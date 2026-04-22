Un basquetbolista de la NBA sufrió una “conmoción cerebral” tras un duro golpe en la cabeza

LOS ANGELES.- El basquetbolista francés Victor Wembanyama de San Antonio Spurs sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó una conmoción cerebral, el por la noche en el partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA frente a Portland Trail Blazers y tuvo que abandonar el encuentro durante el segundo cuarto.

El pívot de 22 años y 2,24 metros de altura fue descartado para el resto del partido después de tambalearse y golpearse la cabeza contra el parqué tras chocar con Jrue Holiday, de Portland. En las imágenes de la televisión se vio cómo el francés perdió el equilibrio en un intento por anotar y no pudo atajarse al caer al piso. En cambio, terminó estrellando de cara al suelo.

Después del golpe, permaneció en la cancha unos 30 segundos, antes de incorporarse hasta quedar sentado durante aproximadamente un minuto y hablar con su compañero Stephon Castle. Wembanyama parecía aturdido y, tras levantarse lentamente, salió trotando hacia el vestuario.

El brutal golpe de Victor Wembanyama

Spurs confirmó después que Wemby fue ingresado en el protocolo de "conmoción cerebral" y no pudo volver a participar del juego. El entrenador del equipo, Mitch Johnson, confirmó tras el final del encuentro -en el que su equipo perdió 106 a 103-, que Wembanyama había sufrido la lesión y que iba a “seguir el protocolo” previsto.

“Tiene una conmoción cerebral. Está en el protocolo. Tomaremos las medidas adecuadas y apropiadas”, dijo el entrenador, que no especuló con su vuelta: “El protocolo es el protocolo. Simplemente lo seguiremos como todos los demás y planificaremos en consecuencia”.

El protocolo establece un reposo obligatorio de al menos 48 horas frente a estas situaciones. Por ese motivo, no se perdería el tercer partido de la serie, ya que está previsto para este viernes en Portland. Sin embargo, también depende de que las pruebas a las que sea sometido den resultados tranquilizadores.

Los compañeros de la figura de San Antonio Spurs también expresaron su respaldo y le desearon una pronta recuperación. El escolta Devin Vassell sostuvo: “Todos tenemos que dar un paso al frente. Sabemos lo que Vic aporta. Hemos jugado sin él un par de partidos este año. Va a ser el siguiente en la rotación. Todos van a tener que dar un paso al frente. Ese es un vacío enorme que llenar. No podemos quedarnos atascados por eso”.

Victor Wembanyama podría ser una baja para el próximo partido de los Spurs Eric Gay - AP

Asimismo, el entrenador de Trail Blazers, Tiago Splitter, declaró: “Fue aterrador. Vi las imágenes. No fue bueno. Con él fuera, Kornet, creo que hizo un trabajo tremendo. Todavía tenemos que averiguar cómo jugar mejor cuando Kornet está en la cancha”.

En el partido, Wembanyama marcó cinco puntos, ganó cuatro rebotes, realizó un tapón y metió una asistencia en 12 minutos. Tras el golpe lo reemplazó el veterano Luke Kornet, quien fue titular en la segunda mitad como pívot, y terminó con 10 puntos y nueve rebotes en 28 minutos.

La caída de Wembanyama se produjo apenas un día después de que fue nombrado Mejor Defensa del Año de la NBA. El prodigio francés anotó 35 puntos en la victoria de San Antonio el domingo en la apertura de esta llave de la Conferencia Oeste.

Con información de AP y AFP.