Marcos Galperin defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó la compra de reservas

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, respaldó este jueves la política económica del Gobierno nacional con un posteo en su red social X, que destaca una serie de indicadores macroeconómicos. El empresario resaltó principalmente la compra de reservas en dólares realizada por el Banco Central.

“Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita hoy tenemos: $447 palos de US$ comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles record, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, sostuvo en su publicación.

El posteo de Galperín en X, destacando la compra de reservas

El mensaje hacía referencia al informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que indicó que la institución compró durante la jornada US$447 millones en la plaza oficial. Esta acción significó la segunda mayor adquisición de divisas en lo que va del año.

Con esta operación, el acumulado superó los US$9600 millones y alcanzó el 96% de la meta anual de compras. Asimismo, las reservas brutas de la entidad treparon a US$48.511 millones, tras registrar un incremento diario de US$644 millones, lo que representó el valor más alto en casi siete años.

La compra de reservas del BCRA a lo largo de los últimos años

El reporte oficial de la autoridad monetaria también informó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,81% para el indicador Tamar (Tasa Mayorista de la República Argentina) y de 20,69% para la tasa Badlar de los bancos privados. A su vez, el tipo de cambio minorista promedio vendedor cerró en $1.430,454 por dólar.

El impacto de esa compra de reservas

En este contexto, el riesgo país retrocedió este viernes seis unidades y se ubicó en los 488 puntos básicos, acumulando un descenso del 13,9% en el mes. El indicador de JP Morgan registró su cuarta baja consecutiva y quedó cerca del valor mínimo de la gestión actual, que marcó 484 puntos en enero pasado.

Los bonos en dólares y las acciones locales en Wall Street también operaron en terreno positivo, impulsados por la compra de divisas de la autoridad monetaria, el financiamiento del Tesoro mediante Bonares, la aprobación de la última revisión del Fondo Monetario Internacional y la mejora de la calificación de la deuda argentina.

La "racha compradora" del BCRA generó cifras positivas este viernes [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La activa participación en redes de Galperin

A comienzos de mayo, el empresario protagonizó una controversia en la plataforma X, relacionada con el sistema previsional. En ese entonces, Galperin se refirió a un móvil televisivo donde una mujer explicaba que su ingreso no le alcanzaba para cubrir los medicamentos y que no tenía aportes formales por dedicarse a tareas del hogar.

El tenso ida y vuelta entre Marcos Galperín y Martín Disalvo por los dichos de una jubilada que no llega a fin de mes Captura de Pantalla

Además, al recibir cuestionamientos de algunos usuarios, el fundador de Mercado Libre insistió en su postura y contestó: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”.