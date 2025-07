“Estamos frente a una nueva clase de armas”: una persona simuló ser Marco Rubio con inteligencia artificial y desafío a la seguridad nacional de Estados Unidos

Imitar a una figura pública nunca fue tan fácil como ahora, gracias a la inteligencia artificial. Pero esta capacidad también representa una amenaza creciente. Esta vez, la víctima fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Utilizando herramientas de inteligencia artificial, una persona logró replicar su voz y sus manerismos para contactar, a través de mensajes de texto y audio, a tres ministros de Exteriores, un gobernador y un miembro del Congreso.

En Estados Unidos, hacerse pasar por un oficial federal para obtener algo es un crimen. Según reporta The Washington Post, las autoridadesno saben quién está detrás de esta práctica fraudulenta, pero creen que su objetivo es manipular a altos oficiales del gobierno con el fin de acceder a información o cuentas relevantes. En detalle, el contacto se hizo a través de mensajes de texto y también por la aplicación de mensajería encriptada Signal, que es altamente utilizada por la administración de Donald Trump.

Irma Argüello, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, explicó a LA NACION que el uso de la inteligencia artificial para suplantar la identidad de funcionarios de alto perfil marca un punto de inflexión en las amenazas a la seguridad nacional e internacional. “Ya no se trata solo de ciberataques o filtraciones, sino de una capacidad inédita para engañar, manipular y desestabilizar mediante simulaciones cada vez más perfectas”, reflexionó.

Este plan malicioso se viene gestando desde mediados de junio, cuando la persona detrás del proyecto creó una cuenta en Signal con el nombre “Marco.Rubio@state.gov” para contactar a diplomáticos y políticos tanto domésticos como extranjeros, cuyos nombres fueron preservados. “El actor dejó mensajes de voz en Signal para dos personas y, en una instancia, envió un mensaje de texto invitando a los funcionarios a contactarse a través de la aplicación”, comentaron desde el Gobierno de Estados Unidos.

Esta, según aseguró un comunicado oficial al que tuvo acceso The Washington Post, no es la primera vez que una persona del Departamento de Estado es imitada con fines fraudulentos. Como consecuencia, fuentes oficiales dijeron que se llevará a cabo una investigación rigurosa y se seguirán implementando políticas de seguridad para prevenir que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en el futuro. Además, le pidieron a los diplomáticos reportar cualquier actividad sospechosa.

De acuerdo con Argüello, este tipo de ataques pone en jaque los protocolos tradicionales de verificación y eleva la urgencia de establecer nuevas formas de autenticación institucional. “Incidentes como este pueden inducir respuestas políticas erróneas, erosionar la confianza entre gobiernos y comprometer decisiones estratégicas”, manifestó. “Por eso, la gobernanza de la inteligencia artificial no puede limitarse a los modelos: debe contemplar los usos, los contextos y sus consecuencias geopolíticas”, agregó.

Muchos políticos fueron víctimas de este tipo de ataques. El año pasado, en plenas elecciones primarias, votantes de la localidad de New Hampshire, en Estados Unidos, recibieron unas llamadas falsas generadas con inteligencia artificial que imitaban a Joe Biden, el ex candidato, y los desincentivaba a ir a votar con la excusa de que esta instancia democrática no “era importante”. Steve Kramer, un consultor político, fue hallado culpable y hoy enfrenta una multa por seis millones de dólares, de acuerdo con The Guardian. Otro caso de este índole se había registrado en mayo, cuando alguien hackeó el teléfono de Susie Wiles, una directiva de la Casa Blanca.

Llevándolo a una escala más local, en Argentina, Mauricio Macri fue víctima de un deepfake que circuló en las redes sociales momentos antes de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. En el video, el supuesto Macri confirmaba que Lospenatto, la candidata principal del PRO, se bajaba de la lista y les sugería a sus votantes que eligieran a Manuel Adorni, el líder de la lista de La Libertad Avanza. “Estamos frente a una nueva clase de armas: las de la simulación. Y los Estados necesitan desarrollar capacidades cognitivas e institucionales que estén a la altura del desafío”, comentó Argüello.

Juan Iramian, consultor político y socio director de Infomedia, comentó a LA NACION que por ahora se trata de situaciones relativamente inocentes que no llevan a ningún tipo de toma de decisiones imporantes. “Hasta que no suceda eso, estamos todavía en el terreno de la anécdota”, manifestó. “Hay que analizar cuál es la efectividad del engaño. Por ahora, parece improbable que estas prácticas hagan una diferencia, más allá de su valor noticioso”, reflexionó.