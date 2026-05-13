“En un presente donde la innovación avanza a una velocidad sin precedentes, la tecnología es el motor que redefine la manera en la que consumimos, nos vinculamos y tomamos decisiones. Ya no hay fronteras para la inteligencia artificial y para su impacto”. Con estas palabras, el avatar Elena dio inicio al Capítulo 4 de Management 2030, el espacio creado por LA NACION y Accenture en el que empresas, organizaciones y especialistas de diversas disciplinas analizan las grandes tendencias actuales y la forma en que vamos respondiendo a ellas.

Elena, el agente de IA creado por Accenture Fabian Malavolta

Además fue la propia Elena la encargada de presentar la temática ante la atenta mirada de los ejecutivos que formaron parte de la mesa: Martín Rabaglia fundador de Genosha, Juan Lariguet (presidente de Corteva Agriscience Cono Sur), Eli Frías (gerente general de Uber para la Argentina, Paraguay y Uruguay), Christian Coone (gerente general de Natura para Mercados del Sur) y Martina Rua, periodista especializada en tecnología quienes entre clones, avatares y caracterizaciones de superhéroes debatieron sobre “Creatividad, consumo y las nuevas tendencias”.

Los invitados coincidieron en que la innovación avanza a una velocidad sin precedentes, la tecnología es el motor que redefine la manera en la que consumimos, nos vinculamos y tomamos decisiones.

La mesa completa al aire Fabian Malavolta

Ya no hay fronteras para la inteligencia artificial ni para su impacto. Desde la biotecnología hasta las industrias del entretenimiento, su alcance atraviesa sectores muy diversos, abriendo la puerta a infinitas oportunidades.

En este escenario, el consumidor se convierte en protagonista. Más informado, más exigente y con mayor control, demanda experiencias relevantes, ágiles y personalizadas. Mientras las nuevas tecnologías potencian esa transformación, permitiendo anticipar comportamientos, construyendo vínculos más cercanos y diseñando propuestas a medida en tiempo real. Así, la personalización a gran escala, impulsada por datos de calidad, redefine la relación entre marcas y personas, generando interacciones más significativas y eficientes.

Pero hoy, el desafío ya no es solo innovar, sino escalar. Las organizaciones deben desarrollar nuevas capacidades que les permitan adaptarse con rapidez a un entorno en constante evolución. En este camino, la creatividad y el entretenimiento adquieren un rol central, porque no solo capturan la atención, también construyen experiencias memorables que conectan emocionalmente con los consumidores.

Así, Elena, el agente de IA presentó el capítulo cuatro

La previa

Pero antes de darle pie a José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, en la previa hubo un stream en el que los periodistas Virginia Santeusanio y Ramiro Fornataro fueron preparando el terreno con Martín Rabaglia, CEO y cofundador de Genosha, empresa innovadora y creativa que en el Mundial pasado creó el Tango D10S, una experiencia inmersiva para “conocer” a Diego Maradona arriba de un avión.

“La tecnología permite conectar puntos que antes quizás no conectabas. El empuje humano hace cosas increíbles, pero a nivel de emocionalidad, soporte y demás, la tecnología está dando pasos muy buenos en un montón de cosas que te ayudan a ser más humano, no menos”, afirmó el especialista.

El comienzo de M30 stream con la periodista Virginia Santeusanio y Ramiro Fornataro

La sorpresa llegó cuando en otra de las disrupciones tecnológicas con las que el ciclo sorprendió este año, hubo entrevistas a personajes históricos recreados con IA, como Walt Disney, Julio Cortázar y Pablo Picasso, que respondieron qué es la creatividad para ellos.

-Walt Disney: El secreto de la motivación personal se puede resumir en las cuatro ces: curiosidad, confianza, coraje y constancia” / “Nunca olvides que todo comenzó cuando dibujé un simple ratón”

-Julio Cortázar: “La creatividad es romper lo establecido para mirar las cosas de otra manera.” / “Las cosas que no hacemos, las cosas que quedan sin escribir o sin pintar, están ahí, en el aire, esperando el momento adecuado para manifestarse”.

-Pablo Picasso: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.”

-Steve Jobs, cofundador de Apple: “La creatividad es simplemente conectar cosas. La forma de lograrlo es probar muchas experiencias distintas.”

Y se pudo ver al actor Val Kilmer, fallecido hace poco más de un año, en un adelanto de su nueva película. ¿Cómo? Sí, con la autorización de sus familiares, la celebridad también fue “resucitada” por la inteligencia artificial para el film As deep as the grave”.

La entrevista con Inteligencia Artificial a personajes como Walt Disney, Julio Cortázar, Steve Jobs y Pablo Picasso

Además, tras un “primer tiempo” lleno de conceptos e ideas y un “entretiempo” a cargo de Santeusanio y Fornataro, la segunda parte fue, como suele ser ya una costumbre, más descontracturada. Los invitados vieron a sus versiones de superhéroes para contar cuándo se sienten fuertes y cuándo están débiles. En tanto, Elena aportó sus preguntas incisivas y Juan Pablo Chemes, de Accenture, presentó el auto autónomo Waybo. Por su parte, Del Rio mostró cómo es el corazón de Silicon Valley.

El periodista José del Rio en el área de Silicon Valley

Para el final, el clon de Del Río dio su conclusión sobre el evento. “Hoy, la tecnología nos da herramientas para entender mejor a las personas, pero eso no garantiza conectar. Y ahí es donde vuelve a aparecer la creatividad como herramienta que hace la diferencia”, dijo.

Management 2030, capítulo 4: la reflexión de José del Rio

Y le respondió la versión real: “Siempre me gusta este contraste de lo que dice este muchacho avatar con lo que podemos decir nosotros. Y hay una particularidad: en su prompt no está el tema de las personas, no está el tema de lo que nos lleva a hablar del consumidor del futuro, que son personas, de la tecnología del futuro, que son usuarios que se suben a esa tecnología, pero que son personas”, concluyó.