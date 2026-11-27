MADRID.– A 48 horas de las elecciones presidenciales en España, el debate de los cuatro principales candidatos será la última imagen que quedará antes de acudir a las urnas.

Los analistas políticos consultados por LA NACION ya dieron su veredicto: Ada Colau, la candidata del Frente Amplio y aliada del presidente Pedro Sánchez fue la gran vencedora. La contracara fue Santiago Abascal, líder de Vox, que quedó más de una vez desubicado. En el medio quedaron Sánchez, que se reivindicó después de un pálido cara a cara la semana pasada, y Alberto Núñez Feijóo, el máximo favorito en las encuestas, que resistió ante los embates del dúo progresista.

El día después del debate abre más incógnitas que certezas tanto en el bloque oficialista como dentro de la derecha. Paloma Piqueiras, profesora de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, está convencida de que, más allá del impacto electoral, el debate expuso cómo funcionan las relaciones dentro de los dos grandes bloques de la política española.

“En la izquierda se mostró una convicción de que juntos, Frente Amplio y PSOE, pueden desarrollar una agenda progresista, aunque haya ciertas disputas en el calado de la misma”, expuso la académica. Y agregó que en la derecha se evidenció que los candidatos actuaron “bajo un marco de no agresión”, pero que abre una incógnita sobre cómo podría funcionar una alianza entre Partido Popular (PP) y Vox si tuvieran que compartir responsabilidades en La Moncloa.

¿La irrupción de Colau, tan beneficiosa anoche para Sánchez, podría perjudicar al Partido Socialista (PSOE) con una fuga de votos hacia su izquierda? El socialismo empuja la idea de una remontada para convertirse en el partido más votado y, así, aprovechar el funcionamiento del sistema electoral, que premia al más votado. Un crecimiento del Frente Amplio, que no está presente en todas las provincias, podría complicarle más las cosas al socialismo en su búsqueda de una histórica remontada.

Gabriela Ortega Jarrín, analista política y doctora en Comunicación de la Universidad Complutense, coincidió en que Colau fue la gran ganadora del debate porque “impuso la agenda y manejó los temas” desde el principio, cuando pidió a todos los candidatos que repudiaran la violencia de género y, así, expuso a Abascal. “Es la vencedora porque en el recuerdo del debate quedarán sus intervenciones”, sostuvo. Y recordó que la conversación en redes sociales todavía gira alrededor del “calladita” que le endilgó Feijóo, un gesto poco feliz que lo obligó a pedir disculpas después del debate.

📺 DIRECTO #DebateA4 | Colau: "¿Cómo me puede hablar de buena gestión cuando el PP aún mantiene a Mazón con cargo público". Feijóó: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita" https://t.co/cAAgkS3hyc pic.twitter.com/TfMjb8DM3L — EL PAÍS (@el_pais) November 26, 2026

“No sé cuán beneficioso es para el PSOE que dentro de su bloque el electorado se vaya al Frente Amplio, porque esta fuerza política es la muleta del bloque progresista solamente en las grandes ciudades, como Madrid o Valencia. Ese pase de votantes progresistas, si ocurre, habría que ver hasta qué punto es beneficioso o perjudicial este domingo para Sánchez”, advirtió Jarrín.

La derecha

Las últimas encuestas, previas al debate, coinciden en que el bloque integrado por el PP y Vox superan con holgura las bancas que necesitan para completar la mayoría que les permita formar un nuevo gobierno. Feijóo resistió durante todo el debate los ataques de Colau y Sánchez en cada uno de los temas, lo que motivó algún desliz del opositor.

“Hubo varias actitudes machistas de Feijóo. Estuvo fatal cuando le dijo que Colau se quedó calladita, pero tampoco defendió a la única mujer cuando Abascal le dijo a Sánchez que la había llevado a ella para hacer el trabajo sucio. Esto le puede pasar factura porque hay un altísimo porcentaje de mujeres indecisas”, explicó Ortega Jarrín, que extrañó un tono más presidencialista de Feijóo.

Piqueiras, experta en comunicación política, interpretó que, pese a la falta de comunicación explícita, Feijóo y Abascal actuaron de manera coordinada. “Feijóo mantuvo su estrategia de cuestionamiento al gobierno y las crisis de Sánchez, mientras Abascal intentó imprimir una identidad propia a través de las temáticas habituales de su discurso, como la inmigración. Es decir, hubo discursos complementarios: Feijóo se movió principalmente en el terreno de la gestión y Abascal introdujo una dimensión más ideológica”.

Ortega Jarrín, en cambio, fue más crítica sobre el funcionamiento del bloque de la derecha. “Vox y PP no se dirigieron la palabra y sin embargo pretenden gobernar juntos. Será muy difícil una negociación entre ellos si les toca gobernar. La única vez que interactuaron fue cuando Abascal le reprochó a Feijóo que habían votado junto al PSOE por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es evidente que hay cuestiones pendientes que seguramente influirán en la negociación de un futuro gobierno”.

César Calderón, consultor político y director de la encuestadora Red Lines, matizó los efectos del debate. “No fue un debate, sino una sucesión de monólogos con algunas fricciones menores. A 72 horas de acudir a las urnas y con la mayor parte del voto ya decidido, no es probable que pueda producir cambios relevantes en las preferencias de voto. El gran debate, el River-Boca, fue el cara a cara Feijóo-Sánchez, esto fue apenas un torneo de verano”, sostuvo. Y avisó que ya no habrá posibilidades de medir el efecto antes del domingo, cuando millones de españoles acudan a las urnas con una participación que podría ser histórica.