“Debemos estar abiertos a su evolución”: Martin Scorsese será asesor de una startup de IA

La inteligencia artificial (IA) acaba de encontrar un nuevo aliado en Hollywood: Martin Scorsese. El martes, el aclamado director anunció que será asesor de Black Forest Labs, una startup especializada en la generación de imágenes con esta tecnología.

En un video compartido en redes sociales, Scorsese contó que utilizó Flox —una de las herramientas de la firma— para la creación de storyboards durante el proceso de preproducción de su próxima película.

“Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir. Ahora, con esta herramienta puedo compartir con mi equipo creativo de manera más clara y eficiente lo que estoy imaginando: con el diseñador de producción, el director de arte y el director de fotografía”, escribió el director de Taxi Driver en un comunicado que reprodujo The New York Times.

Y agregó: “Hace poco lo probé en una escena, y la posibilidad de visualizar y compartir el guion gráfico de inmediato fue muy liberadora creativamente. Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica”.

Por otro lado, Scorsese se refirió a cómo la intersección entre la tecnología y la narrativa puede “expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público”. “Utilicé 3D con Hugo y tecnología de rejuvenecimiento para El irlandés“, ilustró.

Bajo esta línea, el ganador del Oscar disparó un mensaje para la industria: “Hay que recordar que el cine es un medio joven, de apenas unos 125 años de historia, por lo que debemos estar abiertos a su evolución“.

En tanto, Robin Rombach, director ejecutivo de Black Forest Labs, dijo a The New York Times que el hecho de que un director como Scorsese se sume a proyectos de esta índole “es una prueba fehaciente de que esto funciona”.

El anunció despertó fuertes críticas en redes sociales, en especial de parte de artistas vinculados al diseño conceptual de historias. "Literalmente me lleva segundos hacer el storyboard de una toma. No hay absolutamente ninguna razón para necesitar una IA construida sobre el trabajo apropiado de millones de artistas para plasmar tu visión en un storyboard. Tené un poco de orgullo y respetá a tus colegas", posteó en X Samuel Deats, director de la serie animada Castlevania.

It takes literally seconds for me to storyboard a shot, there is absolutely no reason to need AI built on the stolen work of millions of artists to storyboard your vision, have some damn pride and respect your peers https://t.co/kgsKZ5cTvP — Samuel Deats 🌕 (@SamuelDeats) June 2, 2026

Por su parte, Karla Ortiz, artista que trabajó en varias películas de Marvel, como Black Panther, Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War, apuntó: “Que utilice su legado y su influencia para promover esto es, sencillamente, repugnante”.

Una herramienta para “acelerar procesos”

Emanuel Diez, guionista de las series El Encargado, Nada y Coppola, el representante, analiza el comunicado de Scorsese como un “pitch empresarial”. “Los responsables detrás de ese negocio buscaron a Scorsese justamente para dotarlo de lo que la IA volcada al cine no transmite: legitimidad”, comenta a LA NACION.

A pesar de ello, sostiene que su visión es “honesta e irreprochable”. “Steven Spielberg hace pocos días tuvo una postura similar: el uso de la IA para acelerar procesos de preproducción es un recurso muy valioso”, indica.

Respecto a Flux, opina que su uso “no lastima la película de ninguna manera ni llega a la pantalla”. Por el contrario, hace “más tolerable” un proceso de preproducción, que suele incluir una gran cantidad de llamadas, mails y mensajes de personas que intentan llegar a un acuerdo sobre lo que se debe hacer.

“Hay que recordar que el cine es un medio joven, de apenas unos 125 años de historia, por lo que debemos estar abiertos a su evolución“, dijo Scorsese Apple TV+

“Los dibujos a mano alzada que él antes hacía para comunicar sus ideas ahora pueden sofisticarse y resolverse de una manera más eficaz. Estar en el set es muy caro y no podés perder un segundo reinterpretando lo que uno u otro quiso decir”, remarca.

Pablo Martín, fundador de Moire Studio AI, comparte esta mirada y suma: “La IA no aparece ahí como reemplazo del director, del director de fotografía, del storyboard artist o del equipo creativo. Aparece como una herramienta para pensar visualmente antes, para probar ideas, para comunicar mejor una intención”.

Por este motivo, señala que el problema no es la tecnología, sino utilizarla sin criterio. “En manos de alguien con mirada, con cultura audiovisual y con una intención clara, puede funcionar como una herramienta de desarrollo muy potente. Si no hay mirada, si no hay narrativa, si no hay sensibilidad, la IA lo vuelve más evidente", precisa.

Bajo esa línea, Martín afirma que la barrera que el sector debe superar es cultural: “La industria no desconfía solamente de la herramienta. Desconfía de la falta de criterio, de la falta de oficio, de esa idea de que por generar algo rápido ya generaste algo valioso”.

Sobre el futuro del sector, Diez reflexiona: “El cine siempre estuvo abierto a la evolución y no por ello estuvo exento de fricciones. El paso del cine mudo al sonoro tuvo fricciones; el reemplazo de fondos artesanales pintados a mano por otros generados digitalmente, tuvo fricciones”.

Y concluye: “Yo sostengo que mientras la IA sea un apoyo invisible al ojo humano y no reemplace el acto creativo, su integración es inevitable”.

¿La nueva realidad del cine?

Ya sea de manera visible o invisible, la IA está cada vez más presente en la industria del cine. En la 97º edición de los premios Oscar, la película The Brutalist, dirigida por Brady Corbet y protagonizada Adrien Brody, generó revuelo tras darse a conocer que durante la postproducción se utilizó Respeecher, una herramienta de clonación de voz, para mejorar el acento húngaro de los actores.

Más recientemente, se presentó en el Marché du Film —un evento paralelo al Festival de Cannes enfocado en la venta y financiamiento de contenidos audiovisuales— Hell Grind, un largometraje de 95 minutos hecho íntegramente con esta tecnología. Su realización llevó apenas dos semanas y costó US$500.000.

Hell Grind es una película de aventura y fantasía creada íntegramente con inteligencia artificial

A su vez, el Festival de Cine de Tribeca —que comenzó esta semana— estrenará Dreams of Violets, una película realizada con IA sobre la resistencia civil iraní. “Es un poderoso ejemplo de cómo tecnologías emergentes como la IA pueden utilizarse no solo como herramientas de innovación, sino también como vehículos para contar historias profundamente humanas”, señaló a The Hollywood Reporter Jane Rosenthal, cofundadora del festival.

En este escenario de revolución tecnológica e incertidumbre, la actriz estadounidense Demi Moore dijo: “Luchar contra ella [la IA] es, en cierto sentido, librar una batalla que vamos a perder. Así que encontrar formas de trabajar con ella es el camino más valioso que podemos seguir”.