Marcos Galperin defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó la compra de reservas
El empresario compartió estadísticas del Banco Central y festejó la compra de “$447 palos de US$ comprados en un día”
- 3 minutos de lectura'
Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, respaldó este jueves la política económica del Gobierno nacional con un posteo en su red social X, que destaca una serie de indicadores macroeconómicos. El empresario resaltó principalmente la compra de reservas en dólares realizada por el Banco Central.
“Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita hoy tenemos: $447 palos de US$ comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles record, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, sostuvo en su publicación.
El mensaje hacía referencia al informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que indicó que la institución compró durante la jornada US$447 millones en la plaza oficial. Esta acción significó la segunda mayor adquisición de divisas en lo que va del año.
Con esta operación, el acumulado superó los US$9600 millones y alcanzó el 96% de la meta anual de compras. Asimismo, las reservas brutas de la entidad treparon a US$48.511 millones, tras registrar un incremento diario de US$644 millones, lo que representó el valor más alto en casi siete años.
El reporte oficial de la autoridad monetaria también informó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,81% para el indicador Tamar (Tasa Mayorista de la República Argentina) y de 20,69% para la tasa Badlar de los bancos privados. A su vez, el tipo de cambio minorista promedio vendedor cerró en $1.430,454 por dólar.
El impacto de esa compra de reservas
En este contexto, el riesgo país retrocedió este viernes seis unidades y se ubicó en los 488 puntos básicos, acumulando un descenso del 13,9% en el mes. El indicador de JP Morgan registró su cuarta baja consecutiva y quedó cerca del valor mínimo de la gestión actual, que marcó 484 puntos en enero pasado.
Los bonos en dólares y las acciones locales en Wall Street también operaron en terreno positivo, impulsados por la compra de divisas de la autoridad monetaria, el financiamiento del Tesoro mediante Bonares, la aprobación de la última revisión del Fondo Monetario Internacional y la mejora de la calificación de la deuda argentina.
La activa participación en redes de Galperin
A comienzos de mayo, el empresario protagonizó una controversia en la plataforma X, relacionada con el sistema previsional. En ese entonces, Galperin se refirió a un móvil televisivo donde una mujer explicaba que su ingreso no le alcanzaba para cubrir los medicamentos y que no tenía aportes formales por dedicarse a tareas del hogar.
Además, al recibir cuestionamientos de algunos usuarios, el fundador de Mercado Libre insistió en su postura y contestó: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”.
Otras noticias de Marcos Galperin
La respuesta de la empresa. Kicillof intima a Mercado Libre con multas millonarias por prácticas abusivas a los usuarios
Según los analistas. La acción de Mercado Libre bajó 16% en una semana: hasta dónde puede caer
"No trabajaste nunca en tu vida". El cruce entre Galperin y un streamer por los dichos de una jubilada que no llega a fin de mes
- 1
Granja Tres Arroyos cerró una histórica planta avícola por conflictos gremiales
- 2
Un jubilado dice que los bancos le prestaron mal y ahora pide su propia quiebra
- 3
De Lanús a Stanford: el joven argentino que quedó entre los 10 mejores estudiantes del mundo
- 4
Un experto habló de los nuevos biocombustibles que no vienen de los cultivos agrícolas y fue contundente