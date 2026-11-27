“Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer, queriendo, alguien llegó a mi vida”, dijo hace unos días Cecilia “Chechu” Bonelli. A casi dos años del final de su matrimonio con Darío Cvitanich y de sus idas y vueltas con Facundo Pieres, la modelo contó que volvió a encontrar el amor de la mano de un hombre que no era famoso ni tampoco pertenecía al mundo del fútbol, aunque curiosamente lo conoció jugando a dicho deporte. En medio de las especulaciones, se conoció el nombre del hombre que le robó el corazón. Se trata de Tomás Badessich, quien tiene 36 años y se desempeña en el rubro farmacéutico.

En la emisión del miércoles 25 de noviembre de Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, contó que Chechu Bonelli está en pareja con Tomás Badessich, de 36 años, a quien conoció en Areia, un club de Pilar, jugando al fútbol.

La primera foto de Chechu Bonelli y su nueva pareja, Tomás Badessich (Foto: Captura / eltrece)

Badessich mantiene un bajo perfil y, si bien ambos se siguen en Instagram, su cuenta es privada y solo menciona que vive en la Argentina. En cuanto a lo laboral, actualmente, se desempeña en el rubro farmacéutico como gestor para una plataforma que ofrece administración financiera para farmacias. “Con más de 10 años de experiencia en ventas especializadas y promoción comercial, me he enfocado en desarrollar competencias clave en la gestión de relaciones con clientes y en la construcción de alianzas estratégicas”, reza la descripción de su LinkedIn.

Chechu Bonelli confirmó su relación con Tomás Badessich, a quien conoció jugando al fútbol en un club de Pilar (Foto: Sálvese quien pueda)

En el programa mostraron una foto de Badessich solo y otra con la modelo en la recepción de una clínica. A su vez, la panelista contó que se comunicó con Bonelli, quien le dijo que sus hijas Lupe, Carmela y Amelia, fruto de su relación con Cvitanich, estaban al tanto de su nueva relación. “Nos estamos conociendo. La verdad es que estoy muy contenta porque es muy compañero y me cuida y acompaña mucho. No quiero contar mucho más porque la verdad es que quiero cuidarlo porque no es una persona conocida y eso me gusta mucho”, le dijo a Pochi.

Aunque Bonelli aseguró estar “muy contenta” con Badessich, el vínculo no le escapó a la polémica. En la emisión del jueves 26 de noviembre de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dijo que las fechas del inicio del romance no darían porque aparentemente, cuando se conocieron, él llevaba ocho años de novio con una influencer y diseñadora de vestidos de novia llamada Mery. “Vivieron en Cancún, tuvieron una relación divina, familiar, todo”, advirtió la conductora y dijo que la joven dejó de seguirlo en Instagram, pero no así a su familia.

Polemica por la nueva relacion de Chechu Bonelli

Latorre indicó que intentó comunicarse con la influencer, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, se contactó con su círculo, quien le dijo que “hasta hace dos meses ella estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López”. Desde allí ella hacía contenido para sus redes sociales y de un día para el otro cambió de locación, pero sin dar explicaciones.

Según Yanina Latorre, Badessich llevaba ocho años de relación con su novia con quien convivía (Foto: Sálvese quien pueda)

“Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu todavía estando con Mery y ahí es cuando deciden separarse. Estuvieron ocho años juntos, estuvieron a punto de casarse una vez, pero suspendieron el casamiento, tuvieron muchas idas y venidas y, cuando él le vino con este planteo, ella pensó que era otra de sus idas y venidas y, al mes de ella haberse ido [del departamento], él blanquea con Chechu”, indicó Latorre y agregó que en un reciente evento al que asistió, la influencer habría dicho que estaba separada de Badessich y que no había terceros en discordia.

Chechu Bonelli habló de su relación con Tomás Badessich

Luego de dar esa información, en el programa compartieron una entrevista con Chechu Bonelli en la que reflexionó sobre la confirmación de su noviazgo y contó cómo comenzó. “Del momento que uno sale a lugares públicos, corre el riesgo de que suceda lo que sucedió; el riesgo no, la vida compartida es algo lindo. Lo conocí en un torneo de fútbol donde yo juego. Pegamos buena onda, estábamos los dos solteros, nos dimos la chance de conocernos, nos gustamos y acá estamos”, afirmó sin precisar la fecha en la que comenzaron a salir. Comentó también que le anticipó a su pareja que, una vez que se hiciera pública la relación, iba a convertirse en un tema mediático, pero que él le aseguró que estaba dispuesto a enfrentarse a la exposición.