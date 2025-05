CuradurIA: la inteligencia artificial como catalizador financiero y otras cuatro noticias tech

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Las ganacias de Klarna, una banco sueco, suben debido a la eficiencia de la inteligencia artificial

Klarna, un reconocido banco sueco, anunció que su estrategia de automatización con inteligencia artificial impulsada por OpenAI elevó su facturación a casi un millón de dólares por empleado, frente a los $575.000 del año anterior. La fintech sueca recortó contrataciones y eliminó su contrato con Salesforce, apostando por chatbots que reemplazaron a 700 agentes de atención al cliente. Aunque ahora volvió a ofrecer asistencia humana, el ahorro fue clave para impulsar su eficiencia operativa.

Google lanza su nueva aplicación de NotebookLM

Google estrenó la versión móvil de NotebookLM, su herramienta de notas impulsada por inteligencia artificial, ahora disponible para Android y próximamente en iOS. La app permite subir documentos, obtener resúmenes automatizados y escuchar “Audio Overviews” tipo podcast incluso sin conexión. El lanzamiento, uno de los más pedidos por los usuarios, llega en la antesala del evento Google I/O, que este año promete estar dominado por novedades en IA.

La inteligencia artificial puede ser más persuasiva en un debtae que un ser humano, según un nuevo estudio

Investigadores suizos concluyeron que modelos como ChatGPT-4 pueden influir más que personas reales en discusiones online, especialmente si acceden a datos personales como edad o afiliación política. El hallazgo, publicado en Nature Human Behaviour, genera preocupación por su posible uso en campañas de desinformación y manipulación electoral. “Puede parecer que alguien está usando tus propios argumentos para convencerte”, advirtió el autor principal, Francesco Salvi, quien teme que actores maliciosos ya estén utilizando estas herramientas a gran escala.

Microsoft lanza NLWeb, su apuesta para llevar chatbots a toda la web

Microsoft presentó NLWeb, un proyecto abierto que permite a cualquier sitio web incorporar un chatbot conversacional con pocas líneas de código, usando el modelo de IA que prefiera y sus propios datos. Anunciado en Build 2025, NLWeb busca ser para los agentes conversacionales lo que HTML fue para la web, facilitando interacciones más ricas y personalizadas. El sistema también permite que las páginas sean compatibles con plataformas como MCP, el estándar de interoperabilidad impulsado por Anthropic.

EE.UU. aprueba una ley federal contra deepfakes sexuales y pornovenganza

El presidente Donald Trump firmó este lunes la Take It Down Act, una ley bipartidista que criminaliza la difusión de imágenes sexuales no consensuadas, ya sean reales o generadas por inteligencia artificial. Las plataformas deberán eliminar el contenido en un plazo máximo de 48 horas tras recibir el aviso de la víctima. “Esta será la primera ley federal de la historia para combatir la distribución de imágenes explícitas, publicadas sin el consentimiento de los sujetos”, dijo Trump durante un acto de firma del proyecto de ley el lunes en la Casa Blanca. “No toleraremos la explotación sexual online”.