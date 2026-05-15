Intel vuelve a fabricar chips para iPhone, iPad y Mac, según los últimos rumores

La colaboración de Apple e Intel ya está en marcha, con el fabricante de chips produciendo procesadores para dispositivos de Apple como los iPhone, iPad y Mac, concretamente con la serie de gama baja 18A-P, según el analista Ming-Chi Kuo.

Recientemente se dio a conocer que los de Cupertino e Intel habían llegado a un acuerdo preliminar por el que esta última volvería a fabricar algunos de los chips que impulsan el hardware del fabricante de iPhone.

Este acuerdo ya fue previsto por el analista Ming-Chi Kuo en diciembre del pasado año, que adelantó que Intel fabricaría los procesadores de gama baja de la serie M de Apple, usando el proceso avanzado 18A.

Ahora, el analista ha compartido un nuevo informe a través de la red social X en el que asegura que, según ha podido conocer, Intel ya está fabricando chips para los dispositivos de Apple, pertenecientes a la serie 18A-P de gama baja o generaciones anteriores, pero utilizando el encapsulado Foveros.

Concretamente, estos chips se están utilizando para dispositivos iPhone, iPad y Mac, predominando su uso para los smartphones iPhone en un 80 por ciento, lo que “refleja la distribución de las ventas de dispositivos finales de Apple”, según Kuo.

Asimismo, ha señalado que, por el momento, se trata de una pequeña prueba a escala en 2026, de cara a aumentar la producción en 2027 y 2028, hasta llegar al final del ciclo de estos procesadores en el año 2029. No obstante, Apple también está evaluando el uso de otras tecnologías de “nodos avanzados” de Intel, como ha matizado el analista.

Con todo ello, cabe destacar que a pesar de la colaboración con Intel, TSMC continuará siendo el principal proveedor de procesadores de Apple, ya que seguirá manteniendo más del 90 por ciento de la cuota de mercado.

Cabe recordar que la tecnológica liderada por Tim Cook y próximamente por su sucesor John Ternus, dejó de utilizar procesadores de Intel para su hardware definitivamente en 2020, tras dar el salto estratégico a sus chips propios con Apple Silicon, que se lanzaron inicialmente con la versión M1 en las computadoras MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el equipo de escritorio Mac Mini.

Sin embargo, ambas compañías han estado en conversaciones durante más de un año para evaluar la posibilidad de volver a trabajar de forma conjunta con el objetivo de impulsar las líneas de negocio del fabricante de chips, así como acercar la producción de estos componentes a Estados Unidos y garantizar que Apple pueda satisfacer su demanda de chips para sus dispositivos.