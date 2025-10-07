Bitcoin hoy: la cotización al 7 de octubre

Bitcoin (BTC) cotiza hoy, 7 de octubre, a US$124495.72 (ARS $190.478.458), según la billetera virtual Lemon.

Este precio lo posiciona 0,19% respecto de su valor hace 24 horas y 8,64% en comparación con el mismo día de la semana pasada.

El dominio actual del token (capitalización de mercado) es US$2.476.721.336.901.

Bitcoin es la criptomoneda (moneda virtual) más importante de la actualidad. Cada vez más aceptada en todo el mundo, se puede usar para comprar productos y servicios.

Cada bitcoin es como un archivo que se almacena en una "billetera digital", ya sea en el teléfono celular, en una computadora o en una tablet. Las personas y empresas pueden realizar transferencias de bitcoins o una parte de un bitcoin entre diferentes billeteras digitales.

Cada una de estas transacciones quedan registradas en una lista pública llamada blockchain. De esta forma, se puede conocer la historia de un bitcoin, con el fin de evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.

Existen tres maneras principales para obtener un bitcoin. Se pueden comprar usando dinero real (dólares, por ejemplo); se pueden vender bienes y servicios y cobrar en bitcoin; y se pueden "minar" (crear como se dice en la jerga del mercado de criptomonedas) en una computadora.

Para minar o crear nuevos bitcoins se necesitan computadoras de alta potencia que, a través de la resolución de cálculos computacionales extremadamente complejos, reciben como recompensa un bitcoin.