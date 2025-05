Bitcoin a US$100.000: cuando el valor le gana al precio

A lo largo de la historia, delegamos poder en instituciones esperando que actúen con responsabilidad: gobiernos, bancos, estados. Pero cuando esa confianza se rompe, el sistema colapsa.

Bitcoin nació como una respuesta a ese quiebre. En su bloque génesis, minado el 3 de enero de 2009, quedó grabado un recorte del diario The Times: “Chancellor on brink of second bailout for banks”. Ese mensaje no fue solo una marca de tiempo. Fue una declaración de principios. Bitcoin no vino a arreglar el sistema, vino a ofrecer una alternativa transparente, descentralizada y libre.

Desde entonces, cada nueva crisis, económica, política o geopolítica, volvió a poner a Bitcoin en el centro de la escena. 2024 no fue la excepción: tensión globales, flujos récord de inversión institucional y una validación creciente como reserva de valor. El resultado: Bitcoin superó nuevamente los 100.000 dólares.

El interés ya no viene solo del retail. Hoy, quienes entran son fondos, empresas, gobiernos y estados. Desde propuestas para destinar reservas públicas a BTC, hasta su integración en portafolios institucionales a través de los ETF. Y cada dólar que entra en esos productos representa una compra de $BTC. La demanda crece, la oferta es limitada: solo habrá 21 millones de Bitcoins.

Argentina no está al margen de este escenario. En nuestro país, la confianza en el dinero se puso a prueba muchas veces. Bitcoin se convirtió en una alternativa real para protegerse, pero también para proyectar a largo plazo.

En Lemon lideramos la adopción: 4 de cada 10 personas que abren una app crypto en América Latina lo hacen desde la Argentina. También estamos construyendo las bases para que la tecnología se desarrolle desde nuestro país hacia el mundo. Tenemos talento. Tenemos usuarios. Y tenemos una historia que nos empujó a buscar una nueva forma de interactuar con el dinero. Crypto y blockchain nos dan una salida directa: un orden nuevo, basado en matemáticas, código y transparencia. No en promesas.

Gráfico de activos bajo custodia por parte de los usuarios de Lemon, visible en la Prueba de Reservas en tiempo real desde la app

En Lemon tomamos una decisión clara desde el 2021: dar a América Latina su primer contacto con crypto, y empezamos en Argentina. No como un beneficio transaccional, sino como una misión: que cada persona tenga un pedacito de la mejor reserva de valor creada en la historia de la humanidad.

Desde entonces, ya entregamos más de US$8 millones en Bitcoin a usuarios de Argentina y Perú con nuestra tarjeta VISA, solo por pagar como lo hacen todos los días. Hoy, ya son más de 1 millón de tarjetas emitidas y Bitcoin es el activo más holdeado por los argentinos.

Además, predicamos con el ejemplo: desde abril de 2025, comenzamos a acumular Bitcoin en la caja de Lemon como una posición estratégica de largo plazo. Porque creemos que el futuro del dinero es on-chain. Nuestro rol, como industria, como comunidad, es seguir haciendo que cada vez más personas accedan a $BTC. Porque si solo hay 21 millones, cada satoshi cuenta. Y cada persona que accede a uno, está un paso más cerca de ser dueño de su dinero.

Bitcoin es libertad: una forma de dinero creada para pertenecerle a la gente, con una política monetaria inmutable y descentralizada.

El autor es Fundador y CEO de Lemon