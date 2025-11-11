EY creará 800 nuevos puestos e impulsará inversiones en inteligencia artificial en la Argentina

EY Argentina anunció la creación de 800 nuevos puestos de trabajo y una inversión orientada al desarrollo de inteligencia artificial y transformación de negocios en el país. El anuncio se realizó durante la gala de los 15 años del premio Entrepreneur of the Year, un evento que reunió a referentes del ecosistema emprendedor, ejecutivos y autoridades de distintos sectores productivos.

Con esta decisión, la firma ampliará su plantilla a 5800 colaboradores, que brindan servicios a más de 3000 clientes locales e internacionales. Según explicó Fernando Paci, Country Managing Partner de EY Argentina, la incorporación de nuevo talento y las inversiones tecnológicas forman parte de una estrategia para “impulsar la innovación y reforzar la competitividad de las empresas en un contexto global en transformación”.

“Las nuevas incorporaciones reflejan nuestro compromiso con el futuro y la confianza en el potencial del talento argentino. Es una inversión que fortalecerá nuestra capacidad de innovar y de seguir generando proyectos que impacten en la economía local y regional”, afirmó Paci durante el encuentro.

El crecimiento proyectado está vinculado al uso intensivo de herramientas de IA y automatización, que EY busca integrar a sus servicios de consultoría, auditoría y asesoramiento financiero. La empresa prevé aplicar estas tecnologías para optimizar procesos, acelerar la toma de decisiones y desarrollar soluciones personalizadas para clientes de distintos sectores.

La inteligencia artificial se convirtió en un eje estratégico para EY a nivel global. En los últimos años, la compañía destinó inversiones importantes a plataformas propias de análisis de datos y a sistemas de aprendizaje automático que mejoran la eficiencia de las operaciones empresariales. En la Argentina, esa estrategia se combina con la expansión de equipos locales y el fortalecimiento de su red de centros de servicios regionales, que exportan conocimiento y soluciones tecnológicas a distintos países.

En paralelo, la consultora proyecta invertir en sectores considerados claves para el desarrollo nacional, como energía, minería, agronegocios y economía del conocimiento, con el objetivo de acompañar la transición hacia modelos productivos más sostenibles y digitalizados. “Las nuevas tecnologías no reemplazan el talento humano, sino que lo potencian. Por eso estamos apostando a formar equipos con capacidades híbridas: conocimiento técnico, visión estratégica y dominio de herramientas digitales”, agregó Paci.

El anuncio se enmarcó en la celebración del 15° aniversario del Entrepreneur of the Year, programa con el que EY reconoce a emprendedores argentinos por su liderazgo e impacto en la economía. El evento reunió a presarios, académicos y representantes de cámaras y asociaciones. Durante la gala, también se presentó el libro “Emprendedores Argentinos, un futuro que inspira”, que reúne testimonios y experiencias de los ganadores del certamen.

Desde su lanzamiento en el país, el programa ha distinguido a más de 70 emprendedores en distintas categorías, como Máster, Emergente, Trayectoria, Ejecutivo, Mujer Destacada y Emprendedor Social. En 2022, Gastón Taratuta, CEO de Aleph Group, fue el primer argentino en recibir el galardón mundial World Entrepreneur of the Year, un reconocimiento que marcó un hito para el ecosistema emprendedor local.