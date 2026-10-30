Arrancó Labitconf 2026 en BA Ferial, impactada por el robo a Binance

Un nuevo episodio de ciberseguridad volvió a sacudir al mundo cripto ayer, luego de darse a conocer que el exchange Binance sufrió un robo de casi US$6300 millones. Se trataría del hackeo más grande hasta el momento. Requirió la reacción inmediata no solo de la firma, sino también de empresas de ciberseguridad, emisores de stablecoins y del resto del ecosistema para frenar la sangría de dinero y minimizar los costos, que todavía deben determinarse plenamente.

El tema no escapó a los pasillos de la Labitconf 2026, uno de los eventos más importantes del sector en Latinoamérica, que se desarrolla entre hoy y mañana en BA Ferial.

En diálogo con LA NACION, Rodolfo Andragnes, fundador de Labitconf y de la ONG Bitcoin Argentina, remarcó la importancia de la autocustodia para evitar este tipo de episodios: “Esta conferencia se enfoca en explicar por qué hay que hacer autocustodia y cómo hacer una autocustodia segura. Es la mejor forma de guardar bitcoins”.

En ese sentido, lamentó el impacto que lo ocurrido tendrá sobre la industria y subrayó que “no es que cripto funciona mal, sino que Binance tuvo un problema”. “En el mundillo de bitcoin hay formas de que nada de esto te afecte de ninguna forma, en ningún momento, de acá a la eternidad. A la gente le falta tiempo para entender lo potente que es bitcoin, y en el camino va a ir encontrándose con estas cuestiones que lo van a alejar, pero eso no hace que bitcoin sea menos relevante ni que bitcoin deje de ser el único activo con certeza de escasez que va a haber en el mundo”, agregó.

Por su parte, Gabriel Campa, jefe de activos digitales de ikigii, reconoció que el episodio es “dar un paso para atrás” para la industria. “Es un golpe al ecosistema, la gente va a tener miedo. La autocrítica aquí es que hay que estar pendiente, hay que estar atentos, probar los sistemas y seguir con la educación interna y externa”, precisó. Además, aventuró que lo ocurrido podría traer una “regulación negativa” al sector.

Sin embargo, aseguró que a lo largo de los años la industria demostró ser “resiliente” y que “saldrá adelante”. “Con todos estos ataques, al final del día las criptomonedas siguen existiendo, siguen sobreviviendo. Bitcoin tuvo una caída ayer, pero al final del día no pasó gran cosa, cayó 5% o 6%, y dentro de una semana se va a recuperar cuando se calme un poco todo”, profundizó.

Por otro lado, Campa sostuvo que el incidente también dejó en evidencia que “lo centralizado no es malo”: “Afortunadamente USDT y USDC, por ser centralizados, han logrado frenar casi 3000 millones de dólares” de entre todo el dinero robado.