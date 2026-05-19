Armando Bo, sobre el avance de la IA: “No queremos que desaparezca el toque humano”

El cine es un arte que, desde sus inicios, estuvo ligado al avance de la tecnología. La transición de las películas mudas a sonoras, o de blanco y negro a color, es un ejemplo de ello. Sin embargo, cuando se habla de inteligencia artificial (IA), las reglas del juego cambian por completo: guionistas que reescriben sus historias durante años o editores que pasan meses en salas de postproducción ahora pueden automatizar su trabajo en cuestión de segundos.

Pero la calidad artística de sus resultados es, todavía, motivo de debate. Y aunque su uso no está extendido a lo largo de toda la industria, el escenario es crítico y plantea una pregunta clave: ¿hacia dónde se dirige el futuro del cine? O, mejor dicho, ¿dónde quedará el lugar para lo humano?

Las opiniones son diversas, pero para el director, productor y guionista argentino Armando Bo, tecnologías como la IA ampliarán las oportunidades de contar historias. “Este mundo viene a desafiarnos a hacer las cosas más dinámicas, más veloces, de otra manera. Tenemos que aprender a utilizar esas herramientas como artistas y cineastas”, dijo el ganador del Oscar y del Globo de Oro a LA NACION en su paso por la Experiencia Endeavor Córdoba, conferencia en la que habló sobre Shorta, su nueva plataforma para ver series en formato vertical desde el celular.

Armando Bo junto a Alexander Dinelaris Jr., Alejandro G. Iñárritu y tras ganar el Oscar al Mejor guion original por Birdman PAUL BUCK - EPA

-Shorta es tu más reciente proyecto. ¿Se puede hacer arte en un formato conocido por ser rápido y corto?

-Sí, es una forma de arte actual. Nosotros ya hicimos 50 series en seis meses y hubo directores, creadores, guionistas, actores y directores de arte y vestuario. Obviamente que es otro ritmo y una pantalla muy pequeña. Si no se pudiera hacer arte para esa pantalla, sería muy frustrante, porque estamos todo el día ahí. Es una gran oportunidad porque hay mucho foco y un montón de atención para trabajar.

-¿Qué elementos del cine tradicional se pueden mantener en este formato y qué elementos nuevos viene a traer este formato al cine?

-Lo principal es contar historias. Hay actuaciones, guion, dirección. Están todos los mismos recursos aplicados, tal vez, con otro ritmo, con otra manera de escribir. Es un modelo nuevo y estamos aprendiendo a usarlo. El mundo Shorta viene a inventar un nuevo espacio y no a competirle al cine, porque no va a estrenarse en gigante, sino busca momentos de la gente que, en vez de perderlo mirando redes sociales, puede estar viendo una ficción. Creo que tiene todos los elementos positivos del cine y mezcla la tecnología, el mundo de los influencers, el mundo de internet básicamente.

-Entonces, ¿puede convivir el cine tradicional con las nuevas tecnologías?

-Depende de cada uno. Yo siempre fui muy flexible. Y cuando toca enfocar, toca enfocar. Estamos lanzando Shorta y venimos trabajando hace ocho meses. Ahora viene un corto momento para enfocarse en Las Malas [su próxima película], que es algo muy importante, porque no puedo renegar mi lado cineasta. Soy un emprendedor y empujar y hacer proyectos relevantes también de tecnología me parece súper interesante. Todo lo que aprendo en un lado, lo puedo aplicar en el otro.

-¿Qué mirada tenés de la irrupción de la IA en el cine?

-Es una herramienta muy poderosa que va a hacer que la narrativa sea mucho más fácil de hacer. Eso es bueno, porque si te cuento todo lo que hay que hacer para una película, es una locura. Por eso Shorta viene a disrumpir esa dificultad, porque es mucho más fácil y dinámico producir, filmar y probar. Este mundo viene a desafiarnos a hacer las cosas más dinámicas, más veloces, de otra manera. Tenemos que aprender a utilizar esas herramientas como artistas, cineastas y contadoras de historias. La IA va a ser parte, no hay que ir a luchar contra ella, es una locura. Hay que abrazarla.

En Shorta, el punto de vista es que siempre va a haber actores. Nunca los vamos a reemplazar, nunca queremos que desaparezca el toque humano, porque es lo que creemos que hace algo diferente. La industria del cine es una industria muy castigada, entonces ¿por qué no aprovechar las oportunidades que trae la IA para contar historias?

-¿Qué tenemos los humanos que la tecnología no?