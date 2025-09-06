Copa Movistar Fibra: así fue su cuarta edición con un torneo amateur de CS2 abierto para toda la comunidad gamer

Movistar demostró una vez más su compromiso con el mundo de los eSports con la cuarta edición de la “Copa Movistar Fibra”, el torneo amateur abierto a la comunidad gamer que tuvo como protagonista al Counter Strike 2. La competencia culminó el 4 de septiembre con la gran final llevada a cabo de manera presencial, en un ambiente profesional muy especial: la gaming office de 9Z Globant Tower. Con más de 120 equipos anotados para participar, la copa remarcó la pasión y el talento en constante crecimiento que se vive en nuestro país.

El torneo se desarrolló con la metodología de doble eliminación, lo que permitió que todos los equipos tuvieran una segunda chance. Aquellos que perdieron durante la primera ronda integraron la llave “Lower bracket”, mientras que los ganadores pasaron a formar parte de la llave “Upper bracket”. Finalmente, el conjunto ganador del Upper bracket se enfrentó al ganador del Lower Bracket en una emocionante gran final.

La definición del torneo tuvo como protagonistas a Zingaro Gaming, conformado por Hermetica, Kiritox, leyen, alez1n y bendecido, quienes viajaron desde Misiones especialmente para estar presentes en la Globant Tower; y Senior Gaming, integrado por And1, TISAN, hologram4, Uva y KOREATON. El equipo misionero recorrió el país en auto para poder jugar la final de manera presencial y vivir el ambiente gaming en un escenario único. Finalmente, Senior Gaming alcanzó la victoria en un enfrentamiento intenso y muy disputado.

Martín Santagati, jefe de Patrocinios y Eventos de Movistar, señaló: “La Copa Movistar Fibra volvió a demostrar la fuerza y el talento que hay en Argentina. Con el paso de las ediciones, la vara del rendimiento sigue subiendo, mostrando el gran presente y futuro del gaming competitivo en el ecosistema local. Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos los participantes por hacer de esta competencia un evento inolvidable. Este crecimiento constante nos motiva a seguir creando experiencias que acerquen el gaming a más personas y así fortalecer el lugar de los eSports en nuestro país”.

Los ganadores de la competencia fueron reconocidos con atractivos premios, reflejando el alto nivel de competencia y dedicación demostrado por los participantes. Se entregaron 5 smartphones Nubia Neo 3 y una Moto Hero HUNK 160R para el MVP de la gran final.

La Copa Movistar Fibra se afianza como una iniciativa impulsada para potenciar la rama amateur de los deportes electrónicos en Argentina, esta vez con Counter Strike 2 como eje central. De esta manera, Movistar refuerza su posición como líder en la promoción de los eSports.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.