Anthropic supera la valoración de mercado de OpenAI y alcanza los US$965.000 millones

Anthropic, creadora de Claude, obtuvo US$65.000 millones en una nueva ronda de financiamiento que valoró a la compañía en US$965.000 millones. Con esta nueva inyección de capital, la empresa supera por primera vez la valoración de su rival, OpenAI, responsable de ChatGPT.

La financiación, anunciada este jueves, fue liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital. Otros inversores incluyeron a D.E. Shaw & Co., Blackstone y DST Global.

La ronda se cerró en cuestión de semanas, una señal de la fuerte demanda de los inversores por la empresa detrás de Claude.

A fines de abril, Anthropic evaluaba buscar una nueva financiación con una valoración superior a los US$900.000 millones, luego de recibir varias propuestas espontáneas, informó la agencia Bloomberg. La startup de inteligencia artificial inició entonces negociaciones avanzadas a comienzos de este mes.

Fundada en 2021 por un grupo de exempleados de OpenAI, Anthropic emergió desde entonces como una de las líderes del sector de IA.

La financiación fue liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital SEBASTIEN BOZON - AFP

La empresa desarrolló una serie de herramientas de inteligencia artificial orientadas a transformar la manera en que las compañías abordan tareas que van desde programación hasta ciberseguridad. Tanto Anthropic como OpenAI planean salir a bolsa en los próximos meses, según Bloomberg.

Anthropic espera registrar ingresos por US$10.900 millones en el segundo trimestre, más del doble que en el trimestre anterior, a medida que se dispara la demanda por su software de IA. La empresa también se encamina a registrar su primer trimestre con ganancias.

La compañía dijo a sus inversores que su facturación anualizada (“run rate”) superará los US$50.000 millones hacia fines del próximo mes, según fuentes al tanto del asunto. El “run rate” de Anthropic —una métrica que proyecta los ingresos anuales a partir de las ventas de un período más corto— era de US$4000 millones en julio del año pasado.

OpenAI había sido valorada más recientemente en US$852.000 millones en una ronda de financiación concluida en marzo. La empresa debería presentar confidencialmente, en los próximos días o semanas, los documentos preliminares para su salida a bolsa.