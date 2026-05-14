Un hombre de 73 años murió en la mañana de este jueves cuando se le cayó encima el portón de una gomería del barrio porteño de Almagro. Personal médico le hizo las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, pero finalmente se constató su deceso, informaron fuentes policiales a LA NACION.

Los bomberos y personal de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad fueron convocados a primera hora a un local sito en avenida Córdoba al 3400, entre Billinghurst y Mario Bravo, para que rescataran a una persona que había quedado atrapada bajo un pesado portón metálico. Cuando los efectivos llegaron, encontraron al hombre inconsciente.

Un hombre murió al ser aplastado por el portón de una gomería de Almagro. captura de redes

La puerta pertenecía a una gomería que está emplazada en un inmueble con planta baja y un primer piso y de nombre Dunlop.

Se cayó el portón de un local en avenida Córdoba y murió un hombre Policía de la Ciudad

Pese al esfuerzo de los médicos del SAME por tratar de salvar a la víctima, el hombre no pudo resistir y falleció en el lugar.

Se cayó el portón de un local en avenida Córdoba y murió un hombre Policía de la Ciudad

En la investigación por lo sucedido interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo de Augusto Troncoso.

Un hombre murió aplastado por un árbol

Días atrás, en medio de los efectos del viento Zonda que afectaban a la provincia de Mendoza, se produjo la caída de un árbol que aplastó y mató a un motociclista. El dramático hecho se produjo en el departamento de Las Heras, durante la presencia de las fuertes ráfagas que llegaron al Gran Mendoza.

Las ramas se desplomaron en el momento en que dos hombres circulaban por la zona en diferentes rodados. Lamentablemente, uno de los conductores sufrió el mayor impacto y perdió la vida en el lugar, mientras que el otro alcanzó a ser rescatado y trasladado al hospital zonal.

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