Wall Street se acerca: por qué ahora es posible invertir en acciones de Tesla, Google o Apple 24/7

En un momento en el que la inflación argentina acumuló una suba del 9,4% en el primer trimestre y cuando EE.UU. mostró su peor aumento en los precios en los últimos cuatro años, los argentinos se preguntan cada vez más cómo hacer para preservar el valor de sus ahorros. Esta semana varias billeteras cripto anunciaron novedades que amplían las posibilidades de inversión en activos del exterior, desde acciones de Tesla, Google y Meta, hasta la posibilidad de invertir en el S&P500 fuera del horario bursátil.

Hoy existe la posibilidad de invertir en índices como el S&P500, el Nasdaq o acciones de empresas de EE.UU., sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior gracias a los Cedear, que son fracciones de acciones de empresas que cotizan afuera del país con algunos requisitos burocráticos y que siguen bajo restricciones cambiarias locales. El economista de LLZ Macroeconomía y Finanzas, Federico Machado, explicó que, “si comprás dólar oficial, quedás afuera del mercado del dólar financiero por 90 días, es lo que se conoce como la restricción cruzada”. El BCRA establece que quien compra dólar oficial, no puede operar Cedear en dólares -aunque sí en pesos- ni otros activos dolarizados durante los 90 días siguientes a esa compra.

En ese marco, varias billeteras cripto están aprovechando la tecnología que brinda la blockchain -como la tokenización- para ampliar el acceso a las inversiones en el exterior. Tokenizar consiste en representar en un “papel digital”-mejor conocido como token- un activo.

“Así como una ficha del casino es una representación física del valor de algo, un token es la representación digital de un activo de contenido económico”, explica Gilberto Santamaría, del estudio homónimo, abogado de plataformas de tokenización. Esto se registra en una blockchain, un tipo de red digital que, a diferencia de las bases de datos convencionales, está descentralizada y protegida con criptografía. En otras palabras, no tiene intermediarios -por tanto, no hay una entidad financiera detrás que la controle o que pueda alterarla- y, gracias a la criptografía, es inmutable.

Los CEDEAR ya permiten invertir en índices como el S&P 500, el Nasdaq o acciones de empresas de Estados Unidos TIMOTHY A. CLARY - AFP

Bitso, firma de servicios financieros digitales en América Latina, anunció esta semana la integración con xStocks en la Argentina. Tokenizaron 10 activos, entre los que se encuentran acciones de Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, el Nasdaq-100 y el S&P500. Estos tokens o “xStock” siguen el precio de su activo subyacente sobre una base 1:1 y cada unidad de ese token digital está respaldada por un valor equivalente en activos reales o activos digitales de alta liquidez que se mantienen en reserva.

De esta manera, permitirán acceder a los mercados globales en segundos, utilizando los dólares digitales que ya tiene en su cuenta de bitso, sin trámites adicionales, por montos que arrancan en los US$5 y sin horarios de mercado, es decir, todos los días de la semana, las 24 horas.

Vale aclarar que los tokens no brindan una propiedad directa de las acciones, sino que proporcionan una exposición económica contractual. Además, se pueden liquidar por las criptomonedas USDC o USDT, aunque, en esta fase inicial, no pueden ser transferidos a billeteras externas.

“Los mercados de valores tradicionales operan de lunes a viernes en el horario de Nueva York; los xStocks amplían significativamente ese acceso”, explicó Julián Colombo, director general de Bitso para Sudamérica y detalló que, en el lanzamiento, seis de los diez tokens —AAPLx, NVDAx, TSLAx, SPYx, GOOGLx y QQQx— estarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo fines de semana y feriados. Los cuatro restantes —AMZNx, METAx, MSFTx y NFLXx— operan en horario extendido de 24/5, de lunes a viernes y, con el tiempo, buscarán hacer la transición a la negociación 24/7.

Bitso no es la única billetera cripto que hizo anuncios de este tipo durante los últimos días: la plataforma fintech argentina Takenos lanzó una nueva funcionalidad que también amplía el acceso a activos globales desde el celular. Los usuarios de la plataforma pueden invertir desde US$1 en tres opciones simplificadas, que presentan como “Paquetes”: el S&P 500, que reúne a las principales compañías estadounidenses, el Nasdaq-100 (índice bursátil de EE. UU. que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras de alta tecnología, servicios y consumo que cotizan en la bolsa Nasdaq) y en oro.

En ese contexto, varias billeteras cripto están aprovechando la tecnología que brinda la blockchain para ampliar el acceso a inversiones como el S&P 500 y el Nasdaq Stock-Asso - Shutterstock

“Estas opciones están basadas en ETF tokenizados (Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa), instrumentos que replican el rendimiento de un índice, sector o activo, permitiendo acceder a una cartera diversificada sin necesidad de seleccionar activos individuales ni contar con conocimientos técnicos avanzados”, explicaron a LA NACION desde la compañía y agregaron que se apoyan en la infraestructura de Ondo Finance, que permite ofrecer versiones digitales de estos activos mediante tokenización.

Cruzando fronteras

Entre las distintas criptomonedas que existen, las más extendidas en uso son las stablecoins: estos tokens replican el valor de otro activo, como el dólar, el oro o incluso acciones. Es el caso del USDT o USDC, monedas que tienen paridad uno a uno con el dólar estadounidense: su valor está vinculado a otro activo, porque buscan evitar la alta volatilidad que caracteriza a otras criptomonedas.

Pero las stablecoins no solo replican el valor del dólar, sino que, desde hace un tiempo, surgieron criptomonedas de este tipo que mantienen paridad uno a uno con las monedas propias de cada país. “En América Latina, mover dinero entre países todavía depende de sistemas que cierran los fines de semana y tardan 48 horas en liquidar. Una red de instrumentos de pago en moneda local, disponible 24/7, cambia esa ecuación por completo”, explicó Rafael de Ambrosi, CEO de Twin.

Esta misma compañía acaba de anunciar que emitirá nuevas stablecoins de monedas locales de varios países de Latinoamérica, emitidas y operativas sobre blockchain: ARGt (peso argentino), BRAt (real brasileño), COLt (peso colombiano), BOLt (boliviano), CHLt (peso chileno) y MEXt (peso mexicano). Mientras que Twin es la firma que emite estos tokens, Belo es la empresa argentina que los integró en su aplicación. Cada stablecoin emitida por Twin está respaldada por activos líquidos, con reservas iguales o superiores al valor de los tokens en circulación y verificables.

“Aunque el mercado global de stablecoins está dominado por activos denominados en dólares, la realidad operativa de América Latina es distinta: los ingresos, los costos, las nóminas, los contratos y buena parte de los pagos siguen ocurriendo en moneda local”, explicó de Ambrosi y agregó que, “en ese contexto, operar únicamente con stablecoins en dólares introduce una fricción permanente de conversión cambiaria”.

De esta forma, las criptomonedas que replican el valor de la moneda local de cada país de LATAM permiten mover valor digitalmente, sin necesidad de pasar por la conversión a dólares. También abre la posibilidad de hacer pagos a proveedores el mismo día, cualquier día de la semana, y habilita los pagos crossborder sin utilizar al dólar como moneda puente.