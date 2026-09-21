Anthropic avanza con sus planes de salida a bolsa en medio del debate sobre la seguridad de la IA

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, causó revuelo recientemente en Wall Street y Silicon Valley al pedir mayores controles sobre el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial. Pero incluso mientras el Dr. Amodei se veía envuelto en un polémico debate sobre la seguridad de la IA, su empresa, que fabrica el chatbot Claude, continuaba preparándose para una exitosa oferta pública inicial que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia.

Según cuatro personas familiarizadas con el asunto, se espera que la compañía genere más de US$100.000 millones en ingresos anuales este año. Esto representa un aumento considerable con respecto a los US$65.000 millones en ingresos anuales registrados en julio. Los inversores interesados ​​en participar en la salida a bolsa utilizan estas cifras en alza para justificar la asombrosa valoración potencial de Anthropic, que asciende a US$2 billones.

El laboratorio de IA podría publicar documentos financieros que detallen su oferta en las próximas semanas, lo que podría encaminarlo a que sus acciones comiencen a cotizar en noviembre, según dos personas con conocimiento de la situación que, al igual que otras citadas en este artículo, hablaron bajo condición de anonimato para discutir los planes confidenciales.

Los expertos recalcaron que los planes aún podrían modificarse. El momento de las OPV (oferta pública de venta) siempre está sujeto a cambios debido a factores como la fluctuación del sentimiento de los inversores y la volatilidad del mercado. Esto se aplica en particular a una empresa que es líder en un sector impredecible, en el que muchos ejecutivos, incluido su propio líder, advierten cada vez más sobre riesgos considerables.

Anthropic podría protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia Richard Drew - AP

El hecho de que la gigantesca salida a bolsa siga adelante pone de manifiesto una tensión más amplia en torno a la IA: a pesar de las preocupaciones mundiales sobre el poder disruptivo de esta tecnología, las rentabilidades que estas empresas prometen a los inversores son enormemente tentadoras. Salir a bolsa podría darle a Anthropic un acceso rápido al capital necesario para financiar sus grandes necesidades financieras, en particular los considerables costes informáticos necesarios para construir y ejecutar sus modelos de IA.

Según tres personas familiarizadas con las cifras, los inversores prevén que la empresa disponga de unos cinco gigavatios de capacidad de procesamiento (el término técnico utilizado en el sector) para finales de año, y que esta capacidad se duplique aproximadamente para finales del próximo año. Esto la situaría al mismo nivel que su rival OpenAI.

El jueves, Anthropic recibió a unos 100 inversores de empresas de capital riesgo en su sede de San Francisco, para hablar sobre su oferta tecnológica en un evento para clientes, según dos personas familiarizadas con el evento. Según las fuentes, Jared Kaplan y Ben Mann, dos de los cofundadores de Anthropic, y Boris Cherny, director de Claude Code, realizaron presentaciones junto con Andrej Karpathy, investigador y cofundador de OpenAI, que se unió a Anthropic este año.

Los banqueros y ejecutivos de Anthropic, incluidos el Dr. Amodei y su director financiero, Krishna Rao, también se han reunido con potenciales inversores en la oferta pública inicial (OPI) en las últimas semanas. La compañía ha mantenido reuniones con aquellos dispuestos a realizar grandes inversiones o que ya son inversores de Anthropic, según informaron cuatro personas familiarizadas con las conversaciones.

Según estas personas, algunos inversores más pequeños esperan invertir en la OPV, pero aún no han logrado reunirse con la dirección.

En algunas de estas reuniones, la empresa ha destacado los aspectos positivos de la inteligencia artificial, incluyendo su investigación en biología y su potencial para curar enfermedades, según tres personas familiarizadas con la presentación.

Este año, SpaceX también hizo su salida a la Bolsa TIMOTHY A. CLARY - AFP

Cuando se le preguntó sobre la posible amenaza que representa China al ofrecer modelos de IA de código abierto más económicos —que divulgan públicamente los cálculos subyacentes de sus sistemas—, Anthropic restó importancia a la competencia. Según una fuente cercana a la empresa, esta ha comunicado a los inversores que solo una pequeña parte de las empresas dependen de dichos modelos.

Varios inversores también afirmaron creer que Anthropic puede expandir su negocio incluso si esto ralentiza el desarrollo de ciertas tecnologías de IA, tal como lo solicitó recientemente el Dr. Amodei. Esto se debe a que la empresa genera la mayor parte de sus ingresos vendiendo Claude a clientes empresariales, quienes aún se encuentran en las primeras etapas de la adopción de esta tecnología.

Aun así, banqueros y abogados afirman que Anthropic se adentra en un terreno prácticamente desconocido con su salida a bolsa. Las advertencias de seguridad del Dr. Amodei plantean interrogantes sobre las posibles responsabilidades de la empresa si, por ejemplo, un agente deshonesto deriva en un litigio (estos riesgos generalmente no están cubiertos por los seguros). El Dr. Amodei solicitó una ralentización del desarrollo poco después de que un antiguo investigador de Anthropic advirtiera que la probabilidad de que la IA pudiera provocar la extinción de la humanidad en una década era superior al 10%, lo que generó mayores preocupaciones a nivel cósmico.

“Según mi experiencia, es algo parecido al riesgo político; los inversores simplemente lo asimilan y lo gestionan”, dijo Craig Coben, exjefe global de mercados de capitales de renta variable en Bank of America.

La salida a bolsa de Anthropic también plantea interrogantes sobre si el Dr. Amodei puede garantizar la seguridad de los modelos avanzados de IA y soportar las presiones de dirigir una empresa que cotiza en bolsa y que está sujeta a los caprichos de los inversores públicos que claman por el crecimiento.

Recientemente, Anthropic recibió a unos 100 inversores de empresas de capital riesgo en su sede de San Francisco Infocuspix

Algunos inversores de Anthropic argumentan que, como empresa que cotiza en bolsa, puede alcanzar esos objetivos simultáneamente. “Anthropic saldrá a bolsa”, escribió Brad Gerstner, de Altimeter Capital, en las redes sociales el 12 de septiembre, y añadió: “¡Y es beneficioso/fundamental que aportemos aún más transparencia, escrutinio, rendición de cuentas y participación a estas grandes empresas estadounidenses!”.

Como empresa pública, Anthropic proporcionaría información sobre su negocio, especialmente sobre sus finanzas. También distribuiría la riqueza que genera más allá de un puñado de accionistas privados, lo que potencialmente daría a una mayor parte del país una participación directa en el éxito y la seguridad de la IA.

Según Jesse Fried, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, quien ha estudiado la gobernanza de Anthropic, esa transparencia podría tener límites. Anthropic aún podría mantener la confidencialidad de algunos datos, como los que se desarrollan en su laboratorio. “Si te preocupa que, por ejemplo, agentes salgan de las mazmorras de pruebas de Anthropic y se apoderen del mundo, eso no ayuda en absoluto”, dijo el Sr. Fried.

OpenAI está adoptando un enfoque diferente. La semana pasada, su director ejecutivo, Sam Altman, anunció que la compañía pospondría su salida a bolsa hasta 2027. La empresa ya estaba considerando cotizar en bolsa en 2027 mientras fortalece sus finanzas y busca alcanzar una valoración de US$1 billón (actualmente se encuentra en conversaciones para captar fondos de forma privada con una valoración de US$1,5 billones).

El retraso de OpenAI podría hacer aún más atractivo para Anthropic salir a bolsa ahora, según Edward Best, socio del departamento de mercados de capitales del bufete de abogados Willkie Farr & Gallagher, antes de que cualquier regulación imponga cambios drásticos en el sector. “Si puedes obtener tu valoración, yo diría que aproveches la oportunidad”, dijo el Sr. Best.