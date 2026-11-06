El presidente de OpenAI confirmó que la compañía podría salir a la Bolsa en 2027

OpenAI estaría lista para salir a la Bolsa en 2027. Así lo confirmó Greg Brockman, cofundador y presidente de la firma, en el marco de una conferencia de tecnología de The Wall Street Journal. “Este año hemos dejado muy claro que queremos salir a Bolsa cuando creamos que es el momento adecuado, y me siento muy optimista con respecto al negocio. Siento que hemos avanzado muchísimo este año y, sinceramente, nunca me había sentido tan seguro de lo que estamos haciendo”, profundizó el ejecutivo.

En esa línea, destacó el recorrido de OpenAI a lo largo de este año y reconoció que el primer y segundo trimestre fueron “bastante difíciles”. Sin embargo, durante el tercer trimestre la compañía logró repuntar su actividad con un aumento trimestral del 70% en sus ingresos anualizados. De acuerdo a Brockman, tales números son el resultado de las inversiones que la compañía llevó adelante hasta entonces.

Hoy, la mayor parte de los ingresos de OpenAI proviene del negocio corporativo, que anteriormente representaba apenas alrededor del 30% de su facturación total. “No es que los ingresos del consumidor hayan disminuido… Han estado creciendo, pero es el segmento empresarial el que realmente ha despegado”, precisó. De hecho, recientemente la compañía anunció una nueva alianza con JPMorgan Chase.

En esa línea, Brockman agregó: “Hace un año, ni siquiera estábamos realmente en el sector empresarial. Se nos percibía como una empresa orientada al consumidor, y muchas de las empresas con las que empezábamos a hablar nos preguntaban: ‘¿Está OpenAI realmente comprometida con el sector empresarial?’ Pero hoy es muy diferente”.

"Siento que hemos avanzado muchísimo este año y, sinceramente, nunca me había sentido tan seguro de lo que estamos haciendo”, indicó Brockman PAU BARRENA - AFP

Hacia el final del panel, el ejecutivo se refirió al futuro de la inteligencia artificial: “Deberíamos estar en un mundo donde la IA esté ampliamente disponible para todos, donde la pregunta de si usás IA o no es casi como si tenés electricidad o no. Es como un facilitador de lo que la gente quiere hacer”.

A su vez, sostuvo que esta tecnología permitirá aumentar la productividad de las personas y enfocarse en interacciones más humanas. “Creo que la gente será mucho más libre de hacer lo que quiera con sus vidas y su tiempo”, resumió.

El IPO de Anthropic

Los inversores también tienen sus ojos puestos en Anthropic. La semana pasada, la compañía hizo públicos sus documentos de salida a Bolsa. El documento de registro muestra un rápido crecimiento de las ventas, al tiempo que detalla una serie de riesgos para los inversores, desde su conflicto con la administración de Donald Trump hasta la posibilidad de que los sistemas de IA actúen por cuenta propia.

“Si el uso de nuestros modelos de IA provoca daños, ya sea por su utilización por actores maliciosos o por un uso indebido por parte de terceros, o si las barreras de protección o medidas de seguridad de nuestros modelos no logran impedir ese uso indebido, el negocio de la empresa podría verse afectado”, señala el documento.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic Markus Schreiber - AP

Anthropic también advirtió que su “interacción con los responsables políticos y sus posiciones públicas sobre la regulación y la seguridad de la IA podrían (someter a la empresa) a un mayor escrutinio, reacciones políticas adversas o medidas regulatorias desproporcionadas”.

A pesar de estos desafíos, el negocio de Anthropic ha crecido con mucha rapidez. Las ventas alcanzaron los US$11.600 millones en el trimestre de abril a junio, frente a US$787 millones de un año antes. Eso se compara con 4600 millones de dólares de ventas en todo 2025.

La empresa obtuvo su primer beneficio operativo en ese trimestre, cercano a los 1000 millones de dólares. Aun así, registró una pérdida total de US$66.000 millones, en su mayoría debido a cargos contables vinculados al aumento de su valor y no a dinero efectivamente gastado.

Con información de AFP