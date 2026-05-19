Premios Martín Fierro 2026: homenajes, polémicas, reencuentros y el Oro para Guido Kaczka

Las dos estatuillas que ganó Guido Kaczka durante la ceremonia lo posicionaron como gran candidato para el premio máximo. Y los que apostaron por él no se equivocaron. El conductor se alzó con el Martín Fierro de Oro cerca de la 1 de la madrugada, cuando ya muchos nominados, premiados e invitados se habían retirado del Salón Libertador del hotel Hilton, lugar habitual de los premios que, este lunes 18 de mayo, realizaron su 54a. entrega.

“Más que merecido. Una vida dedicada a la profesión, al laburo. Nació practicamente en la televisión”, dijo Santiago Del Moro inmediatamente después de pronunciar el nombre de su colega y amigo, mientras todos sus colegas lo interceptaban en el camino para saludarlo. “Muchas, muchísimas gracias. La tele es mi vida”, comentó el conductor ni bien se acercó al micrófono. “Encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento”, dijo el ganador mientras le agradecía a su canal actual y al resto de los canales en los que trabajó. “Resulta que mi hobby es mi trabajo, hago lo que me gusta y además me pagan por eso y eso es mucho. Tengo mucho más de lo que me imaginé y eso que me imaginaba muchas cosas de chiquito. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando mucho por la televisión”, concluyó mientras alzaba su premio entre lágrimas.

Un instante antes de entregarse el premio principal de la velada de Aptra, Santiago del Moro, quien condujo la ceremonia por cuarto año consecutivo, se dispuso a revelar el ganador en Mejor Producción Integral, categoría que quedó en manos de La Voz Argentina. “Lindo que La Voz haya recibido este premio. Pude conocer desde adentro lo que labura esta producción para hacer un programa híper federal, donde no sólo conocimos voces todas las noches sino historias de pueblos y provincias. La verdad que fue hermoso poder acompañar”, expresó Nico Occhiatto mientras aseguraba que este proyecto y esta gran producción lo hizo un mejor conductor. Luego, Luck Ra sumó: “Yo sinceramente no preparé nada porque pensé que no iba a ganar y si hubiera preparado, ya me lo hubiera olvidado. Así que gracias a mi familia, a mis amigos y a mi mujer preciosa que está ahí [en referencia a La Joaqui]. Aguante Córdoba”.

Wanda Nara, Moria Casán, Marley y Guido Kaczka fueron algunos de los famosos que pasaron por la GlamCam de LA NACION

Esta edición tuvo algunas novedades. Por ejemplo, El minuto de oro, reconocimiento al rating, el gran termómetro de los medios. El encuentro entre Boca Juniors y Benfica de Portugal, en el Mundial de Clubes, fue el que tuvo su pico máximo a las 20.57 del día de emisión con 34.97 de rating. Luis Ventura fue el encargado de entregar este galardón inédito a Natalia Russo, hija del recordado Miguel Ángel Russo, DT de Boca en ese partido y en ese torneo que se disputó por primera vez.

Como otros años, en esta edición se produjo un empate en una de las categorías. En Programa de servicios obtuvieron la misma cantidad de votos los ciclos Buena salud y Aires de campo, ambos emitidos por la TV Pública. El presiente de Aptra, Luis Ventura, subió al escenario para desempatar, sin embargo usó el micrófono para dar por ganadores a los dos programas.

La gran noche de Guido Kaczka

Si por su programa Buenas noches familia obtuvo el primer Martín Fierro de la noche, por Labor en conducción masculina obtuvo el segundo. Visiblemente emocionado, Guido Kaczka subió al escenario y agradeció: “Lo comparto de nuevo con mi familia, con mis amigos y mis hermanos. Me acuerdo que la primera vez que estuve nominado mi viejo me hizo un cuadrito en papel con esa nominación, al final no lo gané pero ojalá que en algún lado sepa que me gané este premio en conducción. Lo comparto con él”, se sinceró con la voz quebrada.

Antes de retirarse, también le dedicó unas tiernas palabras a Mirtha Legrand. “En todas las mesas estamos comentando lo que sos Mirtha: sos un ejemplo total, sos la admiración. Quizá lo que te admiramos sea lo único unánime en la televisión argentina. Bravo, Mirtha”, cerró.

Guido Kaczka LA NACION

En una televisión en la que la ficción brilla por su ausencia (o se trata de segundas reproducciones de ciclos que nacen en el streaming), la categoría de panelista adquiere una importancia mayor. Luis Bremer triunfó en Mejor panelista masculino y lo celebró con un gran beso con su pareja ante las cámaras. Con papel en mano para no olvidarse de nadie, el panelista de Desayuno americano y A la tarde expresó: “El trabajo se debe agradecer”. Su discurso tuvo palabras de agradecimiento para con Karina Mazzocco, para su pareja, Juan y para Mirtha Legrand por su compromiso. “Gracias por estar y por siempre tener una pregunta alerta”, lanzó en otro de los premios más festejados por todos los presentes.

La revelación de Mirtha Legrand

La Chiqui volvió a brillar en los Martín Fierro. Esta vez obtuvo una estatuilla no por conducción sino por Mejor labor periodística femenina, que se convirtió en su 35ta estatuilla, tal como contó ella al momento de agradecer el premio. “Qué emoción, chicos; muchas gracias. Vengo porque me fascina estar con mis colegas, así que si Dios me da salud... Porque yo, señores, soy como el Martín… ¡de fierro!“, bromeó La Chiqui, que asistió a la ceremonia acompañada de su hija Marcela Tinayre y de su médico personal.

Mirtha Legrand LA NACION

El Mejor programa periodístico de 2025 fue Opinión pública, el ciclo conducido por Romina Manguel por la pantalla de El Nueve. Luego de confesar que no lo esperaba, la periodista habló de lo que cuesta hacer periodismo en estos momentos. Fiel a su estilo, antes de bajarse del escenario, Manguel le dejó un mensaje a sus colegas: “Le quiero decir a todos esos que cuando nos verduguean y nos atacan están cruzados de brazos, sepan que a ustedes también les va a llegar el momento”.

Tres premios para Tafí viejo, verdor sin tiempo

La ficción que puso al aire El Nueve recibió tres Martín Fierro. Tafi viejo, verdor sin tiempo ganó como Mejor ficción, Mejor director (Eduardo Pinto) y Mejor actor (Luciano Cáceres). Su principal contrincante, La voz ausente, obtuvo dos estatuillas: Mejor actriz (Gimena Accardi) y Mejor autor/guionista (Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo).

Telefe Noticias, de noche, Telenueve, de día

Gran ganador histórico de los Martín Fierro, Telefe Noticias se alzó con una nueva estatuilla en la categoría Mejor noticiero nocturno. “Este premio es para los argentinos de a pie, los que se levantan a la mañana a yugarla y que creen que no importa cuán dificil sea; con esfuerzo mañana será mejor”, comentó Rodolfo Barili. “Vuelven a casa a la noche y dicen: ‘Vieja, prendé la tele’, y ahí estamos y nos eligen. Esos argentinos que forman el círculo, no ese circulo, el de la gente de a pie, el de la gente digna; esas familias que todos los días eligen periodistas para saber qué pasa. Para ellos laburamos”, pronunció la cara del noticiero.

Telenueve al mediodía, en tanto, se quedó con el rubro Mejor noticiero diurno. “Estamos muy emocionados. Hacemos este trabajo con tanta pasión”, dijo su conductora, Marisa Andino, visiblemente emocionada.

Risas, abrazos y algo de tensión

Polémica en el bar se alzó con el premio a Mejor programa humorístico de actualidad. Con Mariano Iúdica a la cabeza, el equipo pasó a saludar a Las chicas de la culpa (sus competidoras) antes de subir al escenario a encontrarse con su premio. Tras volver a agradecer a sus competidores directos, Iúdica bromeó: “Pero les ganamos, los destruimos”. En su discurso picante, también le dirigió unas palabras a quienes ya se habían retirado de la ceremonia.

El In Memoriam y el recuerdo para Luis Brandoni

Por primera vez en la noche, Santiago del Moro le pidió a todos los invitados especial atención para recordarlos a ellos, “a los que ya no están”. Con Ángela Torres interpretando el tema “Recuérdame” de Coco, los nombres de las figuras que partieron de este mundo se sucedieron en el clásico In Memoriam.

Ángela Torres Gentileza Telefe - LA NACION

“Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”, fue la frase pronunciada por Luis Brandoni que fue recordada durante este segmento. Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Marikena Monti, entre otros, fueron recordados en este emotivo pasaje de la ceremonia.

La gran polémica de la noche

La terna más polémica de la noche se quedó en manos de Wanda Nara. La influencer ganó como Mejor conductora por MasterChef Celebrity dejando en el camino a sus seis competidoras: Georgina Barbarossa, Moria Casán, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Pamela David. “Es demasiado, hay conductoras mucho mejores”, disparó luego Yanina Latorre en diálogo con LA NACION.

“¡Qué sorpresa, me quedé helada! Es una terna increíble con mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo. A veces nosotras mismas lo creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos un lugar y yo desde acá quiero decir que es verdad. Arranqué con unas zapatillas en mal estado pero siempre creí en mí. Este país me dio muchos amores, pero el más importante es el amor propio. Yo siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía”, reveló Wanda Nara al subir a recibir su premio.

Tras agradecer la posibilidad de estar en prime time todas las noches, dio un mensaje para esa mirada dura que muchas veces reciben las madres que trabajan: “Que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices. Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”, dijo e hizo una especial mención a su mamá, quien la acompañó esta noche y dejó su sueño de ser actriz por criarla a ella y a su hermana Zaira.

Otro de los que celebró en la noche del lunes y madrugada del martes, porque la fiesta siguó en el after party, es Agustín ‘Rada’ Aristarain, que se alzó con la estatuilla de Labor humorística. “Estoy muy contento. Gracias a Canal 13 por darme el espacio”, dijo el humorista mientras mencionaba a Diego Guebel y Mario Pergolini por dejarle ser parte de este éxito. “Y en especial a las dos mujeres que me acompañan esta noche: mi hija Bianca y mi mujer Fernanda”, remató.

El reconocimiento a la trayectoria de Enrique Macaya Márquez

El momento más emotivo de la noche llegó con el homenaje a la trayectoria de Enrique Macaya Márquez, un ícono del periodismo deportivo que en TV brilló en Fútbol de primera junto al fallecido Marcelo Araujo. Los encargados de presentar este reconocimiento fueron Pablo Giralt, Pablo Varsky, Sebastián “Pollo” Vignolo y Diego Latorre.

“Esta persona es parte grande de nuestro fútbol y queremos agasajar a una leyenda viva de la comunicación deportiva”, dijo el relator de la Scaloneta mientras Latorre destacaba su mirada. “Un símbolo eterno con una trayectoria que ha hecho historia”, expresó Vignolo. Varsky, en tanto, completó: “Nos enseñó a entender el juego”. Tras un aplauso generalizado, el homenajeado subió al escenario para hacer emocionar aún más a todos los presentes: “Hoy me están recompensando con un regalo que yo puedo agradecer en lo personal aunque no es tan sencillo”, expresó el periodista. “Todos los domingos que ustedes pasaron muy entretenidos y yo también, con la obligación de ser un ejemplo.

El homenaje a Enrique Macaya Marquez en los Premios Martín Fierro 2026

Wanda no fue la única influencer en llevarse un premio, también Ian Lucas celebró. No sólo fue el ganador de la última edición de MasterChef Celebrity, sino la revelación de 2025. “Esta es como la frutilla del postre después de lo que pasó con MasterChef”, confesó Lucas mientras mencionaba a sus compañeros y a Wanda Nara como parte importante de este mérito. Con una Evangelina Anderson incómoda pero emocionada desde su mesa, Lucas enterneció a todos cuando le dedicó el premio a su mamá.

Daniela Celis

Cortá por Lozano también festejó en esta edición. El ciclo de Verónica Lozano ganó como Magazine. “Estamos felices de estar haciendo un programa que amamos desde hace diez años con lo que eso representa. Reflejar distintas realidades”, lanzó su conductora, al tiempo que agradeció la confianza, el respeto y la libertad de todos los días.

Verónica Lozano e Iván de Pineda, en la misma mesa Martín Fierro 2026 - LA NACION

Que los realities en general y los programas culinarios en particular adquirieron una gran relevancia en la televisión de aire en el último lustro, quedó demostrado una vez más en los Martín Fierro. Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis nuevamente fueron distinguidos como el Mejor jurado de la TV. “Estamos muy felices de hacer MasterChef. Cuando vas por la calle y llegás a tantas edades y este programa que es tan familiar representa tanto para nosotros es misión cumplida. La cocina une y es algo que amamos hacer los tres, asi que estamos muy felices”, dijo Damián Betular. Antes de esta categoría, MasterChef Celebrity se había impuesto como Reality.

"Dimos la vuelta": Maxi López habló de su nueva serie vertical con Wanda Nara

En lo que a Mejor labor periodística respecta, Rolando Graña se llevó el reconocimiento por América Noticias y GPS. Tras los agradecimientos de rigor, el periodista aseguró que este premio llegó en un momento “muy difícil” para hacer periodismo.

LAM se quedó con la estatuilla en la categoría Programa de interés general. Tras un efusivo festejo, Ángel De Brito subió al escenario con sus “angelitas” e hizo algunos pases de factura. “Once años, 2500 programas, casi 200 panelistas. ‘Enana’ (en alusión a Marcela Feudale, te lo tendrías que haber ganado vos”, dijo ya que la periodista estaba nominada como panelista. “Me hubiese gustado que Yanina [Latorre] también estuviera nominada, que se despidió el año pasado de LAM”, agregó mientras la conductora de SQP le sacaba el micrófono para replicar: “Chicos, me despedí del panelismo sin un premio, media pila”.

Bellísima, Sofi Martínez se robó todas las miradas Martín Fierro 2026 - LA NACION

Hubo más premios para los ciclos culinarios, como el que recibió Ariel en su salsa por programa de gastronomía. “Gracias a toda la gente que nos ve, porque gracias a ellos estamos acá”, dijo Ariel Rodríguez Palacios al iniciar su discurso de agradecimiento. “Quiero aprovechar este momento para agradecerle a la vida. Vení Pepo”, lanzó mientras llamaba a su hijo a su lado. “Tengo la suerte de hacer televisión y disfrutarlo con un hijo, así que éste se lo quiero regalar a Pepo para que cuando todos los días se levante diga: ‘el camino siempre es trabajar, perseverar y encontrarle la vuelta para amar lo que hacemos. Todo llega si siempre estás trabajando. Pepo te quiero mucho”, expresó emocionando a todos los presentes.

Si Macaya tuvo su homenaje por su extensa y extraordinaria trayectoria, también lo tuvo América TV por sus 60 años. Con un video que reunió fragmentos de todos los ciclos que, a lo largo de las seis décadas, pasaron por su pantalla, la emisora de Palermo fue reconocida durante la ceremonia. Daniel Vila fue quien subió al escenario a recibir este galardón de manos de Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe. Tras compartir una foto juntos, el directivo de América agradeció a Luis Ventura y a todas las autoridades de Aptra por este “maravilloso” reconocimiento. “Veía este emocionante documental y gran parte de la historia de mi vida porque casi la mitad de ella la he pasado en este canal y ver esa cantidad de figuras que pasaron por América no es menor. Y esto no fue casualidad. América hace muchos años tomó la decisión de hacer vivo y eso hizo que fuera una gran escuela para la televisión argentina”, dijo el esposo de Pamela David.

Luciano Cáceres, sorprendido por su premio Gentileza Telefe

Marley volvió a festejar en estos Martín Fierro, El conductor se quedó con el premio por Viajes/Turismo por su ciclo Por el mundo. “Es un programa que hace 30 años estamos haciendo, cuando no había programas de viaje. Es un orgullo ganar este premio”, dijo el conductor mientras le dedicaba el galardón a sus hijos y a quienes lo acompañaron en sus viajes por el mundo.

Marley Gentileza Telefe

La reconciliación inesperada

Uno de los momentos más inéditos de la noche fue cuando Georgina Barbarossa y Moria Casán se reconciliaron en escena. Ambas subieron al escenario con Carmen Barbieri por pedido de Santiago del Moro para limar asperezas y todo el salón aplaudió de pie cuando se produjo el abrazo con el que las conductoras y actrices hicieron las paces.

Georgina, Moria y Carmen, en paz Gentileza Telefe - LA NACION

La peña de Morfi se quedó con el rubro Mejor Musical. Con Lizy Tagliani a la cabeza, parte del equipo del programa de los domingos subió al escenario. Tras dedicarle el premio a su creador, Gerardo Rozín, Tagliani afirmó: “La peña es un poco de la familia: el asado, la música, la buena comida, el chisme, el sacar el cuero. Una familia que ha estado mucho tiempo tratando de conseguir y dándole por segunda vez la oportunidad a un niño de que tenga una familia. Y en un momento, se cagaron en eso. Se cagaron en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que era chorra, que era pedófila y que me dedicaba a la trata de personas sin pensar que más allá del amor y de lo que soy, soy el producto de una familia honrada y decente”, dijo la conductora emocionada.

El fuerte discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026

En el primer tramo de la ceremonia, Analía Franchín obtuvo la estatuilla por Panelista femenina por su participación en el ciclo A la Barbarossa. “Tengo taquicardia”, dijo la panelista sin poder creer este reconocimiento. Tras agradecer al canal y al programa “por la libertad con la que se trabaja día a día”, confesó: “Estos años han sido turbulentos en mi vida. Gracias a mi familia que me soportó y a mis amigos por estar presente. Hace un mes perdí a mi madre, mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo”.

Analía Franchín, feliz con su Martín Fierro Gentileza Telefe

La entrega número 54 de los premios de Aptra a lo mejor de la televisión argentina dejó bastante para comentar. Con el correr de las horas, los elogios, las críticas, los olvidos y los “pases de factura” seguirán manteniendo latente la ceremonia que duró casi cuatro horas en pantalla, pero de la que se hablará durante toda la semana.