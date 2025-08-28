App Personal Smarthome: la seguridad y control de tu casa desde el celular

Es el sueño de los viajeros, los padres y los dueños de mascotas: hoy es posible tener una visión clara y en tiempo real de lo que ocurre en casa, desde el celular y a través de una cámara WiFi y sensores conectados a una app.

La propuesta la trae Personal. Y lo novedoso es que puede transformar cualquier casa en un espacio inteligente para aportar a sus usuarios una invaluable dosis de seguridad y control a la hora de salir de viaje, asegurarse el bienestar de las mascotas o estar al tanto de cómo están los chicos, o adultos mayores, en cualquier momento y desde donde estén.

Más que un sistema de cámaras de seguridad, se trata de una solución integral que combina control, seguridad y una conexión permanente con la vivienda, a lo que se suma su fácil instalación, funcionalidades avanzadas y acceso multiplataforma.

Monitoreo permanente y en tiempo real

“¿Quedaron las puertas bien cerradas?” “¿Y si hay algún movimiento inusual?”. Las preguntas al momento de salir de viaje son lo más natural del mundo, igual que la preocupación por las “travesuras” de las mascotas o la necesidad de que se cumplan las rutinas familiares aunque no podamos estar ahí.

Los usuarios de la app Personal Smarthome pueden ahora acceder a la trasmisión en vivo, o ver los clips que se grabaron con lo que sucede en sus casas desde su celular o web: tan simple como echar un vistazo al living, observar si algo pasa el jardín o chequear que todo siga en orden.

Los beneficios de una casa inteligente

La app Personal Smarthome integra una serie de ventajas que la convierten en una opción confiable para cuidar el hogar:

Grabación en la nube. Los clips se almacenan de forma segura en la nube por un período de 14 días durante los cuales se pueden revisar, descargar o compartir. Esta funcionalidad resulta clave para tener un registro de los eventos y para la tranquilidad de saber que las imágenes estarán disponibles incluso si se pierde una notificación.

Visión en tiempo real. La oportunidad de mirar nuestra casa como si estuviéramos ahí, a través de la cámara WiFi Fija que habilita a explorar cada rincón en una trasmisión de alta calidad y en tiempo real. La visión nocturna garantiza que el monitoreo continúe también en condiciones de poca luz.

Notificaciones al instante. Los dispositivos Personal envían notificaciones cada vez que se detecta una actividad (y además existe la posibilidad de decidir qué alertas recibir y cuándo hacerlo).

Historial con filtros inteligentes. Se puede acceder a los clips y actividades filtrando por tipo de evento, fecha o dispositivo. Una forma práctica de detectar lo importante sin vueltas.

Integración con sensores de apertura y movimiento. Los usuarios reciben notificaciones automáticas ante la apertura y cierre de puertas, ventanas, cajones, etc., y ante la detección de movimiento de personas y mascotas.

A diferencia de las cámaras web tradicionales (que para transmitir imágenes necesitan de una computadora), las cámaras WiFi y los Sensores de apertura y movimiento de Personal se conectan directamente a Internet. Esto permite monitorear el hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de la aplicación móvil o la versión web y sin depender de equipos adicionales.

Una solución simple y accesible

Los clientes Personal que adquieran cámaras pueden contratar un plan mensual mediante el cual podrán acceder a las grabaciones almacenadas en la nube desde cualquier dispositivo móvil o desktop.

El Plan Básico es para una cámara.

El Plan Medio es para dos cámaras.

El Plan Premium es para tres o cuatro cámaras.

Conocé más en https://www.personal.com.ar/smarthome

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.