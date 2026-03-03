Galperin advirtió que la app de Mercado Libre podría volverse “irrelevante” por el avance de la IA

Analizar diferentes escenarios, ampliar posibilidades de negocio y saber adaptarse a los cambios. Aquellos son los pilares del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, en tiempos donde el acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) plantea más incertidumbre que certezas. En ese sentido, el empresario señaló la posibilidad de que la aplicación de Mercado Libre se vuelva “irrelevante” frente a los constantes cambios tecnológicos, financieros y de consumo.

“¿Qué pasa si ChatGPT se asocia con no sé quién y, de repente, nuestra aplicación ya no aparece? Y, de hecho, Apple y el iPhone se vuelven irrelevantes porque ahora habrá un nuevo dispositivo en el que OpenAI se ha asociado con Jony Ive", expresó Galperin en el podcast Founder’s Mentality: The CEO Sessions” de Bain & Company.

En ese contexto, el empresario imaginó un “mundo agéntico”, dominado por asistentes inteligentes capaces de operar en nombre de las personas. “Tenemos un grupo diciendo que va a ser un mundo agéntico, y luego tenemos otro grupo en el medio que va a optimizar la experiencia. Yo les decía sobre el hecho de que el agente sea tu banquero personal”, explicó.

Con respecto a los procesos internos de la compañía, el ejecutivo contó que 2026 será el primer año en la historia que no aumentarán la cantidad de programadores. “Tenemos 20.000 desarrolladores y es muy probable que en cinco años tengamos 10.000, no porque los hayamos despedido, sino porque no estamos contratando a nadie”, detalló.

Bajo esta línea, Galperin recomendó a estudiantes y jóvenes emprendedores estudiar matemática, en lugar de programación. “Hace 10 años les hubiera dicho a todos que necesitan aprender a desarrollar; hoy digo que necesitan saber matemáticas, necesitan entender las bases del pensamiento y los números, pero no necesitan programar”, indicó.

“Maximizar el mínimo”

Por otro lado, el empresario utilizó la expresión “maximizar el mínimo” para explicar el dilema estratégico que enfrenta la compañía. En detalle, se refirió a la necesidad de llevar al máximo la eficiencia del esquema vigente —marketplace, pagos y crédito—, aun cuando se reconoce que esa estructura podría perder vigencia en el mediano plazo.

Además, planteó que quienes hoy están enfocados en fortalecer el negocio también deben ser capaces de ponerlo en discusión. “Tiene que ser el mismo tipo”, afirmó, al subrayar que la responsabilidad de sostener el presente y diseñar el futuro no puede escindirse. En esa línea, remarcó que “el mismo equipo que dice ‘necesitamos optimizar estas cosas o no sobrevivimos’ es el que tiene que pensar en lo que viene”.

Por último, el empresario concluyó la entrevista con una definición personal sobre aquello que aún lo motiva. “La plata es irrelevante. Nunca jamás se trató de la plata. Siempre se trata del objetivo. Es un proyecto de vida para mí, para mis hijos y para mi esposa”, sostuvo. Y concluyó: “El proyecto es tan fascinante, y está creciendo y cambiando, que ahora mismo es tan fascinante como nunca”.