En qué consiste la estafa cripto que involucra a “Papu” Gómez y Javier Saviola

Una nueva estafa vuelve a sacudir al mundo cripto. En esta oportunidad, el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona abrió una investigación contra los exjugadores de la selección argentina Lucas Ocampos, Alejandro “Papu” Gómez, Nicolás Pareja y Javier Saviola por una supuesta estafa millonaria a través de criptomonedas y NFT (token no fungibles). Otros deportistas de elite, como Iván Rakitić y Alberto Moreno, también estarían involucrados.

En detalle, los seis exjugadores de Sevilla figuran como denunciados en la querella presentada por 12 víctimas, que los acusan como máximos responsables de una estafa vinculada a la venta de NFT de jugadores de fútbol de la élite mundial a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., a sus sociedades en Andorra y a sus promotores y administradores, según informó el medio local El Periódico.

El fraude escalaría a más de tres millones de euros, aunque el número de dinero podría ser más elevado porque un perito experto en criptomonedas inició una investigación en la que se estima que la cantidad de damnificados podría aumentar a miles.

El medio español indicó que “Papu” Gómez es amigo personal del empresario argentino David Rozencwaig, uno de los ideólogos e impulsores de Shirtum, lo que facilitó la colaboración activa de los futbolistas vinculados al club Sevilla. También están denunciados los empresarios catalanes Manel Ángel Torras, su hijo Marc Alberto Torras y Manuel Morillas por delitos como administración desleal, estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y encubrimiento, entre otros.

Presuntamente, los cuatro empresarios engañaron a los inversores ya que nunca lanzaron la aplicación tecnológica para comercializar los NFT de los futbolistas. De esta manera, les habrían vendido falsos activos fílmicos, bloqueados indefinidamente e imposibles de transferir, para desviar los fondos para fines personales, dejando sin utilidad la criptomoneda que crearon.

También habrían, según la querella, formado una estructura societaria hispanoandorrana compuesta por sociedades mercantiles “con el único fin de instrumentalizar la comisión de los delitos a través de diversas personas jurídicas interpuestas" y de “eludir la responsabilidad personal cuando actuaron como socios y administradores”. “La organización formó parte de una estudiada planificación fiscal destinada a evadir el pago de impuestos en España", detalló.

Estrellas de elite y “marketing emocional”

Para Agostina Miquelarena, responsable de Prevención de Fraude y AML de Lemon, el caso refleja una tendencia creciente en el universo cripto: el uso de figuras públicas para legitimar proyectos que terminan perjudicando a los usuarios. “Los promotores de este tipo de esquemas apelan a la confianza que generan los deportistas o influencers para captar fondos sin ofrecer respaldo real”, explicó a LA NACION.

Ocampos y Gómez, que compartieron plantel en Sevilla, son amigos cercanos Instagram: papugomez_official

En esta línea, Miquelarena destacó una serie de patrones que suelen repetirse en este tipo de proyectos, como no tener un whitepaper técnico sólido, no contar con un equipo de desarrollo identificado y con reputación en el ecosistema, y carecer de un modelo de negocio sustentable, por lo que muchas veces su token no tiene liquidez en exchanges reconocidos. “Todo el contenido que rodea a estos esquemas se basa en marketing emocional”, enfatizó.

El detrás de escena de Shirtum

Según un análisis del especialista en blockchain Fernando Molina, Shirtum contaba con dos productos: la venta y el staking de su token $SHI y la oferta de NFTs de jugadores de fútbol. Pero, ¿qué es un NFT? De acuerdo al diccionario Collins, se trata de un “certificado digital único, registrado en una cadena de bloques, que se utiliza para registrar la propiedad de un activo como una obra de arte o un objeto de colección”. Con “cadena de bloques” se refiere a una blockchain, es decir, a una tecnología que permite la transferencia de datos digitales de forma codificada y descentralizada, lo que le asigna absoluta seguridad.

El token $SHI fue lanzado en 2021 en la red de BNB. En aquel entonces, era habitual la generación de tokens sin utilidad en dicha red, por lo que ocurrían una gran cantidad de rugpulls -escenario en el que un grupo de desarrolladores abandonan un proyecto luego de recaudar activos, dejando a los inversionistas con tokens sin valor, según Coinbase-.

“$SHI supo ver su momento de gloria en septiembre de 2021, llegando a picos de US$0,92 desde su lanzamiento en un precio cercano a los US$0,02. Pero no había utilidad real del token”, señaló Molina a LA NACION. Además, la compra y venta de arte a traves de NFTs era furor. “Esto era 100% especulativo. La gente compraba porque esperaba que el precio subiera. Shirtum ofrecía colecciones de jugadores de fútbol e inclusive presentaba al Papu Gómez como uno de sus fundadores, lo cual lo hacía bastante atractivo”, profundizó. La compañía vendía sus NFTs a través de la plataforma OpenSea.

Con el tiempo, el proyecto comenzó a perder fuerza. Una señal fue la eliminación en OpenSea de una colección de NFTs del futbolista Ronaldinho y del boxeador Maravilla Martínez, luego de que el artista que había creado las piezas presentara una demanda por incumplimiento de términos y condiciones. A eso se sumó una fuerte caída en el interés general por los NFTs, lo que debilitó aún más la iniciativa.

Javier Saviola se encuentra entre los principales acusados Christophe Ena - AP

La última colección de Shirtum -que involucra a los seis exjugadores de Sevilla-fue lanzada en 2024, en la red Polygon. Sin embargo, dado que $SHI se encontraba en Binance, generaron un token “espejo sin precio de liquidez”. En teoría, $SHI se podía utilizar para “mejorar” las características de los NFTs de esta última colección. La denuncia expone que el token no tenía utilidad.

“El token $SHI hoy vale US$0,0002536. Prácticamente no tiene liquidez y su volumen diario es muy bajo. Así y todo, todavía se ven ventas aún a estos valores”, dijo Molina.

Según hipótesis de Molina, hay una intención de revivir el proyecto dentro del metaverso cripto de The Sandbox, un videojuego que permite a los usuarios comprar terrenos virtuales y personalizarlos con diferentes experiencias. “La gente les pregunta por Telegram si el token $SHI va a servir de algo, pero no hay respuesta”, sintetizó el experto.

Recomendaciones

En un escenario de constante transformación tecnológica, Miquelarena subrayó la importancia de educar y concientizar a los usuarios. Por ejemplo, la especialista recomendó no dejarse llevar por el FOMO (Fear of Missing Out), desconfiar de cualquier propuesta que ofrezca altos rendimientos garantizados o ingresos rápidos por captar a otros y verificar que las plataformas y tokens estén registradas y autorizadas, tanto por tiendas oficiales como por organismos oficiales.

Además, sugirió no enviar fondos a direcciones dudosas, revisar la documentación del proyecto y evitar aquellos que no tengan información clara y pública. “En este terreno, tomarse el tiempo para investigar vale más que cualquier promesa de ganancia rápida”, concluyó.