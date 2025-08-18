Cómo hizo Snoop Dogg para ganar US$12 millones en media hora

El rapero estadounidense Snoop Dogg se sumó a la movida de las criptomonedas y hace unas semanas lanzó una colección propia de NFT (token no fungible). Lo llamativo es que, en tan solo 30 minutos, logró vender todos los tokens, lo que le valió una recaudación de US$12 millones.

En palabras de Pala Blockchain, los NFT son una representación digital única y auténtica de un activo, ya sea una obra de arte, un video, un producto físico o incluso un tweet. En el caso de Snoop Dogg, se trataba de una colección de casi un millón de NFT que incluían autos retro, perros digitales y objetos con referencias a la marihuana. Fueron emitidos sobre la blockchain TON y comercializados a través de Telegram.

La noticia fue compartida en X por Pável Durov, uno de los creadores de Telegram: “El lanzamiento de coleccionables digitales de Snoop Dogg en Telegram se agotó hoy en tan solo 30 minutos, generando 12 millones de dólares en ventas. Casi un millón de NFT únicos inspirados en el icónico estilo de Snoop. La acuñación de blockchain y el mercado secundario estarán disponibles en 21 días. ¡Será una locura!“.

Snoop Dogg se sumergió en el mundo cripto desde hace tiempo Shutterstock

Un mercado que crece en interés

Esta no es la primera vez que el rapero se involucra en el mundo de la blockchain, ya que, en 2021, se dio a conocer que era la persona detrás de la cuenta de Twitter "Cozomo Medici", un reconocido coleccionista de NFT.

Pero no es el único famoso que se ha interesado por este mundo. En 2018, Johnny Depp, el actor que interpreta al capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, se asoció a Ta Ta tu, una aplicación de redes sociales y entretenimiento que recompensa a los usuarios por el tiempo que pasan en la plataforma o lo que ahí generan. Más específicamente, los usuarios reciben unas criptomonedas conocidas como TTU Coin por ver contenido ahí o por las interacciones que establecen.

La cantante Katy Perry también se involucró en este mercado cuando decidió invertir en Audius, plataforma de música que utiliza blockchain y que, entre otras cosas, permite que cualquier persona publique y escuche música sin abonar suscripción. Cuenta con un token de criptomoneda llamado AUDIO, que se usa para compensar a los artistas por los trabajos que transmiten desde la plataforma.

Luis Scola es una de las figuras reconocidas involucradas en el mercado de la blockchain

Sin ir más lejos, el mismo Lionel Messi, cobraba parte de su sueldo en el PSG en $PSG, el fan token oficial del equipo de fútbol parisino. Según información de Bitso, se trata de “una criptomoneda que permite votar sobre las decisiones del club, canjearla por productos oficiales, interactuar con fans, participar en desafíos y acceder a contenido exclusivo y experiencias VIP a través de la app Socios.com”.

Otro de los argentinos interesados en el mundo de la blockchain es Luis Scola. El exjugador de la generación dorada de básquet argentino, que integró la NBA, hoy es embajador de la compañía de tokenización Reental. Se trata de una empresa dedicada a tokenizar activos inmobiliarios que hoy está presente en los cinco continentes (en otras palabras, representan digitalmente un activo en la blockchain -una red digital como internet, pero que está descentralizada y es inmutable-, para poder fraccionarlo en tokens de €100 cada uno y contar, así, con varios inversores).