este tipo de eventos consolidan y muestran el potencial tecnológico que Argentina viene desarrollando.

—¿Qué fue lo que más le interesó de Edge City?

—Hubo muchos paneles y espacios de discusión sobre los Network States, una visión futurista de lo que puede venir. La tesis es que, así como la monarquía dio paso a la República, podríamos pensar qué sucederá después de la República. Blockchain y Web3 podrían ser herramientas tecnológicas que ayuden al desarrollo de la sociedad. Hoy suena lejano, pero hay papers, libros, debates… al menos amplía los horizontes de lo que pensamos.