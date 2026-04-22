Filtro Flash de Instagram: así se puede hacer una foto analógica gratis con el efecto que es tendencia

Un nuevo efecto se volvió viral en las redes sociales: se trata de “Dirty Flash”, un filtro de Instagram que permite transformar selfies comunes en imágenes con apariencia profesional en cuestión de segundos. El efecto simula una iluminación de estudio y ya se multiplican en la plataforma las comparaciones del “antes y después” que comparten los usuarios.

El filtro, impulsado por herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Meta, no solo se popularizó dentro de Instagram, sino también en otras redes sociales como X y Facebook. Allí miles de personas muestran cómo el efecto cambia por completo la estética de sus fotos con apenas un toque.

Los usuarios empezaron a subir sus fotos retocadas a las redes sociales (Foto: X)

Uno de los motivos de su éxito es la facilidad de uso. No es necesario tener conocimientos de edición ni recurrir a aplicaciones externas. “Dirty Flash” agrega un destello de flash más intenso, aumenta el contraste y estiliza la imagen, logrando que cualquier selfie parezca capturada con una cámara profesional. El resultado es rápido, visualmente impactante y perfecto para destacar en historias o reels.

Cómo encontrar el filtro “Dirty Flash” en Instagram: paso a paso

Usar este efecto es muy simple y no requiere configuraciones complejas ni prompts de inteligencia artificial. Para aplicarlo solo hay que seguir estos pasos dentro de la aplicación:

Subir una foto a las historias de Instagram.

Tocar el ícono de rediseño (el pincel con estrellas) que aparece en el costado derecho de la pantalla.

Deslizar entre las diferentes opciones de efectos disponibles.

Buscar el filtro llamado “Dirty Flash”.

Presionar “usar” para que la inteligencia artificial aplique automáticamente el efecto.

Es muy fácil colocar el nuevo filtro en las fotos de Instagram (Foto: Captura de pantalla)

En pocos segundos, la foto adquiere una iluminación más intensa y un estilo vintage que recuerda a las producciones fotográficas de estudio.

Por qué este filtro se volvió tendencia

La popularidad de “Dirty Flash” responde a una fórmula que suele triunfar en redes sociales: obtener resultados impactantes con el mínimo esfuerzo. A diferencia de otras tendencias basadas en inteligencia artificial que requieren aplicaciones externas o instrucciones más complejas, este filtro está integrado directamente en Instagram y puede usarse de forma inmediata.

Cualquier foto se puede modificar con este filtro (Foto: X)

Además, se suma a una estética que domina actualmente el contenido digital: imágenes con flash fuerte, sombras marcadas y un aire retro inspirado en las cámaras analógicas. Esa mezcla entre nostalgia visual y tecnología moderna es, en gran parte, lo que explica su rápida viralización. Por eso, ya no hay excusas, hay que probarlo y disfrutar del resultado obtenido.