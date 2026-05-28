La francesa Mistral defiende el uso de la inteligencia artificial en la guerra y rechaza las críticas del Papa

El fundador de la startup francesa de inteligencia artificial Mistral rechazó el jueves las críticas del papa León XIV sobre el uso de la IA en la guerra y dijo que Europa debe poder protegerse mientras sus competidores despliegan esa tecnología.

“Estamos todos a favor de la paz, pero si se observa a nuestros competidores y adversarios en el mundo, están usando inteligencia artificial. (...) Mientras tengamos adversarios que son amenazantes, y lo son, necesitamos contar con nuestras propias capacidades”, dijo Arthur Mensch, director ejecutivo y cofundador de Mistral.

La empresa francesa quiere acelerar su presencia en la industria de Defensa y sus capacidades de cálculo, para posicionarse como alternativa europea a los gigantes estadounidenses del sector.

La firma anunció este jueves, durante su primera conferencia dedicada a la IA en París, asociaciones con el fabricante de automóviles alemán BMW y el constructor aeronáutico europeo Airbus para aplicar tecnología de simulación de impactos a los procesos industriales.

Para desarrollar estas aplicaciones, Mistral adquirió a mediados de mayo la firma austríaca Emmi AI, especializada en la simulación digital para la industria, y la empresa francesa Koyeb, proveedor de servicios de nube sin servidores.

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La apuesta de Mistral ocurre en un momento en el que Europa busca reducir su dependencia digital y militar de los gigantes estadounidenses.

Mistral colabora con el ministerio francés de las Fuerzas Armadas y el ejército de Singapur, según la revista Forbes.

Preguntado por videos que muestran a estudiantes abucheando a ejecutivos que hablaban sobre IA en ceremonias de graduación en Estados Unidos, Mensch dijo: “Creo que hay cierta angustia esperable en torno a la inteligencia artificial, en la medida en que está cambiando profundamente la forma en que trabaja la gente”. “No es la primera vez que la gente siente algo de angustia ante algo que aparece. Pero estaremos bien. Encontraremos una forma de usarla de manera eficiente”, añadió.

Fundada hace tres años, Mistral, que cuenta ahora con 1000 empleados, también desarrolla sus propias infraestructuras de cálculo para desacoplarse de las empresas estadounidenses que dominan el mercado europeo de la nube y generar ingresos.

La firma invierte 4000 millones de euros en centros de datos en Francia y en Europa. Así, desarrolla un centro de datos en Bruyères-Le-Chatel (al sur de París) con una potencia de 44 MW, que debería estar operativo a finales del verano boreal. También está construyendo otro en Suecia y anunció el jueves una asociación con Digital Realty para obtener 10 MW de capacidad de cálculo.

El cofundador y CEO de la startup francesa Mistral, Arthur Mensch, habla en el AI Now Summit que se hizo en el Carrousel du Louvre en París el 28 de mayo de 2026 (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

A largo plazo, Mistral quiere operar 200 MW de capacidades de cálculo hasta 2027 y 1 GW para 2030.

Sin embargo, es un plan modesto frente a planes colosales en el extranjero, como demuestra el proyecto de centro de datos bautizado Stargate, de 500.000 millones de dólares, respaldado por el gobierno de Estados Unidos y liderado por Softbank, Microsoft y Nvidia.

“No tenemos el balance financiero de Microsoft”, reconoció Mensch.

El directivo aboga además por el establecimiento de una “preferencia europea” en los servicios digitales, es decir, la obligación de recurrir a proveedores europeos en los contratos públicos relacionados con la IA o la nube.

La asimetría de medios con los titanes estadounidenses es manifiesta. Mientras Mistral aspira a un equivalente a 1000 millones de dólares de ingresos para finales de 2026, Anthropic generó cerca de 45.000 millones de dólares de volumen de negocios interanual, es decir, extrapolado a partir de los ingresos recientes, según el sitio especializado The Information.

Combinados, los gigantes tecnológicos estadounidenses prevén un paquete de 750.000 millones de dólares de gastos de inversión para este año, mientras que Mensch mencionó 1000 millones de euros (casi 1200 millones de dólares) en enero.

Con información de AFP y Reuters