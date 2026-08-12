El boom de la IA impulsa a dos empresas de infraestructura y dispara sus acciones

Las acciones de CoreWeave, empresa especializada en hardware y capacidad de nube, experimentaron ayer un aumento de 14% tras el cierre de mercados. El motivo: la firma incrementó su previsión de gastos de capital para todo el año, luego de superar las estimaciones del segundo trimestre, en el marco de una fuerte demanda de sus servicios de computación en la nube para inteligencia artificial (IA).

A su vez, elevó sus objetivos de ingresos y de beneficio operativo ajustado para 2026, impulsada por una cartera de pedidos que continúa creciendo exponencialmente. En números concretos, durante el segundo trimestre la cartera de pedidos alcanzó los US$104.200 millones, frente a los US$99.400 millones del primer trimestre, informó Reuters. A aquellas cifras se le suman más de US$25.000 millones en nuevos compromisos netos de clientes que la compañía consiguió hasta ahora en el trimestre en curso.

“Superamos nuestro plan en todos los aspectos, y el apalancamiento operativo que venimos construyendo comenzó a reflejarse claramente en nuestros resultados”, comentó Michael Intrator, CEO de CoreWeave.

CoreWeave incrementó su previsión de gastos de capital para todo el año

Y añadió que, con su capacidad disponible a corto plazo prácticamente agotada, CoreWeave está cerrando acuerdos de computación en “condiciones cada vez más favorables”.

Parte de este crecimiento se debe a su vínculo con Nvidia, que posicionó a la compañía como uno de los principales proveedores de capacidad impulsada por los chips de Nvidia, y le permitieron atraer a clientes como Meta, Anthropic y Caterpillar.

“La enorme cartera de pedidos contratados garantiza una visibilidad excepcional de los ingresos durante varios años. Este trimestre parece ser un punto de inflexión para CoreWeave”, sumó Andrew Rocco, estratega bursátil de Zacks Investment Research.

En ese sentido, desde la compañía destacaron que más de la mitad de su cartera de pedidos actual corresponde a contratos en los que la entrega al cliente ya comenzó.

El impacto de la IA

Por su parte, Super Micro Computer también registró subas en medio de la demanda por la IA. En detalle, las acciones de la firma aumentaron ayer un 8% tras dar a conocer un importante aumento de sus ganancias.

De acuerdo a The Wall Street Journal, las ganancias fueron de US$1170 millones, o US$1,62 por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio, frente a US$195,2 millones del año anterior (31 centavos por acción). Los analistas esperaban 92 centavos por acción.

Las ganancias de Super Micro Computer fueron de US$1170 millones

Por otro lado, las ventas netas se posicionaron en los US$11.120 millones, contra los US$5760 millones del año anterior. En ese sentido, especialistas estimaban que el número rondaría los US$11.600 millones.

“Nuestra estrategia de soluciones integrales de IA y TI continúa dando sólidos resultados. En el último año sumamos varios cientos de clientes corporativos y de otro tipo, generamos más de US$60.000 millones en nuevos pedidos y cerramos el ejercicio fiscal 2027 con una cartera de pedidos récord”, apuntó Charles Liang, CEO de Super Micro Computer.

Para el trimestre fiscal en curso, la firma prevé ganancias ajustadas de entre US$1,01 y US$1,10 por acción, sobre ventas netas de entre US$14.500 millones y US$15.500 millones. Por su parte, analistas estiman ganancias 72 centavos por acción y ventas netas de US$11.820 millones para el primer trimestre.