“El algoritmo del Vaticano”: quién tiene más chances de ser el próximo Papa

As of today, the Papability Index identifies these 21 Cardinals as Papabile:



Lacroix

Tagle

Langlois

Prevost

Tempesta

Brenes

Erdő

Sturla

Kutwa

Mafi

Turkson

da Rocha

Bo

Parolin

Robles

Ribat

Scherer

Furtado

Ryłko

Müller

Tobin