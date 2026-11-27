El día de mayores ventas del año se transformó en la jornada de mayor resistencia para el gigante del comercio electrónico Amazon. Empleados y organizaciones sindicales de más de 20 países iniciaron una ola de paros y protestas durante el período de Black Friday (este viernes 27) y Cyber Monday (el próximo lunes 30 en el hemisferio norte). La movilización global es coordinada por la federación UNI Global Union y Progressive International en la séptima edición de la campaña internacional Make Amazon Pay.

Los trabajadores denuncian condiciones extremas de trabajo y articulan sus reclamos en torno a varios ejes centrales.

En Alemania, el sindicato ver.di convocó a paros en 11 centros de distribución y acusó a la compañía de supervisar digitalmente a cerca de 40.000 empleados. Los trabajadores de depósitos reportan que los sistemas informáticos rastrean las métricas de rendimiento en tiempo real mediante escáneres y códigos de barras, registrando los “tiempos fuera de tarea” (TOT), lo que genera una agobiante presión física y psicológica que reduce a las personas a meros números.

En la India, el sindicato de empleados de Amazon y sus aliados organizaron movilizaciones en al menos 23 ciudades. Entre sus demandas figuran la protección sanitaria por olas de calor extremo —tras registrarse colapsos y desmayos en depósitos— y el fin de la vigilancia desmedida.

Además, los manifestantes reclaman el reconocimiento formal de los sindicatos para negociar convenios colectivos. El movimiento cobra impulso tras la reciente victoria en Columbia Británica (Canadá), donde 800 trabajadores lograron el primer contrato colectivo vinculante de Amazon en Norteamérica mediante arbitraje.

32 líderes sindicales de 19 países enviaron una carta abierta exigiendo a los gobiernos nacionales cancelar contratos públicos con la división de la nube, Amazon Web Services (AWS), alegando reiteradas violaciones a los derechos laborales.

La respuesta de la compañía

Ante la escalada del conflicto, Amazon desmintió las acusaciones sobre rastreo abusivo. En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que ofrece “excelentes salarios, beneficios y oportunidades desde el primer día” y que brinda un entorno laboral seguro para sus más de 1,5 millones de empleados en todo el mundo.

Sin embargo, las medidas de fuerza se extenderán hasta el Cyber Monday con marchas programadas por el gremio Teamsters en Los Ángeles y Chicago, paros parciales de repartidores en España y protestas en países como Brasil, Japón, Polonia, Reino Unido y Sudáfrica.