De los dólares al bitcoin: la nueva estrategia de las tesorerías empresariales

Bitcoin viene desafiando las reglas del mercado financiero tradicional. En los últimos años, gobiernos y grandes compañías empezaron a notar su peso, y muchas decidieron incorporar esta criptomoneda a sus reservas. En lugar de guardar su capital en dólares u otras monedas, ahora lo hacen —al menos en parte— en bitcoin.

Durante 2025 creció con fuerza el número de las llamadas bitcoin treasury companies: empresas que mantienen bitcoin en su tesorería. Según datos que expuso Diego Casanova, de Southpow Media, en LABITCONF, la conferencia de bitcoin y blockchain más importante de la región, hoy existen unas 200 compañías que cotizan en bolsa y en conjunto poseen más de un millón de bitcoins. Algunas lo hacen como resguardo de valor; otras aplican estrategias más activas para generar rentabilidad, lo que se conoce como bitcoin yield o rendimiento de bitcoin.

Borja Martel Seward, cofundador de Roxom —plataforma para invertir en acciones, materias primas y criptomonedas—, explicó que el instrumento más usado es el stretch, que paga un dividendo del 10% anual en cuotas mensuales. Para Seward, el cambio es de fondo: “Bitcoin es para el dólar lo que el dólar es para el peso”, dijo. “Cuando empezás a pensar en bitcoin, tus inversiones y decisiones financieras se vuelven más simples”, agregó.

Un caso emblemático es Strategy, la empresa que más bitcoin posee en el mundo. Emitió acciones preferentes para conseguir fondos y seguir comprando. “Es una buena estrategia mientras el precio siga subiendo”, señaló Austin Alexander, socio de la firma de inversión 10xcapital. “Además, si no pueden pagar los intereses, no arriesgan el resto de la compañía porque la deuda está estructurada como ‘sin recurso’: el acreedor solo puede quedarse con el activo puesto como garantía”, explicó.

Alexander cree que, a futuro, el mercado exigirá que las empresas que emitan este tipo de instrumentos tengan un negocio sólido detrás y flujo de ingresos real. Algunos analistas incluso prevén que esta tendencia se amplíe a otras criptomonedas, como Solana. Sin embargo, Alexander observa que, de las 200 principales altcoins, todas —excepto Binance Coin (BNB)— perdieron valor frente a bitcoin. “BNB tiene un negocio grande y rentable detrás. El mercado está premiando eso”, apuntó.

Los expertos también destacaron que Strategy podría ser incluida en el índice S&P 500, que agrupa a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Si eso ocurre, implicaría una entrada automática de capital tradicional hacia bitcoin. “Sería un flujo pasivo de dinero fiat hacia bitcoin”, dijo Casanova. Según Alexander, incluso una pequeña ponderación dentro del índice —por ejemplo, del 0,2%— podría generar una fuerte demanda y empujar el precio de la criptomoneda.

Aunque bitcoin ya supera los dos billones de dólares de valor total, todavía está por debajo de los grandes mercados de acciones y bonos. Las bitcoin treasury companies funcionan como un puente: atraen capital de renta fija y lo canalizan hacia bitcoin, lo que facilita la entrada de inversores tradicionales sin que deban custodiar criptomonedas por su cuenta.

Sin embargo, Alexander advirtió que tener bitcoin también tiene costos: transacciones, custodia, tiempo y esfuerzo. “Incluso si guardás tus propios bitcoins, eso tiene un costo. Por eso, invertir en una empresa que los mantiene puede ser una forma más simple de tener exposición al activo, con apalancamiento y mejor acceso al crédito”, explicó.

Seward sumó otra advertencia: los impuestos pueden recortar gran parte de las ganancias. En Estados Unidos, una empresa que venda bitcoin con ganancia puede pagar entre 15% y 35% de impuestos. “Si tenés medio millón de dólares en bitcoin y los vendés, te quedan 350.000 o 400.000 después de impuestos”, detalló.

Finalmente, Seward señaló que no todo lo que se presenta como “rendimiento de bitcoin” es real. Si una empresa cotiza al doble de su valor subyacente —por ejemplo, 2x—, quien compra sus acciones obtiene el equivalente a medio bitcoin por cada bitcoin invertido. “Mientras las acciones coticen con esa prima, el rendimiento de bitcoin es puro ruido”, concluyó.