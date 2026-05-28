ElevenLabs “revivirá” a Stan Lee con inteligencia artificial

ElevenLabs, la compañía especializada en creación de audios con inteligencia artificial (IA), anunció ayer un nuevo acuerdo con Stan Lee Universe, firma de Genius Brands International y POW! Entertainment, para incorporar la voz y la imagen del reconocido creador de Marvel Comics a su plataforma.

De esta manera, el creador de Spider-Man se suma a un extenso catálogo que ya incluye a personalidades como Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff y Albert Einstein.

El proyecto permitirá a los usuarios usar la voz de Lee en narraciones de libros y generar su imagen con plantillas inspiradas en cómics. “Grabada a partir de grabaciones profesionales, el ingenio y la calidez de Stan se escuchan tal como los recordás”, comunicó ElevanLabs a través de X.

Introducing @TheRealStanLee on ElevenLabs.



The voice of a legend is now available on the Iconic Marketplace and in ElevenReader. Crafted from professional recordings, Stan’s wit and warmth comes through exactly as you remember it. pic.twitter.com/POOYIZiOwj — ElevenLabs (@ElevenLabs) May 27, 2026

La alianza entre ambas compañías también incluye el lanzamiento del “Stan Lee Book Club of the Month”, una serie disponible en Eleven Reader que utilizará la voz del guionista de Marvel Comics para narrar un libro diferente cada mes. El primero será La isla del tesoro, del escritor escocés Robert Louis Stevenson.

“Stan siempre creyó en conectar con sus fans allí donde estuvieran: en las páginas de un cómic, en una convención o en un breve cameo en pantalla”, señaló Chaz Rainey, abogado y miembro de la junta directiva de Stan Lee Universe.

Y agregó: “Esta colaboración es una forma de continuar con esa tradición. Los fans siempre nos han dicho que, al leer sus cómics, oyen las palabras con la voz de Stan, y ahora, gracias a ElevenLabs, podemos hacerlo realidad”.

Las plantillas que podrán generar los usuarios con la imagen de Stan Lee

La llegada de Lee al catálogo de ElevenLabs se da en un momento de gran crecimiento para la firma. En detalle, la empresa recaudó US$500 millones en una ronda de inversión a principios de este año, según informó Variety. Además, recientemente se publicó el primer volumen de “The Eleven Album”, una colección de canciones originales cocreadas con Liza Minnelli y Art Garfunkel junto a un modelo de IA.

Sin embargo, la posibilidad de mantener vivo el legado de un artista -incluso después de su muerte- plantea un fuerte debate en la industria del entretenimiento. Un ejemplo de ello es la película As Deep as the Grave, del director estadounidense Coerte Voorhees, en la que se “resucita” al actor Val Kilmer, quien falleció en 2025 debido a un cáncer de garganta.

“Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto era lo que Val quería”, aseguró Coerte.

Pero la recepción de parte del público no fue la esperada. “Esto sienta un precedente aterrador para la industria cinematográfica. Cuando un actor fallece, su legado debería ser el arte que dejó, no lo que una computadora genere un año después”, escribió un usuario en X luego del lanzamiento del tráiler.

“Esto no es ‘IA ética‘ ni un homenaje sincero... Es espeluznante, vacío y un retroceso para el arte", dijo otro espectador.