Cuáles son las mejores ciudades del mundo para encontrar el amor, según la inteligencia artificial

En el amor no todo se trata de suerte o destino. Hay ciudades que por su cultura, vida social y diversidad crean una atmósfera romántica e ideal para encontrar a ese alguien especial. Pero, ¿cuáles son estos lugares? Ante una consulta, Gemini, el chatbot de inteligencia artificial (IA) de Google, elaboró un ranking de las mejores ciudades del mundo para no solo hallar el amor, sino también vivir un romance de película.

París

La capital francesa, conocida como la “Ciudad del Amor”, ha sido el telón de fondo de innumerables historias románticas gracias a su arquitectura encantadora, sus puentes iluminados y su atmósfera bohemia. Un paseo por Montmartre, una cena en un bistró junto al Sena o una tarde en el Museo del Louvre pueden convertirse en momentos ideales para conocer a un nuevo amor.

París, la "Ciudad del Amor" saiko3p - Shutterstock

Además de sus icónicas atracciones, la ciudad cuenta con varios eventos y espacios diseñados para fomentar encuentros entre solteros. Desde veladas de poesía hasta clubes de jazz íntimos, hay una amplia oferta para aquellos que buscan romance por fuera de las aplicaciones de citas.

Nueva York

Nueva York es una de las ciudades más diversas del mundo, lo que significa que siempre hay alguien con intereses similares esperando ser descubierto. Con una gran cantidad de bares exclusivos para solteros y eventos de speed dating -un método de citas que permite a un gran número de personas conocerse en un corto período de tiempo-, la Gran Manzana es ideal para quienes buscan romance en un entorno dinámico y moderno.

En Nueva York abundan los bares exclusivos para solteros y los eventos de speed dating Evgeny Karandaev - Shutterstock

Incluso, este destino se destaca por ser un lugar donde abundan las personas solteras: uno de cada tres adultos allí nunca se casaron, lo que representa un 17,4% más que el promedio nacional, según un estudio de 2024 del bufete de abogados Schmidt & Clark, citado por New York Post.

Londres

Londres, una ciudad donde el encanto clásico se fusiona con las tendencias modernas, es un paraíso para los amantes del romance. Los mercados como Borough Market o Broadway Market son perfectos para conocer a alguien mientras se elige un buen queso o un vino especial. En los pubs tradicionales, las largas conversaciones con desconocidos se sienten más naturales, y las tardes en los museos o librerías independientes pueden ser el escenario ideal para un flechazo inesperado.

Para quienes buscan una experiencia más íntima, el bar The Connaught -reconocido por encabezar varias veces el ranking de The World’s 50 Best Bars - es una opción ideal, mientras que el restaurante Clos Maggiore se destaca por su atmósfera romántica.

Londres, la ciudad donde lo clásico se fusiona con lo moderno Shutterstock

Londres también es una ciudad rica en historia y cultura. Desde la majestuosidad del Palacio de Buckingham hasta la imponencia de la Torre de Londres, hay innumerables lugares para explorar y descubrir.

Tokio

Pocos lugares combinan la tradición y la modernidad con tanta armonía como Tokio. Los bares izakaya, donde los locales se relajan después del trabajo, ofrecen una atmósfera distendida para conocer a alguien. En Shinjuku y Shibuya, los karaokes funcionan como espacios de encuentro donde las risas rompen cualquier barrera cultural. Por otro lado, los jardines tradicionales y los templos brindan un refugio de calma para citas.

El corazón de la ciudad de Tokio. Lugares

A su vez, Tokio es conocida como una de las ciudades con mayores eventos para solteros, especialmente al estilo speed dating, una práctica que cobró especial relevancia en los últimos años debido a la ajetreada vida laboral de muchos japoneses. Plataformas como Meetup y Eventbrite , por ejemplo, publican diariamente novedades sobre estos encuentros.

Roma

Roma, la Ciudad Eterna, es un tesoro de historia y romance. Sus calles empedradas y plazas escondidas invitan a pasear de la mano, mientras que la majestuosidad del Coliseo y la Fontana di Trevi evocan un amor eterno.

La Fontana di Trevi atrae a cientos de románticos de todo el mundo Getty Images

Pero Roma no es solo un escenario romántico, también es una ciudad vibrante y llena de vida, con una gran cantidad de eventos sociales y culturales que invitan a conocer nuevas personas. Los festivales de música y arte, los mercados callejeros y las fiestas en terrazas, son algunas de las opciones más atractivas. El mercado de Campo de’ Fiori, por ejemplo, es uno de los más populares, al igual que el mercado de Trastevere, conocido por su ambiente bohemio y sus puestos de artesanía y antigüedades.

LA NACION