Contrapunto entre un dirigente del agro y el secretario de Agricultura por las retenciones y la infraestructura

MAR DEL PLATA.- La necesidad de una reforma fiscal, la eliminación gradual de las retenciones, la actualización de la ley de semillas y la adhesión al tratado en esta materia UPOV 91 fueron algunos de los principales ejes que planteó el presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, Fernando Rivara, durante la apertura de una nueva edición de A Todo Trigo. En un discurso con fuertes críticas al esquema tributario, a la infraestructura y a la falta de previsibilidad, el dirigente también advirtió sobre los presuntos riesgos del trigo HB4 [tolerante a sequía y aprobado con un esquema propio de la firma Bioceres]. En tanto, tras el discurso de Rivara, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, respondió con una defensa por las medidas implementadas por el gobierno nacional. Aseguró que la administración de Javier Milei trabaja para mejorar la competitividad del agro “dentro de las limitadísimas posibilidades de caja”. Destacó la rebaja ya implementada de los derechos de exportación e invitó a sembrar trigo frente a la nueva siembra.

Rivara destacó que la campaña triguera pasada se desarrolló tras una cosecha récord de 28 millones de toneladas y una siembra de más de 6,7 millones de hectáreas, impulsadas, según señaló, por “el nuevo clima político”, la eliminación de la brecha cambiaria y la reducción de los derechos de exportación del 12% al 7,5%.

Sin embargo, advirtió que el sector encara la nueva campaña “en una realidad distinta” y reclamó una reforma fiscal basada en cuatro ejes: la eliminación de impuestos “distorsivos” como Ingresos Brutos, Sellos y el impuesto al cheque; igualdad tributaria entre actores económicos; freno a las tasas municipales “disfrazadas de impuestos” y el fin de mecanismos de percepción como el Sircreb [Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias].

“Los bancos no son agentes fiscales”, afirmó Rivara, al cuestionar los débitos automáticos sobre cuentas corrientes de empresas formalizadas.

Fernando Rivara en A todo trigo

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo vinculado a los derechos de exportación. Rivara cuestionó la sucesión de decretos que modificaron las alícuotas durante el último año y aseguró que esa dinámica generó “ganadores y perdedores sin merecerlo”.

“El campo no puede seguir siendo la variable de ajuste a las necesidades cambiarias”, sostuvo. No obstante, defendió que haya una reducción gradual y programada de las retenciones. Remarcó que, según indicó, tras la baja aplicada en trigo y otros cultivos, el sector aportará, con la superproducción, unos US$730 millones más al Estado respecto de la campaña anterior.

“Es imprescindible seguir bajando los derechos de exportación, en forma escalonada y programada para generar previsibilidad y se pueda sembrar sabiendo el precio de lo que va a cosechar”, apuntó.

Además, recordó que “la Argentina está obligada internacionalmente a eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol a más tardar el 1° de mayo de 2029”, por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Rivara sostuvo que el sector necesita reglas claras y criticó la sucesión de decretos sobre derechos de exportación

En materia de semillas, Rivara reclamó avanzar en la actualización de la ley de semillas y sostuvo que toda la cadena debe debatir la adhesión a UPOV 91, que concede una mayor protección a los derechos de los obtentores. Señaló que los productores deben reconocer la propiedad intelectual, aunque remarcó que las condiciones productivas de la Argentina son distintas a las de países como Estados Unidos o Brasil.

“Si no nos cobraran retenciones y nos dieran subsidios de 150 dólares por hectárea podríamos comprar semilla original todos los años”, afirmó. El dirigente también cuestionó el trigo HB4 y apuntó contra la gestión del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y de la Secretaría de Agricultura en el gobierno anterior por la autorización del evento biotecnológico. Consideró que la falta de controles y el avance de semillas no autorizadas ponen en riesgo mercados internacionales.

“Tenemos el riesgo de un trigo transgénico que es rechazado por los mercados, pero también enfrentamos un potencial problema con una soja HB4 no autorizada por el gobierno, que anda dando vueltas y que nos puede cerrar mercados externos”, alertó. Esa soja, vale recordar, también es de Bioceres y se autorizó en su momento en un esquema de producción cerrada, si bien no hay variedades aprobadas. China, mayor importador del mundo, le dio el visto bueno a ese evento, pero aún no la Unión Europea.

Por otra parte, Rivara sostuvo que el país “no puede tener la misma infraestructura que cuando cosechábamos 60 millones de toneladas” y mencionó las pérdidas registradas por inundaciones en el oeste bonaerense durante 2025, donde, según detalló, se dejaron de sembrar más de 450.000 hectáreas y se perdieron más de US$800 millones.

En ese contexto, criticó la paralización de obras del dragado del río Salado y apuntó contra municipios por el estado de los caminos rurales. “Siguen exigiendo el pago de fortunas en impuestos disfrazados de tasa de red vial”, cuestionó.

También rechazó el cargo adicional que el gobierno de Santa Fe busca aplicar al transporte para financiar obras viales vinculadas al acceso portuario del Gran Rosario, al considerar que implicaría “un nuevo impuesto” de más de US$120 millones anuales.

También apuntó contra los altos costos logísticos y el deterioro de caminos rurales

En otro tramo del discurso, Rivara se refirió al conflicto ocurrido en Necochea con transportistas y aseguró que hechos de ese tipo “no se pueden repetir en la Argentina”. Sostuvo que las protestas y bloqueos generaron pérdidas por unos US$300 millones y cuestionó la respuesta de las autoridades nacionales, provinciales y judiciales.

Contrapunto

Como respuesta a varios de los planteos realizados por Rivara, el secretario de Agricultura, Iraeta resaltó: “Hicimos un montón de cosas dentro de nuestras posibilidades como gobierno nacional y del ministro de Economía, Luis Caputo, un montón de cosas que están favoreciendo la competitividad del campo”.

El funcionario mencionó entre esas medidas la eliminación del impuesto PAIS, la baja de aranceles para fertilizantes como la urea y distintos incentivos vinculados a inversiones productivas. “Estamos haciendo dentro de las limitadísimas posibilidades de caja lo que podemos”, insistió.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en A todo trigo

En relación con las retenciones, Iraeta reconoció el reclamo del sector, aunque defendió el sendero gradual impulsado por el Gobierno. “Cuando yo pensé que esto me iba a desbordar, las retenciones de la soja eran del 33%. Bueno, hoy están en el 24. Es mucho, es poco, son nueve puntos”, señaló.

Además, sostuvo que esos recursos “volvieron” a las regiones productivas y remarcó que las decisiones adoptadas estuvieron condicionadas por la necesidad de estabilizar la macroeconomía. “Todo se hacía por una cuestión de viabilidad macroeconómica, porque si no se hubiese hecho hoy estaríamos en una situación de desquicio”, afirmó.

A sala llena, se realizó la primera jornada de A todo trigo

Sobre los cuestionamientos vinculados a la infraestructura y la paralización de obras públicas, Iraeta apuntó contra las gestiones anteriores y aseguró que los recursos “no fueron a rutas, puentes ni puertos”. “La plata del campo la pusimos y ¿dónde está? No está en la ruta, no está en los puentes, no está en las alcantarillas”, expresó.

El secretario también destacó avances en conectividad y digitalización de trámites para el sector agropecuario y aseguró que eso también mejora la competitividad. “Hoy podés sacar una carta de porte desde el medio del potrero, cosa que antes no podías hacer”, ejemplificó.

En el cierre de su exposición, Iraeta buscó transmitir un mensaje de respaldo para la siembra de trigo y convocó a los productores a aumentar el área sembrada. “Los invito a sembrar trigo, a que tengan ánimo y fuerza. Vamos a hacer con el ministro de Economía y con el presidente lo imposible para que el trigo tenga la competitividad que tiene que tener para la cosecha”, afirmó.