El impacto de la IA en la capacidad cognitiva: un estudio del MIT revela datos preocupantes

Otro estudio vuelve a mostrar que cuanto más se delega el pensamiento en la inteligencia artificial, menos capaz se vuelve una persona de actuar por sí sola.

Esta vez, investigadores del MIT analizaron cómo influye el uso de IA para distinguir noticias falsas de verdaderas en la capacidad de los usuarios para detectar desinformación de manera independiente.

Utilizar chatbots de IA como fuente de noticias es cada vez más común, especialmente entre los jóvenes. Informes recientes del Pew Research Center muestran que uno de cada cinco adolescentes en Estados Unidos obtiene noticias a través de chatbots, mientras que uno de cada cinco adultos menores de 50 años afirma recurrir a la IA para informarse al menos ocasionalmente.

El estudio, realizado por el MIT Media Lab, siguió durante cuatro semanas a 67 participantes mientras evaluaban titulares e imágenes de noticias, indicando si creían que eran reales o falsas. En algunos casos contaron con la asistencia de un chatbot de IA. Cuando recibieron ayuda de la IA, los participantes fueron un 21% más precisos al detectar noticias falsas. Sin embargo, al final del estudio surgió un efecto secundario preocupante.

Investigadores del MIT analizaron cómo influye el uso de IA para distinguir noticias falsas de verdaderas Ju Jae-young - Shutterstock

Para la cuarta semana, la capacidad de los participantes para identificar noticias falsas sin asistencia había caído 15 puntos porcentuales en comparación con sus resultados previos al inicio del experimento. No obstante, su confianza aumentó: una cuarta parte de los participantes aseguró sentir que sus habilidades de detección habían mejorado, aun cuando su desempeño se había deteriorado.

Anku Rani, coautora principal del trabajo, explicó a MIT News que los resultados reflejan una confianza excesiva y equivocada en la IA.

“Los usuarios se entusiasman con estos modelos de lenguaje ‘mágicos’, pero olvidan que son simplemente modelos estadísticos que predicen el siguiente ‘token’ en una secuencia”, señaló Rani. “De este escalamiento surgen comportamientos impresionantes, pero también limitaciones reales, tanto en lo que el modelo puede generar de manera confiable como en su impacto sobre quienes lo utilizan”.

IA y deterioro cognitivo

Este estudio está lejos de ser el primero en demostrar que depender de la IA puede afectar negativamente las capacidades cognitivas. Una investigación publicada en mayo encontró que utilizar IA durante apenas diez minutos reducía la capacidad de los participantes para resolver problemas matemáticos y ejercicios de comprensión lectora similares a los del examen SAT.

También existen estudios sobre médicos que perdieron parte de su capacidad para detectar cáncer de manera independiente, trabajadores de datos cuyas habilidades de pensamiento crítico se deterioraron y redactores de ensayos cuya actividad cerebral disminuyó, todo ello después de volverse dependientes de la asistencia de la IA para completar tareas.

La capacidad de los participantes para identificar noticias falsas sin asistencia cayó un 15% en comparación con sus resultados previos al inicio del experimento, según la investigación Shutterstock - Shutterstock

En conjunto, estas investigaciones apuntan a lo que se conoce como la “paradoja de la dependencia de la IA”: las habilidades humanas mejoran inicialmente cuando cuentan con ayuda de la inteligencia artificial, pero terminan cayendo por debajo de su nivel previo cuando esa asistencia desaparece.

Una forma más inteligente de utilizar la IA

Aunque el estudio invita a reflexionar sobre el uso de la IA para distinguir entre noticias reales y falsas, también señala que existen maneras de aprovechar esta tecnología sin sacrificar la capacidad de juicio propia.

Valdemar Danry, el otro coautor principal de la investigación, sugirió utilizar conversaciones basadas en el método socrático. En este tipo de interacción, la IA formula preguntas orientadoras para conducir a los participantes hacia la respuesta correcta, en lugar de proporcionarla directamente. Según el investigador, este enfoque podría ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para identificar noticias falsas incluso cuando la IA ya no esté disponible.

“Las IA que ‘dicen’ las respuestas de forma directa tienen más probabilidades de fomentar la dependencia, mientras que aquellas que ‘preguntan’ mediante cuestionamientos socráticos son mejores para involucrar a las personas en el aprendizaje de cómo discernir la verdad por sí mismas”, afirmó Danry. “Pero se trata, en gran medida, de un equilibrio entre velocidad y esfuerzo”.

Y concluyó: “Todavía queda mucho trabajo por hacer para asegurarnos de no delegar por completo en estos modelos tareas críticas que queremos seguir siendo capaces de realizar. Necesitamos desarrollar una nueva forma de alfabetización en inteligencia artificial”.