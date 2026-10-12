El FMI advirtió que la IA podría alterar el 40% de los empleos en el mundo

Las fuertes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial (IA) mantienen el crecimiento mundial en torno al 3% y generan importantes beneficios para Asia, pero también anticipan un “tsunami de avance lento” que podría alterar profundamente los mercados laborales, los sistemas tributarios y la educación, afirmó el lunes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El auge de las inversiones en inteligencia artificial ya está generando un “shock de demanda, un shock de inversión” que podría impulsar el crecimiento de las economías asiáticas avanzadas entre medio punto y un punto porcentual, y el de las economías asiáticas emergentes entre 0,2 y 0,8 puntos porcentuales, señaló. “A la IA, la ames o la odies, ya está acá”, dijo Georgieva.

“Ese cambio a una marcha más alta es lo que mantiene a la economía mundial creciendo en torno al 3%, a pesar de que nos vemos arrastrados por el shock de la oferta energética”, afirmó ante cientos de participantes durante la primera jornada de una serie de reuniones de una semana del FMI y el Banco Mundial, que se celebran en la capital tailandesa.

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En julio, el FMI había proyectado un crecimiento mundial del 3% para 2026. El organismo publicará una actualización de sus perspectivas el martes. Se espera que unas 18.000 personas participen esta semana del encuentro, entre ellas funcionarios de Finanzas de los 191 países miembros del FMI. Sin embargo, varios ministros de Finanzas no viajarán para concentrarse en prioridades internas, entre ellos el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro de Economía de España, Arcadi España.

Tampoco asistirán los ministros de Finanzas de Canadá, India y la República Democrática del Congo, que enfrenta dificultades para contener un brote de ébola que causó al menos 4000 muertes, según una fuente familiarizada con los planes.

El ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, quien preside el comité directivo del FMI, todavía tenía previsto asistir, pese a la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Riad tras los mortíferos ataques del fin de semana perpetrados por los hutíes de Yemen, alineados con Irán, dijeron dos fuentes.

Consultada sobre el impacto negativo de la IA en el empleo, Georgieva afirmó que las investigaciones del FMI muestran que alrededor del 40% de los puestos de trabajo se verán potenciados, degradados o eliminados por esta tecnología. En las economías avanzadas, la proporción podría alcanzar el 60%.

Esto tendrá consecuencias profundas para el empleo, el crecimiento, la educación e incluso la forma en que los gobiernos recaudan ingresos a través de los impuestos, ante el cambio previsto de los ingresos provenientes del trabajo hacia los del capital.

Un estudio preliminar mostró que el 10% de los puestos de trabajo en Estados Unidos ya requería conocimientos de IA. Mientras que los empleos rutinarios y repetitivos se reducían, aumentaban los puestos de bajos salarios en dos sectores que ofrecen remuneraciones relativamente bajas: la construcción y los centros de datos.

“Es una tecnología transformadora. Cambia por completo la forma en que trabajamos y vivimos”, señaló. Como ejemplo, contó que ahora un asistente de IA le envía cada mañana un mensaje de 30 segundos con un resumen de su agenda.

Un estudio preliminar mostró que el 10% de los puestos de trabajo en Estados Unidos ya requería conocimientos de IA Shutterstock - Shutterstock

Estados Unidos, China e India son los principales productores de la cadena de suministro de IA, pero muchas de las empresas que proveen el hardware necesario para desarrollar la infraestructura se encuentran en Asia, señaló Georgieva al referirse a Tailandia, sede de las reuniones anuales de este año.

El impacto de la IA en los empleos iniciales

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien participó del mismo encuentro, afirmó que los gobiernos deberían abordar la forma en que la IA está reduciendo las oportunidades laborales para los graduados.

“Hay un problema particular que debemos abordar muy pronto... y es que el primer escalón del empleo, el primer trabajo después de graduarse, está registrando ahora una menor demanda”, afirmó.

También sostuvo que el mundo debería evitar que la IA provoque una “nueva divergencia” en el crecimiento y la creación de empleo entre las economías en desarrollo y las avanzadas.

“Es una tecnología transformadora. Cambia por completo la forma en que trabajamos y vivimos”, indicó Georgieva

“La IA va a ampliar esa divergencia si adoptamos una actitud demasiado pasiva frente a ella”, dijo. “Por eso, tenemos que hacer todo lo posible para utilizar primero la IA para crear buenos empleos y puestos que las personas puedan desempeñar bien, y que les permitan avanzar en su carrera profesional a pesar de la IA”.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien convirtió el empleo en uno de los ejes centrales de su gestión, dijo a periodistas que no estaba convencido de que la IA fuera a destruir los puestos de nivel inicial. Añadió que gran parte de la disrupción se produciría en las economías avanzadas, donde se desarrollan grandes modelos de IA.

“En los mercados emergentes, no estamos trabajando con grandes modelos de lenguaje”, afirmó. Agregó que el Banco Mundial se concentra en aprovechar la “IA pequeña”, que no requiere una enorme capacidad de procesamiento para generar mejoras de productividad entre agricultores, centros de salud y docentes.