“Resucitado” con IA: así luce Val Kilmer en el primer tráiler de As Deep as The Grave

El misterio llegó a su fin. El guionista y director estadounidense Coerte Voorhees presentó ayer el tráiler de su próxima película As Deep as the Grave, proyecto en el que “resucitará” a Val Kilmer —quien falleció en 2025 debido a un cáncer de garganta— mediante inteligencia artificial (IA). El experimento marca un punto de inflexión en Hollywood y posiciona a Kilmer como uno de los casos más ambiciosos de recreación hiperrealista con este tipo de tecnologías.

El lanzamiento del tráiler tuvo lugar en la CinemaCon, una de las ferias más importantes de la industria, que se realiza anualmente en Las Vegas. Sin embargo, el video —que no tardó en viralizarse en redes sociales— despertó indignación entre cinéfilos.

“Esto sienta un precedente aterrador para la industria cinematográfica. Cuando un actor fallece, su legado debería ser el arte que dejó, no lo que una computadora genere un año después”, planteó un usuario en X.

First trailer for As Deep as the Grave.



Val Kilmer has been recreated using AI to star in the film. pic.twitter.com/kFfryBN7at — cinesthetic. (@TheCinesthetic) April 15, 2026

“¿Para qué contratar talento vivo cuando se pueden reciclar cadáveres a bajo costo?“, ironizó otro espectador. Y añadió: ”Esto no es ‘IA ética” ni un homenaje sincero... Es espeluznante, vacío y un retroceso para el arte".

El origen del proyecto

As Deep as the Grave cuenta la historia real de dos arqueólogos y sus excavaciones en el Cañón de Chelly (Arizona) para rastrear la historia del pueblo navajo.

Cinco años antes de su muerte, Kilmer fue elegido para interpretar a un sacerdote católico y espiritualista americano. Abigail Lawrie, Tom Felton, Abigail Breslin, Tatanka Means, Jacob Fortune-Lloyd, Wes Studi y Finn Jones también fueron convocados para el proyecto.

En ese entonces, el actor ya luchaba contra su enfermedad y no podía encarar un rodaje de tal magnitud. “Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste”, reveló Voorhees a Variety.

Aunque Kilmer no rodó ni una sola escena, el director logró tenerlo en el elenco gracias a una IA de última generación y el consentimiento de sus herederos. “Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: ‘De acuerdo, hagámoslo’. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto era lo que Val quería”, aseguró Coerte.

“Él era el actor que yo quería para este papel", señaló el director Coerte Voorhees GROSBY GROUP

La versión del actor generada por IA fue creada gracias a imágenes de Kilmer de joven y de sus últimos años para mostrar a su personaje en diversas etapas de su vida.

Respecto al audio, también se utilizó su voz aunque, en sus últimos años, ésta se vio afectada por sus tratamientos e intervenciones que incluyeron una traqueotomía. “El personaje de la película también padece tuberculosis. Este personaje histórico reflejaba la condición real de Val cuando sufría de cáncer de garganta. Por lo tanto, en lo que respecta a la voz, se trata de una oportunidad única para que el personaje refleje la enfermedad que padecía el actor, creando así una especie de conexión”, explicó John Voorhees, productor del film y hermano de Coerte.

A raíz de esta iniciativa, Mercedes Kilmer (hija del actor) expresó su apoyo a la película y destacó que su padre era “un hombre profundamente espiritual” que se sentía identificado con una “historia de descubrimiento e iluminación” ambientada en el suroeste estadounidense.

“Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades narrativas. Este espíritu es algo que todos honramos en esta película, de la cual él fue parte fundamental”, dijo en un comunicado.