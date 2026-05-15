OpenAI lleva Codex a los dispositivos móviles con iOS o Android

OpenAI ha lanzado su servicio de codificación Codex para dispositivos móviles, de manera que estará disponible desde la aplicación de ChatGPT para facilitar gestionar y estar al tanto de las tareas que se están ejecutando desde el portátil o desde los entornos de desarrollo y entornos remotos.

La tecnológica dirigida por Sam Altman ya lanzó aplicaciones independientes de su servicio Codex para funcionar con los sistemas operativos Mac y Windows en febrero y marzo respectivamente, ofreciendo una interfaz diseñada para administrar con facilidad múltiples agentes al mismo tiempo, ejecutar trabajos en paralelo y colaborar con ellos en tareas de larga duración.

Ahora, siguiendo esta línea, OpenAI ha anunciado que ha extendido Codex para dispositivos móviles, disponible desde la aplicación de ChatGPT para iOS y Android, de manera que los usuarios puedan iniciar un nuevo trabajo, revisar salidas, dirigir la ejecución y aprobar los próximos pasos desde su smartphone.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado, en el que ha aclarado que, aunque los usuarios podrán mantenerse al tanto de las tareas de Codex desde cualquier lugar gracias a su móvil, el trabajo se seguirá ejecutando desde su computadora portátil, entornos de desarrollo o entornos remotos.

Este lanzamiento, por el momento en vista previa, se ha llevado a cabo con la idea de ayudar a los usuarios a impulsar los avances de sus trabajos de forma más sencilla y con mayor agilidad. Esto se debe a que, al controlarlo desde el smartphone, podrán responder fácilmente a una pregunta del agente en cualquier momento, revisar los hallazgos de Codex, cambiar el rumbo de la tarea añadiendo una nueva idea o aprobar los siguientes pasos.

“Una breve revisión puede mantener un hilo de trabajo en marcha, evitar trabajos innecesarios o ayudar a Codex a avanzar con el contexto adecuado. Ahora puedes hacerlo desde tu teléfono”, ha sentenciado OpenAI.

Para utilizar Codex en la aplicación móvil de ChatGPT, los usuarios deberán conectarse a cualquiera de las máquinas donde se esté ejecutando el agente, ya sea un portátil, un Mac mini dedicado o un entorno remoto gestionado. El soporte para conectarlo a la app de Codex en Windows “estará disponible pronto”.

Tras ello, la aplicación carga el estado en tiempo real de ese entorno mostrando actualizaciones, salidas de la terminal, capturas de pantalla o resultados de pruebas y, con ello, los usuarios pueden comenzar a trabajar con fluidez en hilos activos, aprobaciones, complementos o contexto del proyecto. Asimismo, los archivos, credenciales o permisos permanecen en el equipo donde se ejecuta Codex.

La función Codex en la aplicación móvil ChatGPT se está implementando en versión preliminar para iOS y Android en todos los planes, incluidos Free y Go, en todas las regiones compatibles.