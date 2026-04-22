LA NACION

Filtro Flash de Instagram: así se puede hacer una foto analógica gratis con el efecto que es tendencia

A través de la inteligencia artificial, Meta permite dar una estética especial a las imágenes con un flash fuerte, sombras marcadas y un aire retro inspirado en las cámaras analógicas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Este filtro se volvió tendencia en la última semana en Instagram (Foto: X)
Este filtro se volvió tendencia en la última semana en Instagram (Foto: X)

Un nuevo efecto se volvió viral en las redes sociales: se trata de “Dirty Flash”, un filtro de Instagram que permite transformar selfies comunes en imágenes con apariencia profesional en cuestión de segundos. El efecto simula una iluminación de estudio y ya se multiplican en la plataforma las comparaciones del “antes y después” que comparten los usuarios.

El filtro, impulsado por herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Meta, no solo se popularizó dentro de Instagram, sino también en otras redes sociales como X y Facebook. Allí miles de personas muestran cómo el efecto cambia por completo la estética de sus fotos con apenas un toque.

Los usuarios empezaron a subir sus fotos retocadas a las redes sociales (Foto: X)
Los usuarios empezaron a subir sus fotos retocadas a las redes sociales (Foto: X)

Uno de los motivos de su éxito es la facilidad de uso. No es necesario tener conocimientos de edición ni recurrir a aplicaciones externas. “Dirty Flash” agrega un destello de flash más intenso, aumenta el contraste y estiliza la imagen, logrando que cualquier selfie parezca capturada con una cámara profesional. El resultado es rápido, visualmente impactante y perfecto para destacar en historias o reels.

Cómo encontrar el filtro “Dirty Flash” en Instagram: paso a paso

Usar este efecto es muy simple y no requiere configuraciones complejas ni prompts de inteligencia artificial. Para aplicarlo solo hay que seguir estos pasos dentro de la aplicación:

  • Subir una foto a las historias de Instagram.
  • Tocar el ícono de rediseño (el pincel con estrellas) que aparece en el costado derecho de la pantalla.
  • Deslizar entre las diferentes opciones de efectos disponibles.
  • Buscar el filtro llamado “Dirty Flash”.
  • Presionar “usar” para que la inteligencia artificial aplique automáticamente el efecto.
Es muy fácil colocar el nuevo filtro en las fotos de Instagram (Foto: Captura de pantalla)
Es muy fácil colocar el nuevo filtro en las fotos de Instagram (Foto: Captura de pantalla)

En pocos segundos, la foto adquiere una iluminación más intensa y un estilo vintage que recuerda a las producciones fotográficas de estudio.

Por qué este filtro se volvió tendencia

La popularidad de “Dirty Flash” responde a una fórmula que suele triunfar en redes sociales: obtener resultados impactantes con el mínimo esfuerzo. A diferencia de otras tendencias basadas en inteligencia artificial que requieren aplicaciones externas o instrucciones más complejas, este filtro está integrado directamente en Instagram y puede usarse de forma inmediata.

Cualquier foto se puede modificar con este filtro (Foto: X)
Cualquier foto se puede modificar con este filtro (Foto: X)

Además, se suma a una estética que domina actualmente el contenido digital: imágenes con flash fuerte, sombras marcadas y un aire retro inspirado en las cámaras analógicas. Esa mezcla entre nostalgia visual y tecnología moderna es, en gran parte, lo que explica su rápida viralización. Por eso, ya no hay excusas, hay que probarlo y disfrutar del resultado obtenido.

LA NACION
Futuria
Más leídas de Tecnología
  1. Tres expertos en educación y filosofía dan las claves para aprovechar la IA
    1

    Metacognición y pensamiento crítico: las claves para integrar la IA de manera productiva y sin fatiga mental

  2. Pronostican que la escasez de chips de memoria seguirá hasta fines de 2027
    2

    La escasez de memoria RAM seguirá hasta 2027 al menos: solo se cubrirá el 60% de la demanda

  3. ¿Inteligencia artificial o inteligencia irregular?
    3

    ¿Inteligencia artificial o inteligencia irregular? El nuevo debate sobre la IA

  4. ¿Cómo saber si hay alguien conectado a mi red de wifi?
    4

    ¿Cómo saber si hay alguien conectado a mi red de wifi?