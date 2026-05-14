Con 1500 policías, lanzan un operativo especial de control en las villas porteñas

La Policía de la Ciudad desplegó esta tarde un operativo especial de saturación en los principales asentamientos en territorio porteño. Más de 1500 uniformados forman parte del procedimiento, de acuerdo con la información oficial.

La intención de las autoridades es realizar controles aleatorios en los vehículos que circulen dentro y en los alrededores de las villas porteñas y también se identificará a personas en esos lugares.

El despliegue se realiza en forma simultánea en las villas 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, la Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Mújica, Cildañez y Barrio Mitre.

El Ministerio de Seguridad porteño designó al operativo como “Tormenta Negra”.

Desplegaron 1500 policías para controlar las villas porteñas Policía de la Ciudad

Con el apoyo de los uniformados porteños, otras dependencias del gobierno de la Ciudad desarrollarán procedimientos especiales en las mencionadas villas. Por ejemplo, personal de la Agencia Gubernamental de Control controlará locales de venta de celulares, consultorios médicos y negocios en los que se comercializarán mercaderías consideradas riesgosas, como garrafas.

En el gobierno porteño indicaron que estos procedimientos especiales para la prevención del delito se suman a los operativos que se realizan en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, se indicó que en los últimos ocho meses fueron controlados 110.000 vehículos y 123.000 personas en las zonas de entrada y salida del territorio porteño en la avenida General Paz y en los puentes que cruzan el Riachuelo.

En esos chequeos aleatorios de identidad se concretaron 98 arrestos, al encontrarse a personas que tenían órdenes de captura por delitos de robo, hurto, lesiones, encubrimiento, y desobediencia y resistencia a la autoridad. También se indicó que fueron labradas 15.000 infracciones a conductores de vehículos.