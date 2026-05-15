Roaming, eSIM y más: cómo seguir conectado si viajás al Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, ya muchos van preparando los sillones para ver los 104 partidos (bueno, los que cada uno pueda ver) a través de los televisores de última generación, y otros los seguirán desde su computadora, tablet o celular en cualquier lugar del planeta. Pero quienes viajen a México, Canadá o Estados Unidos tendrán otra preocupación: no solo cómo ver los partidos, sino cómo mantenerse conectados antes, durante y después de cada encuentro, sin gastar de más para poder disfrutar al máximo del mayor evento deportivo del planeta.

¿Con qué les conviene contar a los viajantes argentinos para estar conectados en estos 3 países? ¿Roaming, eSIM regional, chip local o confiar en el Wi-Fi? En principio, la respuesta rápida sería que lo mejor es conservar el número argentino, para poder enviar y recibir SMS, hacer trámites bancarios, enviar mensajes por WhatsApp, realizar llamadas o en caso de emergencias. El roaming puede funcionar como red de seguridad, pero quienes planeen seguir la fase de grupos de su selección o moverse entre más de un país sede, una eSIM regional puede convertirse en la línea principal de datos.

La opción del roaming

Para un viajero argentino, el roaming tiene las ventajas mencionadas previamente, además de que no hay necesidad de cambiar de chip ni contratar un servicio con una compañía extra. Es la opción más simple para quien viaja pocos días o no quiere configurar nada. Pero puede llegar a quedarse corta si el viaje dura varias semanas, incluye más de un país o demanda mucho uso de mapas, transporte, redes sociales y video.

Es que no solo se trata de ver los resultados de los partidos en vivo, subir historias o pedir un Uber: las entradas serán móviles, la app oficial tendrá fixture, mapas, logística de estadio, Fan Planner, Fan Festivals, estadísticas y acceso a la app de tickets. El Mundial tendrá 104 partidos en 16 sedes de Canadá, México y Estados Unidos, por lo que muchos hinchas van a cruzar fronteras y necesitarán conectividad estable en más de un país.

Los proveedores de Argentina ofrecen los siguientes planes para la época mundialista:

Desde Personal señalaron que ofrecerán una propuesta de roaming para los clientes que viajen a los tres países sede del Mundial 2026. Según explicaron desde la empresa, los planes con abono cuentan con 2 GB disponibles para roaming internacional, mientras que los clientes que tienen más de un servicio de Personal dispondrán de 4 GB. Además, podrán contratar packs de GB adicionales desde la app Mi Personal en los destinos donde se jugará el torneo.

Claro promueve su campaña “Tu plan viaja con vos”: en los países incluidos. La compañía ofrece roaming incluido en distintos planes móviles. Según la información publicada por la empresa, los planes desde 4 GB permiten usar en Estados Unidos los gigas del plan como si el cliente estuviera en Argentina, con redes sociales, WhatsApp y navegación móvil. En sus términos y condiciones, Claro incluye a Estados Unidos, México y Canadá dentro del bloque América, disponible para los planes de 4 GB y 7 GB, mientras que los planes superiores agregan otras regiones. La empresa también aclara que el beneficio de roaming incluido tiene un límite de 60 días consecutivos en el exterior y que en Estados Unidos conviene tener activado VoLTE para llamadas.

En Movistar habrá una propuesta específica para el Mundial 2026. Según informó la empresa, durante esas fechas Canadá será incorporado al Pack América, para que la cobertura incluya a los tres países sede. Los planes de 8 GB o más tendrán roaming incluido: los de 8 GB contarán con 3 GB para América; los de 15 GB, con 5 GB; y los planes de 30 GB y 50 GB, con 8 GB. Además, habrá packs especiales para clientes que no tengan roaming incluido o para quienes agoten sus datos: en pospago, opciones de 3 GB por 7 días, 5 GB por 7 días, 5 GB por 15 días y 10 GB por 30 días; y en prepago, paquetes de 1 GB por 3 días y 3 GB por 7 días. La información sobre cada plan.

eSIM, para tener una línea local

Quienes viajen a más de una sede pueden sumar una eSIM regional de Norteamérica como línea principal de datos. La ventaja es que se compra online, se instala antes de viajar con un QR y se activa al llegar al destino, sin tener que buscar un local físico ni sacar el chip del teléfono (siempre que tengamos un smartphone que admita esa función; la mayoría de los teléfonos de alta gama que llegaron al mercado en la última década ofrece esta opción).

Pero hay una letra chica clave: muchas eSIM de viaje son solo datos. No incluyen número local, llamadas tradicionales ni SMS. Sirven para usar WhatsApp (sin cambiar el número argentino), mapas, Uber, redes sociales, correo, banca online y apps del torneo, pero no reemplazan del todo a la línea argentina.

Entre las opciones de eSIM regional para moverse por Estados Unidos, México y Canadá, Airalo ofrece planes por cantidad de datos, con valores publicados desde US$6,50 por 1 GB durante 3 días, US$25,50 por 5 GB durante 30 días y US$46 por 10 GB durante 30 días.

Nomad también trabaja con cobertura regional y tiene opciones desde US$8 por 1 GB durante 7 días, US$30 por 10 GB durante 30 días y US$44 por 20 GB durante 30 días, además de planes ilimitados por períodos cortos.

Holafly, en cambio, apunta a quienes prefieren no contar gigas: ofrece datos ilimitados para Norteamérica, con precios como US$20,90 por 3 días, US$39,90 por 7 días, US$61,90 por 15 días y US$98,90 por 30 días, aunque con política de uso justo.

También aparecen opciones más cercanas a una línea temporal local: Visible eSIM Travel Pass, sobre red Verizon, con pases de 7, 14, 30 y 45 días desde US$25, US$35, US$45 y US$55, respectivamente; y T-Mobile U.S. Pass eSIM, con planes de 7 días por US$25, 10 días por US$30, 14 días por US$35 y 30 días por US$50, más impuestos y cargos. En todos los casos, conviene revisar antes de contratar si el plan incluye solo datos o también llamadas y SMS, si permite compartir internet y qué límites aplica en México y Canadá.

En México, una opción local fuerte es Telcel Amigo Sin Límite. La compañía informa que sus paquetes permiten hablar, enviar mensajes y navegar tanto en ese país como en los Estados Unidos y Canadá, aunque con condiciones específicas. Los minutos y SMS incluidos aplican dentro de esos tres países y los datos de navegación también pueden usarse allí, pero el uso en Canadá tiene límites por paquete: por ejemplo, el paquete 500 permite hasta 4096 MB de navegación antes de pasar a consumo adicional o a otro paquete contratado.

En eSIMdb se puede encontrar una comparativa con más opciones y qué incluye cada plan.

Wi-Fi y comunicaciones en los estadios

Quien no quiera invertir en un servicio para comunicarse siempre puede utilizar el Wi-Fi gratuito de los hoteles, aeropuertos, bares, Fan Zones o centros comerciales (con todos los recaudos a tener con cualquier Wi-Fi público). Si bien puede servir para bajar mapas, actualizar apps, hacer videollamadas o bajar videos, no es lo más recomendable para un día de partido, porque hay traslados, controles, accesos, cambios de puerta, pagos, apps de transporte y tickets móviles. Por eso es fundamental asegurarse la conexión.

Además, FIFA habilitó canales oficiales de WhatsApp en cada ciudad sede para enviar información de viaje, orientación y datos del día de partido antes y durante el torneo. Es otro motivo para mantener datos móviles disponibles, no solo Wi-Fi ocasional.

Y es que quedarse sin conexión en la época del Mundial no solo no permitirá seguir los partidos, sino que además puede llegar a complicar cosas más importantes como el ingreso al estadio, el transporte, los pagos y la logística diaria. Por ejemplo, FIFA informó que los tickets se entregarán mediante la app de tickets móviles FWC2026 Mobile Tickets, que estará disponible desde mediados de mayo de 2026: no llegarán por email, no podrán descargarse como documentos y no se aceptarán capturas de pantalla ni fotos para ingresar al estadio.

La app general FIFA World Cup 2026 ya está disponible y permitirá seguir fixture, resultados, estadísticas, alertas e información del torneo. La aplicación específica FWC2026 Mobile Tickets, desde la que se accederá a las entradas digitales, estará disponible a partir de mediados de mayo de 2026, según FIFA. Será la única forma legal de entrar a los estadios, ya que las entradas no se enviarán por correo electrónico, no podrán descargarse como documentos y no se aceptarán capturas de pantalla ni fotos.

En los estadios, la red estará reforzada. Verizon, proveedor oficial de telecomunicaciones del Mundial 2026, informó que realizó mejoras de conectividad dentro y alrededor de los estadios sede, con más espectro 5G, fibra, antenas bajo los asientos y capacidad aumentada entre tres y cinco veces. La empresa estima que los espectadores podrían consumir más de 50 terabytes de datos dentro de un estadio por partido.

En el Mundial 2026, el primer pase no lo dará un jugador, sino el teléfono: mostrar la entrada, abrir el mapa, pedir un auto, pagar, recibir una alerta oficial o avisar que se llegó bien. Elegir entre roaming, eSIM o chip local es una decisión fundamental, similar a la que tendrá Scaloni para elegir a los 11 titulares para cada partido. Por eso, antes de armar la valija y ponerse la camiseta, habrá que definir cómo se estará conectado. Porque cuando empiece a rodar la pelota, nadie va a querer quedarse afuera por falta de señal.