Cómo seguir el Google I/O 2026, que traerá novedades en IA y en Android
Hoy a las 2 de la tarde será la conferencia inaugural del encuentro para desarrolladores de Google
El I/O 26, por YouTube
La conferencia inaugural del Google I/O se podrá seguir por YouTube a partir de las 2 pm:
Googlebooks, la novedad
Hace unos días Google adelantó la llegada en los próximos de las Googlebooks, computadoras portátiles que corren una versión de Android adaptada a pantallas grandes, teclado y mouse, que tiene Gemini Intelligence integrada y que fabricarán compañías clásicas de notebooks, un poco como sucede con las Chromebooks, pero con equipos más sofisticados, tanto en el hardware como en las funciones de software, ahora muy apoyadas en la IA.
Gemini Intelligence, la protagonista
Le quita un poco de sorpresa, pero ya sabemos que Gemini Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial agéntica (es decir, una IA omnipresente y plenipotenciaria) será una de las protagonistas de este I/O; ya lo adelantó la compañía hace unos días cuando mostró cómo será parte de Android 17, disponible en los próximos meses.
La idea detrás de Gemini Intelligence es que está todavía más atenta (si se lo permitimos) a lo que hacemos en cada momento en nuestro smartphone o tableta: no es una app que se activa en algún momento particular, sino que es parte fundamental del sistema operativo.
Un nuevo Google I/O
Un nuevo año, un nuevo Google I/O, el evento anual para desarrolladores en el que Google presenta nuevas funciones para su buscador, para su plataforma de IA y para sus dispositivos móviles. A las 2 de la tarde (hora de Argentina) se hace la conferencia inaugural.
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