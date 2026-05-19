Cómo seguir el Google I/O 2026, que traerá novedades en IA y en Android

Le quita un poco de sorpresa, pero ya sabemos que Gemini Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial agéntica (es decir, una IA omnipresente y plenipotenciaria) será una de las protagonistas de este I/O; ya lo adelantó la compañía hace unos días cuando mostró cómo será parte de Android 17, disponible en los próximos meses.

La idea detrás de Gemini Intelligence es que está todavía más atenta (si se lo permitimos) a lo que hacemos en cada momento en nuestro smartphone o tableta: no es una app que se activa en algún momento particular, sino que es parte fundamental del sistema operativo.