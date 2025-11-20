LA NACION
iPhone 17 en Argentina: el lanzamiento más esperado se integra a la mejor red móvil del país

Los nuevos iPhone 17 llegan con un sistema de cámara totalmente renovado, más batería, nuevo diseño y funciones de IA. Claro los comercializa con descuentos y beneficios especiales

Los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max ya están disponibles en el país.
Cada lanzamiento de iPhone es, en sí mismo, todo un acontecimiento. Y el más reciente no iba a ser la excepción: de hecho, la llegada del iPhone 17 está marcando ya otro hito para los usuarios y fans de la marca en Argentina.

Los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max ya están disponibles en el país. Los comercializa Claro, y son la máxima expresión del iPhone: con un sistema de cámara completamente nuevo, diseño renovado, mejoras en la batería y optimizaciones para mayor rendimiento, sumadas a funciones de Inteligencia Artificial.

“En Claro celebramos el regreso del iPhone a nuestro ecosistema y la llegada del nuevo iPhone 17 a la Argentina”, comentó el CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Julio Porras Zadik. Y agregó: “Para nosotros es un orgullo poner a disposición de nuestros clientes la última innovación de Apple, integrada a la mejor red móvil del país y a una propuesta de valor única en el mercado”.

Descuentos de lanzamiento, financiación y plan canje

El esperado desembarco llega con beneficios exclusivos: todos los modelos de iPhone adquiridos en Claro cuentan con un 10% de descuento durante el lanzamiento, financiación en cuotas con tarjetas de crédito, Plan Canje para renovación y garantía oficial.

Todos los modelos de iPhone que Claro incorpora a su portfolio están ya disponibles tanto en los locales de Claro como en su Tienda online.

Para mayor información sobre precios y disponibilidad, entrá a: https://tienda.claro.com.ar/lanzamiento-iphone-17

