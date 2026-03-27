Escándalo en Super Micro Computer: acusan a su cofundador de desviar miles de millones de dólares en tecnología de Nvidia a China

Yih-Shyan “Wally” Liaw, cofundador de Super Micro Computer, abandonó su cargo en el consejo de administración el pasado viernes tras ser acusado por las autoridades de Estados Unidos de desviar ilegalmente miles de millones de dólares en servidores equipados con tecnología de Nvidia a China, informó Bloomberg.

En detalle, Liaw, junto Ruei-Tsang “Steven” Chang y Ting-Wei “Willy” Sun -ambos vinculados a la compañía-, habrían enviado unidades de procesamiento gráfico (GPU) a clientes en China sin las licencias necesarias. De acuerdo a las autoridades, el esquema consistía en emplear intermediarios, compañías ficticias y documentos falsificados para encubrir el destino final de los equipos, los cuales se enviaban pasando por países intermediarios antes de arribar a China, explica un artículo de Swiss Info.

De esta manera, el plan habría habilitado el desvío de alrededor de US$2500 millones en servidores, incluidos más de 500 millones en envíos realizados entre abril y mayo de 2025, según el FBI. La fiscalía sostuvo que este tipo de delitos “suponen un riesgo directo para la seguridad nacional”, en especial en un escenario de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Tras darse a conocer la noticia, Super Micro Computer decidió nombrar a DeAnna Luna como directora interina de cumplimiento normativo, quien trabaja en la empresa desde 2024. Previo a ello, Luna supervisaba la concesión de licencias de exportación en Intel Corp, de acuerdo con Bloomberg.

El anuncio también provocó una caída del 33% en las acciones de la firma, hasta alcanzar un valor de US$20,53. Se trata de la mayor caída de la compañía desde octubre de 2018.

Un dato clave es que la empresa en sí no figura como demandada. Por el contrario, desde Super Micro Computer comunicaron estar cooperando con la justicia. Además, sostuvieron que la conducta de los involucrados “constituye una contravención de las políticas y los controles de cumplimiento de la empresa, incluidos los intentos de eludir las leyes y regulaciones de control de exportaciones aplicables”.

A su vez, remarcaron que la compañía “mantiene un sólido programa de cumplimiento y se compromete a acatar plenamente todas las leyes y regulaciones estadounidenses de control de exportaciones y reexportaciones”.

Según nota el Departamento de Justicia de EE.UU. las cámaras de seguridad registraron a estos máximos ejecutivos de SMCI armando los falsos servidores donde escondían los procesadores y despegando las etiquetas originales con un secador de pelo para pegarlas en las cajas nuevas y así esconder su contenido.

Yih-Shyan “Wally” Liaw (de 71 años), Ruei-Tsang “Steven” Chang (53 años) y Ting-Wei “Willy” Sun (44 años) están acusados de violar la ley de exportación de tecnología de Estados Unidos, y podrían pasar hasta 20 años en la cárcel.

Chang se encuentra fugitivo de la Justicia; Sun fue detenida el jueves junto a Liaw, uno de los fundadores de la compañía (tiene el 2,6% de las acciones y una fortuna personal calculada en más de US$500 millones), que renunció en 2018 a su puesto dentro de Supermicro luego de una auditoría interna que encontró fallas en su contabilidad; la compañía debió pagar una multa de US$17,5 millones en 2020. El ejecutivo volvió a la empresa como consejero en 2021, y luego retomó un cargo ejecutivo en 2022; según detalla Fortune, desde entonces la compañía ha tenido problemas todos los años con auditorías externas que desconfían de sus prácticas contables, pese a ser una compañía central en el desarrollo de la infraestructura de IA.