En Seúl faltan monjes budistas, así que ahora ordenan a robots

Gabi es el androide que fue ordenado monje en Seúl el 6 de mayo durante una ceremonia de recitación de mantras por la Orden Jogye, el movimiento budista más grande del país.

El robot, cuyo nombre significa “misericordia de Buda”, recibió un certificado oficial con su fecha de fabricación, el 3 de marzo de 2026, en el mismo espacio reservado para la fecha de nacimiento de los iniciados humanos.

El robot humanoide Gabi fue ordenado como monje budista de la Orden Jogye en Seúl el pasado 6 de mayo de 2026 Lee Jin-man - AP

Vestido con una túnica ceremonial gris y marrón, zapatos negros, un rosario y guantes color carne, Gabi, de 1,30 metros de altura, juntó las manos en oración dentro del Venerable Templo Sungwon, sede de la Orden Jogye.

La iniciación del androide se concibió en un momento de incertidumbre para el culto, que enfrenta una disminución en el número de miembros.

El robot humanoide Gabi fue ordenado como monje budista de la Orden Jogye en Seúl el pasado 6 de mayo de 2026 - - YONHAP

En la actualidad, solo el 16% de los coreanos se identifican como budistas, en comparación con el 23% en 2005. Además, el año pasado, la orden Jogye ordenó solo a 99 nuevos monjes, frente a los más de 200 de una década antes.

“La ordenación de un robot significa que la tecnología debe usarse de acuerdo con los valores de compasión, sabiduría y responsabilidad”, aclaró la orden en un comunicado que cita el New York Times, “y simboliza nuevas posibilidades para la coexistencia entre humanos y tecnología”.

El robot humanoide Gabi fue ordenado como monje budista de la Orden Jogye en Seúl el pasado 6 de mayo de 2026 - - YONHAP

Durante la ceremonia, un monje le entregó al robot sacerdote cinco preceptos, o votos, para que los cumpla (y que recuerdan a las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov):

respetar la vida y no dañarla

no dañar a otros robots ni objetos

seguir a los humanos y no responderles

no comportarse ni hablar de manera engañosa

ahorrar energía y no sobrecargar

Los movimientos de Gabi durante la ceremonia fueron controlados a distancia; lo que dijo también estaba grabado con antelación.

Con información de ANSA