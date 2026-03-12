Fraudes y engaños: estiman pérdidas por US$119.000 millones al año en EE.UU.

US$119.000 millones. Esa es la suma que se pierde en Estados Unidos cada año frente al aumento de estafas, de acuerdo a una nueva estimación de la Consumer Federation of America (CFA), una organización sin fines de lucro destinada a defender a los consumidores.

En este escenario, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI solicita a las víctimas reportar sus pérdidas, aunque reconocen que sus cifras son “muy inferiores a las reales”, ya que las personas no quieren o no saben cómo compartir esta información, según explica un artículo de NBC News. De hecho, una investigación de la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos, realizada en 2017, revela que el gobierno se entera solo del 14% de este tipo de delitos.

2024 y 2023 son los años que más datos disponibles presentan: se reportaron pérdidas por US$16.6000 millones y US$12.500 millones, respectivamente.

“Utilizamos la estimación más conservadora y con mayor base empírica sobre el subregistro, la de la Oficina de Estadísticas Judiciales. Así que extrapolamos esa cifra a las pérdidas por estafas que se reportan en todo el país”, destacó Ben Winters, director de inteligencia artificial (IA) y privacidad de la CFA, sobre el reciente informe.

Una encuesta del FBI demuestra que las estafas más denunciadas y “económicamente más devastadoras” son aquellas vinculadas a la inversión, como las criptomonedas. En estos casos, predomina el “pig butchering”, un tipo de estafa donde la víctima es atraída de manera gradual para que realice contribuciones. El proceso comienza con mensajes de texto en los que los estafadores fingen ser números equivocados y, con el tiempo, construyen relaciones románticas o amistades falsas con las víctimas.

En este sentido, el FBI registró US$6600 millones en pérdidas por estafas de inversión a lo largo de 2024. Sin embargo, desde la CFA afirman que la cifra real ascendería a US$46.600 millones.

¿El motivo detrás del crecimiento de este tipo de estafas? La inteligencia artificial (IA). En detalle, los estafadores utilizarían esta tecnología para optimizar sus operaciones, de manera que se necesita una menor mano de obra humana para engañar a las personas, informa NBC News.

Bajo esa línea, Winters subrayó la importancia de regular la industria de los intermediarios de datos ya que, en líneas generales, no se encuentra sujeta a las restricciones de la ley federal. De esta manera, las empresas venden datos de las personas, lo que incrementa la posibilidad de que la información llegue a estafadores.

“Podés comprar una lista muy barata de personas a las que dirigir tu estafa de inversión. Y podés apuntar a personas con tendencias adictivas o con un historial crediticio alto”, comentó Winters al respecto.

Tal es el caso de Epsilon Data Management, una compañía de marketing basada en datos e IA, acusada de vender información de personas mayores a estafadores. En 2021, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y pagó US$127,5 millones a las víctimas.

“Creemos que restringir y prohibir a los intermediarios de datos en la medida de lo posible sería una medida muy contundente para proteger a las personas. Ahí es donde estamos viendo algunas de las estafas más sensibles y específicas“, concluyó.