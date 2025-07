CuradurIA: Trump le dijo adiós a la “inteligencia artificial woke”

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Trump lanza orden ejecutiva para prohibir la “IA woke” en el gobierno federal

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe al gobierno federal adquirir inteligencia artificial “woke”, exigiendo a las empresas demostrar que sus sistemas son ideológicamente neutrales. La medida apunta a excluir conceptos como diversidad, equidad e inclusión en los modelos de IA usados por agencias públicas. Grandes compañías como Google, Microsoft y OpenAI aún no se pronunciaron, mientras analistas advierten que la orden podría incentivar la autocensura en el sector. Según The Associated Press, críticos comparan la iniciativa con el modelo de control estatal de China sobre la IA, aunque sus mecanismos son más indirectos.

“Una carga emocional”: el CEO de Microsoft habló de los despidos y se refirió al contexto actual de la industria

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, reconoció en un memo interno que los despidos masivos de este año han sido “una carga” para él y para muchos dentro de la empresa. En lo que va de 2025, Microsoft eliminó más de 15.000 puestos de trabajo, incluidos 9000 en julio, como parte de una reestructuración que apunta a adaptarse al auge de la inteligencia artificial. De acuerdo con CNBC, a pesar del impacto humano, los recortes fueron bien recibidos por los inversores: las acciones de la compañía superaron por primera vez los 500 dólares el pasado 9 de julio. “Este es el enigma del éxito en una industria sin valor de franquicia”, escribió Nadella. “El progreso no es lineal. Es dinámico, a veces disonante y siempre exigente”.

Un 72% de los adolescentes en EE.UU. ya probó los “compañeros de inteligencia artificial, según un estudio

Una investigación de Common Sense Media reveló que el 72% de los adolescentes estadounidenses entre 13 y 17 años usó al menos una vez un “compañero de inteligencia artificial”, es decir, avatares potenciados por la nueva tecnología que traen consigo personalidades propias y formas de interacción excéntricas como su creador. Más de la mitad de los encuestados dijeron usarlos regularmente, y un 13% lo hace a diario. Aunque la mayoría aún prefiere las relaciones humanas, un tercio consideró más satisfactorias las charlas con IA que con sus amigos reales. Estas cifras aparecen en un momento oportuno: Elon Musk acaba de lanzar sus compañeros de inteligencia artificial en Grok. Uno de ellos, Rudy, tiene un tono irreverente y maleducado, mientras que Ani busca ser sensual y erótica. El uso de este tipo de tecnologías ya es una realidad entre los más jóvenes y los impactos que pueden traer los modelos del magnate alarman a los expertos.

Ani y Rudy, los dos nuevos avatares de Grok. Crédito: DogeDesigner a través de X.

Una inteligencia artificial de Google tiene el nivel de una medalla de oro en la Olimpíada Internacional de Matemática

Por primera vez en la historia, una inteligencia artificial alcanzó el nivel más alto en la Olimpíada Internacional de Matemática (IMO): el sistema Gemini Deep Think, desarrollado por Google DeepMind, resolvió cinco de los seis problemas del certamen 2025 celebrado en Australia y obtuvo una medalla de oro, compitiendo en igualdad de condiciones con humanos. A diferencia de versiones anteriores que requerían traducción humana a lenguaje matemático formal, este chatbot resolvió los ejercicios directamente en inglés, sin intervención. OpenAI también afirmó haber creado una IA con resultados similares, aunque no participó oficialmente. El avance marca un hito en la capacidad de las IA para razonar en tareas complejas y podría transformar el trabajo científico y académico.

Meta presenta una pulsera que permite controlar dispositivos con el pensamiento

Meta dio a conocer un prototipo de pulsera que permite controlar computadoras, celulares y anteojos inteligentes con simples gestos de la mano o incluso con la intención de moverse, sin realizar movimientos físicos. Según detalló la empresa en un estudio publicado en Nature, el dispositivo, desarrollado por el equipo de Reality Labs, capta las señales eléctricas que generan los músculos de la muñeca al recibir instrucciones del cerebro, utilizando una técnica llamada electromiografía (EMG). Gracias al uso de inteligencia artificial, el sistema puede reconocer patrones comunes de intención motriz, incluso en nuevos usuarios. Aunque la tecnología aún está en fase experimental, Meta planea integrarla en productos comerciales en los próximos años y también evalúa su uso para personas con discapacidades motoras.