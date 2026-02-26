“¿Cripto ha muerto?“: las nuevas tendencias del mercado financiero según expertos

Una frase empieza a resonar en el mundo cripto y, paradójicamente, se trata de una noticia positiva para el mercado: “cripto ha muerto”. Esa misma frase fue citada hoy en la presentación del tercer informe anual de Lemon de “Estado de la Industria Cripto”, un reporte que brindó un retrato de la industria cripto argentina y latinoamericana de 2025 y anticipó las tendencias de este mercado para el año que comienza.

La paradójica frase habla de que, así como hoy en día se utilizan tarjetas de débito o se realizan transferencias bancarias diariamente, sin conocer la tecnología que funciona detrás, lo mismo ocurrirá en un tiempo no muy lejano con cripto: su adopción será enorme, aunque, muchas veces, sin saber que se está utilizando como soporte tecnológico. “La gente lo está usando, pero no lo ve. Está empezando a usar las billeteras cripto, pero no le interesa si cripto está detrás, lo importante es que están teniendo más libertad”, apuntó Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon, la billetera virtual con más de 5,5 millones de usuarios en la región.

La tesis ya había sido expuesta unos meses atrás por el CEO de Coinbase, Brian Armstrong: “En 10 años, muchas más personas usarán cripto, pero puede que no sepan que están usando cripto”.

América Latina crece 3 veces más rápido que EE.UU en usuarios cripto activos, y Argentina lidera la región Lemon

Pero según datos del informe de Lemon, parecería que este futuro no es tan lejano: el fenómeno ya ocurrió en el verano de 2025, con el caso de Pix. La Argentina registró 5,4 millones de descargas de apps cripto durante 2025, y más del 90% corresponden a billeteras que implementaron pagos con PIX en Brasil. De hecho, el pico histórico de descargas fue en enero de 2025, cuando miles de argentinos fueron a vacacionar al país vecino y usaron cripto sin saberlo, ya que pagaban productos y servicios, a través de una infraestructura que utiliza esta tecnología.

Los números de adopción cripto del reporte de Lemon refuerzan este argumento: la región de Latinoamérica creció tres veces más rápido que EE. UU. en usuarios activos el año pasado. Además, durante 2025, LATAM registró más de 730.000 millones de dólares en volumen cripto, con un crecimiento superior al 60% interanual, concentrando el 10% del volumen total procesado.

En otras palabras, parecería que el término “cripto” empezará a ubicarse en segundo plano, para que prevalezca la tecnología que está detrás. Otros números del reporte de Lemon lo confirman: aunque en 2025 se levantaron las restricciones cambiarias que limitaban el acceso al dólar en la Argentina, el volumen total operado de stablecoins en Lemon creció 45% frente al año anterior. ¿Qué lo impulsó? “Si bien una parte importante sigue vinculada al ahorro, el crecimiento de 2025 estuvo impulsado principalmente por el uso de las stablecoins como infraestructura financiera para mover dinero, pagar y operar en el día a día.

¿Brasil toma la delantera?

Brasil sorprendió al mercado en 2025 y tomó la delantera en el ranking regional, en cuanto a volumen cripto recibido: con más de 318.800 millones de dólares en valor cripto recibido, triplicó su volumen. Estos números representan casi un tercio del volumen de la región y un crecimiento anual de casi el 250%. Desde Lemon, explicaron que esto se explica principalmente por las transacciones institucionales.

PIX impulsó el récord histórico de descargas de apps cripto en la Argentina tras 4 años

Más allá del volumen cripto recibido, vale aclarar que la Argentina lidera en América Latina en términos de usuarios activos mensuales per cápita, ya que concentra más de un cuarto de toda la actividad de la región.

Perú no se quedó atrás y también sorprendió en su participación del mercado cripto: superó a Chile en su volumen transaccional y escaló un puesto frente al 2024, con un crecimiento interanual de más del 20%. En cuanto a la adopción, duplicó su base de usuarios usando una aplicación cripto y registraron más de 2.9 millones de descargas de aplicaciones de este tipo en el país.

Lemon explica que, parte de este avance se debe al acierto de las políticas, como las vinculadas a la interoperabilidad (la posibilidad de hacer transferencias de dinero entre bancos y billeteras) y a las entradas de jugadores internacionales. “Las regulaciones permitieron a grandes bancos e instituciones ofrecer servicios de compra-venta con criptoactivos y esto habilitó nuevos negocios como remesas”, apuntaron en el informe, al hablar del crecimiento en la adopción cripto de Brasil y México.

¿Y la Argentina?

La Argentina sigue creciendo en adopción cripto y registró 5,4 millones de descargas de aplicaciones cripto durante 2025 y más del 90% corresponden a billeteras que implementaron pagos con PIX en Brasil. Tal como se mencionó, en usuarios activos mensuales per cápita, lidera en la región y, de hecho, a fines de diciembre de 2025 la Argentina tenía cuatro veces más usuarios cripto que el ciclo alcista del 2021.

La Argentina lidera en usuarios activos mensuales per cápita Lemon

Vale detallar también que los argentinos tienen más bitcoin en su portfolio que dólar (33,5% de BTC y 27,7% de stablecoins). Es interesante ver que, en cada caída importante en el precio de este activo, lejos de replicar el pánico internacional, los argentinos actúan a contramano y muestran picos en volúmenes de compra en Lemon. Del otro lado, cuando se dan fuertes subidas, aumenta el volumen de venta de bitcoin, para tomar ganancias.

No faltaron referencias a la regulación argentina en la presentación del reporte, explicando lo positivas que fueron las medidas de la CNV en relación a las resoluciones de junio y agosto (1069 y 1081). Al mismo tiempo, aludieron al impuesto a los débitos y créditos, un tributo que se mantiene en la industria cripto y que genera impacto directo en los costos, y a al régimen fiscal aplicable a los criptoactivos, que “produce inseguridad jurídica para inversores, usuarios y emprendedores, y distorsiones y falta de neutralidad tecnológica”.