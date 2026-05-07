Recién llegados: 6 nuevos beneficios que se suman a Club LA NACION

Cada mes, Club LA NACION suma nuevos beneficios. Este mes, el catálogo se renueva con una selección que cubre desde la rutina de belleza hasta el plan del fin de semana, pasando por una propuesta innovadora para bañar a tu perro sin llevar el caos a casa y el regalo perfecto para los más chicos.

Bioglosse

Los sérums de Bioglosse, componentes naturales en acción

Sitio web: www.bioglosse.com

Beneficio: 25% adicional en compra online todos los días

El dato: sus productos son cruelty free, libres de parabenos y dermatológicamente testeados, con fórmulas a base de extractos y aceites vegetales

Bioglosse es una marca argentina de skincare que nació en 2020 con una propuesta clara: demostrar que es posible acceder a productos de calidad internacional con precio accesible y sin ingredientes cuestionables. Su catálogo abarca limpieza, exfoliación, hidratación y tratamiento para rostro y cuerpo, con principios activos como ácido hialurónico, vitamina C, colágeno, elastina y aloe vera. Los productos y las distintas líneas están pensados para simplificar la rutina.

Expo Mate

El mate tiene su propia celebración en Expo Mate, en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro

Sitio web: www.expomate.com.ar

Beneficio: 2x1 en compra online de entradas los lunes, sábados y domingos hasta el 25.5

El dato: el 100% de lo recaudado por la venta de entradas se destina a la compra de equipamiento médico para el Hospital Central de San Isidro. Cada entrada es un gesto solidario.

La segunda edición de Expo Mate llega al Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro los días 23, 24 y 25 de mayo, con un predio que casi duplica el de la edición anterior y alcanza los 9500 m2. El evento reúne a productores de yerba, artesanos orfebres, marcas de accesorios y especialistas que ofrecen catas guiadas, talleres de cebado y maridaje, y charlas con investigadores y sommeliers de yerba mate. A eso se suman tres días de música en vivo con folklore, rock y artistas de la zona, torneos de truco abiertos al público y actividades para los más chicos.

Tannat & Co

Un almacén con una gran curaduría para los amantes del vino y los delicatessen

Sitio web: www.tannatco.com.ar

Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium todos los miércoles

El dato: la carta combina cortes de autor con una selección de vinos pensada para el maridaje, con especial protagonismo de varietales como el tannat, protagonista del lugar

Ideal para abastecerse con criterio y darse algún gusto, Tannat & Co es una tienda gourmet ubicada en Las Lomas de San Isidro que pone el vino en el centro de la propuesta. Su selección combina una bodega cuidada (con especial protagonismo de varietales como el tannat, cepa de carácter intenso que le da nombre al lugar) con un almacén que incluye fiambres, quesos, conservas, chocolates, especias y accesorios para la mesa. El nombre es un guiño explícito a esa uva de personalidad intensa y compleja.

Estudios Panda

Si te gusta la música y te interesa grabar o estudiar, Estudios Panda es tu lugar

Fundado en 1980 en el barrio de Monte Castro, Estudios Panda es el estudio de grabación con más créditos en producciones ganadoras de premios internacionales en toda América Latina, incluyendo Grammy Latinos e internacionales, Billboard Awards y Premios Gardel. Sus salas cuentan con equipamiento de referencia mundial y el diseño acústico del Studio A fue realizado por George Augspurger, uno de los grandes nombres del sonido a nivel global. Además de ofrecer sus estudios para grabación, edición, mezcla y mastering, tiene una propuesta formativa con cursos de producción musical tanto presenciales como a distancia para artistas y técnicos de todos los niveles.

Lavedog

¿Tenés que bañar a tu perro y no querés enchastrar tu casa? Lavedog trae la solución.

Llegó a Flores la primera estación de baño autoservicio para perros de la Ciudad de Buenos Aires. El sistema es simple: el tutor llega con su perro, activa la máquina con un código QR y realiza todo el proceso en una bacha a la altura ideal, sin agacharse y sin llevarse todo el desastre a casa. La máquina fue diseñada y fabricada desde cero por sus propios creadores, un matrimonio compuesto por una traductora y un ingeniero que encontraron una solución práctica a un problema cotidiano de miles de porteños. La secuencia incluye agua caliente, shampoo hipoalergénico, enjuague y secado con turbina canina profesional. El local cuenta con delantales impermeables, rampa de acceso para perros de todos los tamaños y una zona de premios para cerrar la visita con el mejor humor.

Didactikids

Didactikids ofrece juegos y entretenimiento para todas las etapas de la infancia

Sitio web: www.didactikids.com.ar

Beneficio: 10% adicional todos los días

El dato: la tienda tiene una sección específica de material para terapeutas y especialistas en primera infancia, con productos de estimulación cognitiva, comunicación y lenguaje y material sensorial

Didactickids es una juguetería especializada en libros y juguetes didácticos pensados para acompañar cada etapa del desarrollo infantil, desde la estimulación temprana hasta la adolescencia. Su catálogo incluye juegos de construcción, rompecabezas, instrumentos musicales, materiales de lecto-escritura y matemáticas, juegos de mesa, carpas, juguetes imantados, materiales de arte y mucho más, con una selección que combina el juego libre con el aprendizaje intencional. La propuesta está organizada por edad y por área de desarrollo, lo que facilita la búsqueda para padres, docentes y terapeutas que buscan el regalo o el recurso justo para cada chico.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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